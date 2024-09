DHL estaba integrando individualmente cada uno de los conjuntos de datos de sus clientes de gestión de almacenes con los sistemas de DHL, un proceso lento e ineficaz. La compañía eligió la solución IBM® Sterling™ Transformation Extender para automatizar el proceso y mapear los diversos conjuntos de datos de los clientes en una única plataforma de integración de DHL.

Desafío empresarial DHL Supply Chain, una división de DHL International GmbH, necesitaba una manera uniforme de integrar los sistemas ERP y los conjuntos de datos de sus clientes de gestión de almacenes con los sistemas internos de DHL.

Transformación La empresa eligió la solución Sterling Transformation Extender para convertir los datos de sus clientes en formatos compatibles con la plataforma de integración DHL y las regulaciones y estándares de la industria de los clientes.

Resultados Admite más de 17.000 mapas de integración personalizados para conectar los sistemas del cliente y la plataforma de integración de DHL Ayuda a transformar 2,2 millones de mensajes al año mediante el Centro de Excelencia de Integración (a partir de 2018) Permite una incorporación rápida y flexible de clientes en el sistema de gestión de almacenes DHL

Historia de desafío empresarial Integrar clientes, uno por uno El cliente es la máxima prioridad en DHL Supply Chain. DHL Supply Chain, una división de DHL International GmbH, ofrece servicios de almacenamiento y distribución a más de 2000 clientes de industrias, países y tamaños diversos. La comunicación bidireccional entre esos clientes y DHL es fundamental para el negocio de gestión de almacenes de la empresa, que proporciona opciones de almacenamiento dedicadas y compartidas basadas en las necesidades del cliente. El sistema ERP de un cliente debe ser capaz de interactuar con los sistemas de DHL; por ejemplo, para notificar al almacén la llegada de mercancías o la necesidad de retirarlas de la estantería y enviarlas, o para intercambiar información vital y actualizaciones, como la disponibilidad de nuevas líneas de productos o el estado de las entregas. Facilitar el flujo de datos no es una tarea única. Los datos de cada cliente vienen en diferentes formatos y siguen diferentes estándares, dependiendo de factores, tales como la infraestructura interna de TI del cliente, la industria y la ubicación. “Para DHL, es sumamente importante satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Tenemos una gran variedad de clientes en casi todas las verticales de la industria”, dice Olly Cruickshank, director de Gestión y Desarrollo de Productos de DHL. “Por lo tanto, tenemos que aceptar cualquier formato en el que estén los datos de nuestros clientes y asegurarnos de que las herramientas de mapeo que usamos puedan manejar la transformación en nuestros sistemas back end”. Durante muchos años, DHL creó plataformas de integración personalizadas cada vez que incorporó a un nuevo cliente. Fue un proceso lento, laborioso y costoso. Había muy poca estrategia detrás de las integraciones y muy poca reutilización. La división decidió reunir sus diferentes plataformas de integración en un solo sistema. Para ello, necesitaba una forma coherente de asignar los conjuntos de datos de sus clientes al sistema de gestión de almacenes de DHL.

Mantiene la satisfacción en nuestros clientes. No necesitan cambiar sus formatos de datos, y podemos integrarnos rápida y fácilmente con sus sistemas para satisfacer sus necesidades. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH

Historia de transformación Un enfoque más cohesivo para la integración Después de evaluar varias herramientas de integración, DHL eligió la solución Sterling Transformation Extender debido a su capacidad para automatizar transformaciones complejas entre cualquier formato. La solución se utiliza para asignar datos de las plataformas de los clientes a una plataforma de gestión de integración interna personalizada. Esa plataforma, que conecta los sistemas de los clientes con los sistemas de DHL y es el Centro de Excelencia de Integración para DHL Supply Chain, ahora se conoce internamente como DHL Link. Al principio, hubo cierto rechazo dentro de la empresa. “El mayor desafío para comenzar fue la resistencia del negocio: las personas querían proteger sus propias plataformas de integración”, dice Cruickshank. “Pero una vez que vieron cómo la solución permitía una integración más rápida y económica, se convirtió en una obviedad cambiar”. DHL emplea a individuos, llamados cartógrafos, para desarrollar mapas con la solución Sterling Transformation Extender que integran los sistemas y datos únicos de cada cliente con DHL Link. Los mapas definen interfaces entre aplicaciones, almacenes de datos, middleware y otros mapas. Cuando llega una solicitud al equipo de integración, el administrador del equipo de diseño asigna a un analista para que observe las transformaciones involucradas, cree algunas certificaciones de mapeo y documente el proceso de integración. Se asigna un cartógrafo para crear los mapas y prepararlos para las pruebas, después de lo cual se activa la integración. Generalmente, el proceso es muy fluido y no hay problemas. “Tenemos un gran equipo de aproximadamente 50 cartógrafos que están usando y desarrollando mapas con mucha satisfacción”, dice Cruickshank. “Contamos con muchos mapas para procesar muchos datos, y encontramos que el rendimiento es excelente. Una de las características que nos gusta especialmente es la capacidad de acceder al mapa desde una variedad de herramientas”.

Historia de resultados La perspectiva futura La plataforma DHL Link ha evolucionado continuamente, y DHL ha agregado nuevos componentes. Pero el único elemento constante, según Cruickshank, ha sido el uso de los mapas de la solución Sterling Transformation Extender. Y con más de 17.000 mapas desarrollados, la empresa se compromete a seguir utilizando la solución en el futuro. “Hemos analizado otras herramientas y ninguna de ellas satisface nuestras necesidades en términos de la capacidad de procesar cualquier tipo de datos formateados o la capacidad de hacer cualquier transformación de manera rápida y fácil”, dice Cruickshank. “Estas son las dos razones clave por las que nos quedamos con Sterling Transformation Extender durante tanto tiempo”. IBM continúa innovando y agregando nuevas funciones para mejorar el rendimiento de sus transformaciones, especialmente para aquellas que son más complicadas. Se mantiene al tanto de los nuevos formatos de datos de la industria, como XML y JSON, y los incorpora en la herramienta de forma continua. El proceso para crear mapas también ha evolucionado de usar una aplicación de escritorio de Microsoft Windows a una aplicación simple, fácil de usar y basada en navegador. “El beneficio clave de la solución es su flexibilidad”, dice Cruickshank. “Al momento de la incorporación de un cliente, no queremos decirle que va a tomar dos días desarrollar una interfaz y luego descubrir que en realidad va a tardar 20 días porque es más complicado de lo que pensábamos. Debido a que Sterling Transformation Extender puede manejar la complejidad de diferentes formatos de datos, podemos estar realmente seguros de que lo que cotizamos al cliente es lo que vamos a entregar”. En el futuro, DHL tiene planes para actualizaciones adicionales. Por ejemplo, para mejorar la eficiencia, el rendimiento y el ahorro de costos, busca ejecutar la solución Sterling Transformation Extender en contenedores en la nube privada DHL.