Dollarito amplía el acceso al crédito para las comunidades con puntajes bajos mediante una solución basada en IBM Cloud
Dollarito es una plataforma de préstamos digitales enfocada en ayudar a las personas sin historial crediticio o con puntajes crediticios bajos a acceder a préstamos transparentes, responsables y a precios razonables, lo que les permite generar crédito y mejorar su futuro financiero.
En Estados Unidos, millones de personas con poco o ningún crédito quedan excluidas de las oportunidades financieras exactas que les permiten mejorar su crédito. Dollarito intentó ayudar a sus clientes a sortear esta paradoja abordando las limitaciones de los modelos tradicionales de puntaje crediticio. La empresa quería facilitar una evaluación más precisa de las capacidades de pago de una persona en función de sus transacciones bancarias, datos de comportamiento y factores económicos. Sin embargo, Dollarito carecía de una base tecnológica escalable, segura y compatible, lo cual era fundamental para lograr su objetivo.
Ingrese a la plataforma IBM Cloud.
Después de evaluar sus necesidades comerciales y opciones de tecnología, Dollarito se puso en contacto con IBM para crear una solución web con una infraestructura segura, en cumplimiento y escalable. Esta solución debía adaptarse completamente a su misión de servir a comunidades con acceso limitado al crédito.
La solución web de IBM combinaba la optimización de la infraestructura y el cumplimiento normativo, impulsada por IBM Cloud for Financial Services, con capacidades avanzadas de IA de la cartera de productos IBM watsonx. Esta combinación dio lugar a una estrategia y operaciones más inteligentes a través de la IA generativa y modelos fundacionales.
Con operaciones totalmente contenedorizadas y una estrategia de malla de datos, con estrictos registros de auditoría y controles de acceso, la solución también permitía a Dollarito centrarse en la innovación y al mismo tiempo mantener la confianza y la transparencia.
A través de su nuevo modelo de evaluación crediticia impulsado por IA, Dollarito ha logrado resultados, tales como:
Al ir más allá de la calificación crediticia tradicional, Dollarito permite a los clientes resolver necesidades financieras urgentes de forma rápida y segura. La asociación con IBM ha fortalecido la posición de Dollarito como líder en innovación en tecnología financiera inclusiva. A medida que continúan creciendo, tienen la intención de seguir colaborando con los equipos de IBM para desarrollar nuevos casos de uso y adoptar tecnologías avanzadas que se basen en su infraestructura existente.
Dollarito es una plataforma de préstamos digitales que ayuda a comunidades sin historial crediticio o con bajos puntajes FICO a acceder a préstamos transparentes, responsables y a precios razonables. Dollarito aplica IA en datos bancarios, transaccionales y de comportamiento para evaluar la capacidad de pago con mayor precisión que los puntajes FICO.
Acceda a una plataforma en la nube resiliente y de alto rendimiento, diseñada incluso para las industrias más reguladas: segura, en cumplimiento y lista para impulsar su negocio.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloud, IBM Cloud for Financial Services e IBM watsonx son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.