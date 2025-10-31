Los equipos de EY y el departamento fiscal de IBM colaboran en una solución impulsada por IA creada con IBM watsonx y diseñada para ayudar a optimizar la gestión global de datos y automatizar el cumplimiento fiscal.
La organización tributaria de IBM comprende un equipo de profesionales de impuestos de alto rendimiento que admite operaciones en 170 países a nivel mundial. Como corporación multinacional, IBM es responsable de cumplir con las leyes y regulaciones fiscales en diversas jurisdicciones en todo el mundo.
El departamento de impuestos enfrentó desafíos en la gestión de datos inaccesibles e incompletos, lo que llevó a muchos procesos prácticos para gestionar el cumplimiento de las leyes y regulaciones fiscales. El proceso manual de agregación y armonización de grandes volúmenes de datos granulares procedentes de docenas de sistemas de origen consumía mucho tiempo y requería un esfuerzo e inversión humanos sustanciales. Este proceso generó cargas de trabajo masivas, ya que IBM presenta miles de declaraciones de impuestos cada mes, lo que afectó la capacidad de la organización para asignar recursos a flujos de trabajo más estratégicos. Kanthi Morrissey, directora de impuestos de IBM, explica: “El mayor obstáculo son los datos inaccesibles e incompletos”.
Con un fuerte compromiso con la innovación, la organización fiscal de la empresa aspiraba a ser el cliente cero para las tecnologías de IBM, como la cartera de productos de IA de IBM watsonx, y poner en funcionamiento la IA a lo largo de su ciclo de vida fiscal global.
La organización fiscal de IBM colaboró con EY para abordar la gestión de datos inaccesibles e incompletos a nivel mundial. Para superar este desafío, IBM y EY optaron por utilizar el estudio IBM watsonx.ai listo para la empresa para crear EY.aipara impuestos, diseñado con IBM watsonx.
La biblioteca multimodelo, disponible para manejar una amplia gama de facturas y volúmenes en cada país, hizo que watsonx.ai fuera atractivo para los métodos de detectar y corregir, mientras que IBM watsonx.data, un lago de datos abierto híbrido, ayudó a crear una capa de datos unificada de todas las fuentes variadas. El proceso de implementación implicó una relación multifacética entre IBM, ingeniería de IBM Ecosystem y EY. Morrissey comentó: “Los equipos de IBM y EY acordaron utilizar las últimas innovaciones para mejorar nuestros procesos de negocio. Naturalmente, tenía sentido que IBM pusiera a prueba watsonx, dados los modelos de lenguaje abiertos, listos para la empresa y adecuados para el propósito que ofrecemos con IA confiable”.
La organización de EY desempeñó un papel clave como socio de pensamiento y facilitador, desde la ideación y la priorización hasta el desarrollo y la entrega de soluciones. El equipo de ingeniería de IBM Ecosystem “Services Solutions Accelerator” desarrolló el producto mínimo viable (MVP) para casos de uso de detectar y corregir. El departamento de impuestos de IBM definió controles de datos integrados y puntos de control de conciliación para los flujos de datos de cada sistema fuente, diseñados para mejorar la eficiencia y ofrecer un proceso de consolidación de datos de mayor calidad.
La colaboración entre el departamento de impuestos de IBM, la ingeniería de ecosistemas y los equipos de EY ha sido fundamental para dar forma y desplegar las soluciones. IBM ya está viendo mejoras en la eficiencia y el tiempo ahorrado a lo largo del proceso. Los principales beneficios son el aumento de las capacidades humanas para realizar tareas de gran volumen, liberando a los empleados calificados para que se centren en una planificación más estratégica para hacer crecer la organización.
La organización fiscal de IBM ha logrado una transformación significativa en la gestión de datos inaccesibles e incompletos, gracias a su uso de watsonx. A través de la implementación de soluciones impulsadas por IA, que incluyen un lago de datos fiscales inteligente, métodos de detectar y corregir aplicados a documentos comerciales y determinaciones de retención de impuestos, el departamento fiscal de IBM está avanzando hacia un proceso de cumplimiento fiscal altamente automatizado. Este progreso demuestra que la IA puede entrenarse en habilidades fiscales fundamentales y está allanando el camino para una organización impulsada por IA preparada para el futuro del trabajo impulsado por la revolución de la IA.
La transformación está ayudando a liberar recursos humanos para que se centren en flujos de trabajo más estratégicos. Con tres casos de uso ya encaminados para ahorrar a los empleados decenas de miles de horas anuales de tareas manuales e intrínsecas a los datos, IBM está posicionada para ayudar a lograr importantes ahorros de costos e impulsar el crecimiento de los ingresos con la ayuda de EY. Al usar watsonx.ai, el departamento de impuestos de IBM ha podido validar datos de facturas no estructurados con alta precisión, mientras que la solución de lago de datos fiscales ha creado una capa de datos unificada de varias fuentes en todos los países del mundo.
Según Morrissey, "este proyecto está impulsando un gran mensaje del ecosistema de IBM al sacar a la luz la relación entre IBM y EY y demostrar cómo la IA generativa de IBM está impulsando una innovación que puede reproducirse en muchas funciones empresariales". El éxito del MVP también propició una mayor colaboración entre IBM y EY, con planes para colaborar en campañas de marketing y activos conjuntos.
A medida que los beneficios de esta transformación se hacen más evidentes para IBM, la compañía está bien posicionada para beneficiarse de las nuevas tecnologías e innovaciones en el espacio fiscal. Con su compromiso de usar IA y automatización para que IBM se convierta en la compañía más productiva del mundo, el equipo de organización fiscal de IBM está liderando el camino en transformación del negocio e innovación.
IBM es una empresa multinacional de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York, con operaciones en más de 170 países. Fundada en 1911, IBM tiene una larga historia de innovación y un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo, con una inversión significativa en IA, computación en la nube y otras tecnologías emergentes. El departamento fiscal de IBM, dirigido por la directora fiscal Kanthi Morrissey, comprende un equipo de profesionales fiscales de alto rendimiento en todo el mundo, responsables de gestionar las obligaciones fiscales globales de la empresa y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones fiscales.
