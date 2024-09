Como parte de su estrategia de despliegue, FCT implementó inicialmente la versión de producción de su solución de automatización de procesos con un cliente en una sola provincia; desde entonces ha empezado con varios más. Incluso en esta fase inicial, señala Winders, los resultados son convincentes. "Donde hemos desplegado la solución, estamos muy satisfechos con los resultados que obtenemos desde el punto de vista de la automatización".

Como era de esperar, estos flujos de procesos automatizados han tenido un impacto espectacular en la calidad de la experiencia del cliente. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo de tramitación de las nuevas solicitudes de seguros de títulos, desde la recepción de los datos hasta la emisión de la póliza. "Con la nueva plataforma, vemos que el 80 % de las transacciones se tramitan en menos de dos horas. Es una gran experiencia para nuestros prestamistas y para nuestros clientes finales que contratan seguros de títulos", afirma Winders. "Y también es una gran mejora de la experiencia para nuestros empleados, que consiguen centrarse en actividades de mayor valor añadido".



Los comentarios de Winders sobre la experiencia de los empleados subrayan otro aspecto realmente importante del uso por parte de FCT de IBM Cloud Pak for Business Automation: cómo las potentes capacidades de los paneles han arrojado luz sobre lo que había sido un flujo de procesos opaco. Eso es crucial para la eficiencia operativa por una sencilla razón. No se puede optimizar la forma en que se gestionan las transacciones de títulos si no se puede ver lo que está sucediendo realmente, lo que lleva a plantearse preguntas como: "¿Cuántas están activas actualmente?". "¿Cuántos de nuestros empleados están trabajando en ellas?". Y: "¿Se están atendiendo dentro de nuestros SLA?".



En opinión de Winders, la posibilidad de ver estas y otras métricas a través de un panel ha abierto la puerta a un nivel completamente nuevo de optimización de las decisiones. "Con nuestro motor de flujo de trabajo orientado a tareas, podemos redistribuir los recursos de nuestro equipo según sea necesario si vemos un problema como un cuello de botella para un prestamista en particular", explica. "Así que cuando se trata de arreglar defectos de título, tenemos un nivel de flexibilidad operativa que nunca tuvimos en el pasado".



A medida que FCT continúa ampliando su despliegue, que llegará a abarcar todo Canadá, Ishak considera que la automatización, junto con la IA, son los ejes de su estrategia competitiva. Pero también se apresura a reiterar una advertencia clave, que la verdadera fuerza detrás de la transformación de FCT es el impulso constante para "reimaginar" la experiencia del cliente. "Al invertir en automatización, estamos poniendo a nuestros propios empleados en una posición más fuerte para encontrar nuevas oportunidades para servir mejor a nuestros clientes", dice Ishak. "Así, a través de nuestro trabajo con IBM y Salient, estamos construyendo una base para ofrecer experiencias de cliente cada vez mejores".