Sin embargo, como el Dr. Eyal Brill, director ejecutivo de Decikers Makers, Ltd., explica, "La mayoría de las empresas de servicios hídricos de todo el mundo son pequeñas organizaciones que no tienen una infraestructura de TI. No tienen expertos en TI. No pueden permitirse invertir mucho en sistemas de TI".

Aun así, la TI tiene un enorme potencial para ayudar a que los servicios públicos de agua funcionen sin problemas. Por eso el Dr. Brill puso en marcha Decision Makers, una empresa familiar que pretende aportar las ventajas de la tecnología moderna a un sector fundamental para la vida.

Gracias a este servicio, las empresas de suministro de agua pueden detectar anomalías en la calidad del agua causadas por fallos de los equipos, accidentes e incluso actividades malintencionadas. Decision Makers utiliza una tecnología llamada aprendizaje automático no supervisado, que se basa en la idea de que las situaciones anormales crean señales mucho antes de que los problemas se salgan de control. Decision Makers analiza los datos de las empresas de suministro de agua y emite una señal de alarma cuando se produce una anomalía, del mismo modo que las empresas de tarjetas de crédito controlan las cuentas para detectar fraudes.