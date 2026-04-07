Permitir un cambio nacional hacia el uso de energía limpia en el hogar

El Departamento de Seguridad Energética y el Cero Neto (DESNZ) está dirigiendo la transición a la energía limpia del Reino Unido, con el objetivo de lograr energía limpia para 2030 y cero neto para 2050. El progreso está en marcha, pero solo 2 millones de propietarios han pasado de las calderas de gas o mixtas a las bombas de calor de fuente de aire. Para 2030, DESNZ tiene como objetivo aumentar la instalación anual de bombas de calor en más de 5 veces la tasa actual informada.

La calefacción sigue siendo una oportunidad central. Los 30 millones de hogares del Reino Unido generan alrededor del 20% de las emisiones nacionales, y muchos se construyeron antes de los estándares de aislamiento modernos, lo que hace que las actualizaciones sean más complejas.

Alcanzar los objetivos a largo plazo requiere un enfoque nuevo, utilizando los insights del consumidor y el compromiso digital para fomentar nuevos hábitos en la forma en que las personas calientan sus hogares.

Mejorar la eficiencia energética del hogar significa comprender los comportamientos establecidos en torno a la comodidad y la calefacción. Muchos hogares aún están más familiarizados con los sistemas más antiguos y es posible que aún no reconozcan completamente los beneficios a largo plazo de las medidas de modernización o las alternativas bajas en carbono. Pasar de una caldera combinada a una bomba de calor suele parecer un cambio significativo que requiere tanto adaptación técnica como conductual.

DESNZ ha puesto en marcha una serie de programas de subvenciones para apoyar la transición. La concientización, los costos iniciales y la capacidad de la cadena de suministro siguen siendo desafíos importantes a superar. Abordar estas áreas será clave para acelerar la adopción y mantenerse en el camino hacia las ambiciones a largo plazo del Reino Unido.