Encontrar el dominio o la marca adecuados puede ser difícil. “Cada nombre de dominio que contiene una palabra del diccionario, o que puede reconocerse con una marca y pronunciarse, ya está ocupado”, dice Reza Sardeha, director ejecutivo de Dan.com. Los procesos existentes para encontrar y comprar un nombre de dominio se establecieron en la década de 1990, y ya no funcionan en el mercado actual. “El antiguo mercado es ineficiente porque está dirigido por un par de empresas que no crecen a través de la innovación, sino de la consolidación de competidores”, dice Sardeha. En tanto, muchos negocios nuevos quieren crear una presencia en línea, pero se les dificulta encontrar un nombre de dominio apropiado.

Uno de los principales problemas es que, aunque hay registrados unos 330 millones de nombres de dominio, cerca del 44 % de ellos, es decir, 145 millones, no se utilizan. Y solo 25 millones de los 145 millones de nombres no utilizados están disponibles a través de revendedores, intermediarios y mercados. Es relativamente económico mantener un dominio, por lo que, en lugar de descartarlos, muchas organizaciones simplemente conservan los dominios no utilizados. Además, el inventario de dominios no utilizados también está disperso entre los registradores que no se involucran con el mercado secundario, lo que hace que millones de dominios no utilizados de alta calidad sean aún más difíciles de encontrar y adquirir. Dan.com quería aportar más transparencia y flexibilidad al mercado de dominios, ya que permite nuevos conceptos, como el arrendamiento con opción a compra.