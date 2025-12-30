Dollarito es una plataforma de préstamos digitales enfocada en ayudar a las personas sin historial crediticio o con puntajes crediticios bajos a acceder a préstamos transparentes, responsables y a precios razonables, lo que les permite generar crédito y mejorar su futuro financiero.

En Estados Unidos, millones de personas con poco o ningún crédito quedan excluidas de las oportunidades financieras exactas que les permiten mejorar su crédito. Dollarito intentó ayudar a sus clientes a sortear esta paradoja abordando las limitaciones de los modelos tradicionales de puntaje crediticio. La empresa quería facilitar una evaluación más precisa de las capacidades de pago de una persona en función de sus transacciones bancarias, datos de comportamiento y factores económicos. Sin embargo, Dollarito carecía de una base tecnológica escalable, segura y compatible, lo cual era fundamental para lograr su objetivo.

Ingrese a la plataforma IBM Cloud.