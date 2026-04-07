Permitir un cambio nacional hacia el uso de energía limpia en el hogar

DESNZ acelera la adopción de soluciones de energía doméstica bajas en carbono más limpias y asequibles en el Reino Unido
El Departamento de Seguridad Energética y el Cero Neto (DESNZ) está dirigiendo la transición a la energía limpia del Reino Unido, con el objetivo de lograr energía limpia para 2030 y cero neto para 2050. El progreso está en marcha, pero solo 2 millones de propietarios han pasado de las calderas de gas o mixtas a las bombas de calor de fuente de aire. Para 2030, DESNZ tiene como objetivo aumentar la instalación anual de bombas de calor en más de 5 veces la tasa actual informada.
La calefacción sigue siendo una oportunidad central. Los 30 millones de hogares del Reino Unido generan alrededor del 20% de las emisiones nacionales, y muchos se construyeron antes de los estándares de aislamiento modernos, lo que hace que las actualizaciones sean más complejas.
Alcanzar los objetivos a largo plazo requiere un enfoque nuevo, utilizando los insights del consumidor y el compromiso digital para fomentar nuevos hábitos en la forma en que las personas calientan sus hogares.
Mejorar la eficiencia energética del hogar significa comprender los comportamientos establecidos en torno a la comodidad y la calefacción. Muchos hogares aún están más familiarizados con los sistemas más antiguos y es posible que aún no reconozcan completamente los beneficios a largo plazo de las medidas de modernización o las alternativas bajas en carbono. Pasar de una caldera combinada a una bomba de calor suele parecer un cambio significativo que requiere tanto adaptación técnica como conductual.
DESNZ ha puesto en marcha una serie de programas de subvenciones para apoyar la transición. La concientización, los costos iniciales y la capacidad de la cadena de suministro siguen siendo desafíos importantes a superar. Abordar estas áreas será clave para acelerar la adopción y mantenerse en el camino hacia las ambiciones a largo plazo del Reino Unido.
Para respaldar el programa de descarbonización de energía doméstica de DESNZ, DESNZ contrató a IBM Consulting para diseñar y entregar SIGMA, la aplicación de gestión de subvenciones integrada de Salesforce. Esta plataforma de datos e IA impulsada por Salesforce agiliza la administración de subvenciones nacionales, mejora los servicios a los ciudadanos y fortalece la toma de decisiones basada en datos, lo que ayuda a DESNZ a avanzar en sus ambiciones a largo plazo de manera más eficiente.
En estrecha colaboración con los equipos de Política y Servicios Corporativos Integrados – Digital, IBM Consulting evaluó todo el ciclo de vida del programa de subvenciones, desde la estrategia de canal y el diseño de KPI hasta las soluciones de CRM escalables. El equipo consideró requisitos centrados en el futuro, como la retención de datos de más de 25 años y el papel cada vez mayor de la IA en analytics, gobernanza, despliegue estandarizado y realización de valor.
IBM Consulting reunió a un equipo multidisciplinario para dar forma a un enfoque sólido de gestión de carteras. Esto incluyó definir la visión del producto, la hoja de ruta, la arquitectura, los beneficios y la gobernanza, e introducir formas de trabajo centradas en el producto respaldadas por DevOps para una entrega más rápida y de múltiples versiones. A medida que la plataforma SIGMA maduró, IBM Consulting ayudó a establecer el modelo operativo a largo plazo para la plataforma y transfirió la propiedad a ICS, garantizando que la organización tuviera la capacidad y la independencia necesarias para mantener y hacer crecer la plataforma.
Un enfoque constante y centrado en el cliente sustentaba todo el programa, creando un recorrido fluido para todos los usuarios. La gobernanza unificada y un enfoque DevOps compartido garantizaron la calidad, la reutilización y la productividad en todo el desarrollo.
Salesforce Marketing Cloud, Data Cloud y Public Sector Solutions proporcionaron las interfaces intuitivas, la estable adecuación funcional y la arquitectura modular necesarias para una configuración rápida y una mejora continua.
A través de una estrecha colaboración, los equipos de Salesforce, IBM, ICS Digital y Policy aceleraron el desarrollo y redujeron el esfuerzo de entrega al reutilizar componentes configurables en toda la plataforma.
Al combinar las capacidades de Salesforce con los aceleradores y la experiencia en entregas de IBM Consulting, el equipo pudo implementar la solución significativamente más veloz, alrededor de un 70% más rápido que los enfoques empresariales comparables. Salesforce Data Cloud permitió una integración fluida con los sistemas de pago, fortaleciendo el flujo de datos y mejorando la eficiencia operativa en todo el programa.
Los primeros hitos de entrega incluyeron la incorporación de tres proveedores clave de DESNZ, cinco productos y la capacitación en gestión de flujos de trabajo a más de 30 funcionarios. La automatización ya ha reducido considerablemente el trabajo manual, sustituyendo tareas como la gestión de hojas de cálculo, las cargas por lotes y la conciliación de datos por procesos digitales optimizados. Los primeros indicadores muestran una marcada mejora en la productividad de DESNZ.
La plataforma SIGMA ahora está en uso activo en más de 270 autoridades locales, apoyando una administración de subvenciones uniforme y de alta calidad en todo el país. IBM Consulting se asoció con los usuarios empresariales y el equipo digital para desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para el éxito a largo plazo, que abarcan analytics web, ciencia de datos, propiedad del producto, gestión de productos y entrega a múltiples proveedores.
Con la plataforma Salesforce ahora integrada y escalable, DESNZ está bien posicionado para acelerar la entrega de sus objetivos nacionales de bomba de calor y energía limpia. La gestión mejorada de la cartera y la automatización ayudarán al departamento a avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de los 30 millones de hogares del Reino Unido, convirtiendo la ambición estratégica en resultados medibles en el camino hacia el cero neto.
El DESNZ (Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto) se formó en febrero de 2023 y es responsable de la seguridad energética del Reino Unido, protegiendo a los contribuyentes y alcanzando el cero neto. Se centra en liderar la misión gubernamental para lograr la energía limpia para 2030 y tiene como objetivo avanzar en la descarbonización del hogar en este parlamento para reducir las facturas de la población y la pobreza energética, al tiempo que se descarboniza el sector de la construcción.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.