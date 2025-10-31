La organización fiscal de IBM ha logrado una transformación significativa en la gestión de datos inaccesibles e incompletos, gracias a su uso de watsonx. A través de la implementación de soluciones impulsadas por IA, que incluyen un lago de datos fiscales inteligente, métodos de detectar y corregir aplicados a documentos comerciales y determinaciones de retención de impuestos, el departamento fiscal de IBM está avanzando hacia un proceso de cumplimiento fiscal altamente automatizado. Este progreso demuestra que la IA puede entrenarse en habilidades fiscales fundamentales y está allanando el camino para una organización impulsada por IA preparada para el futuro del trabajo impulsado por la revolución de la IA.

La transformación está ayudando a liberar recursos humanos para que se centren en flujos de trabajo más estratégicos. Con tres casos de uso ya encaminados para ahorrar a los empleados decenas de miles de horas anuales de tareas manuales e intrínsecas a los datos, IBM está posicionada para ayudar a lograr importantes ahorros de costos e impulsar el crecimiento de los ingresos con la ayuda de EY. Al usar watsonx.ai, el departamento de impuestos de IBM ha podido validar datos de facturas no estructurados con alta precisión, mientras que la solución de lago de datos fiscales ha creado una capa de datos unificada de varias fuentes en todos los países del mundo.

Según Morrissey, "este proyecto está impulsando un gran mensaje del ecosistema de IBM al sacar a la luz la relación entre IBM y EY y demostrar cómo la IA generativa de IBM está impulsando una innovación que puede reproducirse en muchas funciones empresariales". El éxito del MVP también propició una mayor colaboración entre IBM y EY, con planes para colaborar en campañas de marketing y activos conjuntos.

A medida que los beneficios de esta transformación se hacen más evidentes para IBM, la compañía está bien posicionada para beneficiarse de las nuevas tecnologías e innovaciones en el espacio fiscal. Con su compromiso de usar IA y automatización para que IBM se convierta en la compañía más productiva del mundo, el equipo de organización fiscal de IBM está liderando el camino en transformación del negocio e innovación.