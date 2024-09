El asociado de negocios de IBM INATIGO (enlace externo a ibm.com) crea soluciones que ayudan a automatizar y mejorar la interacción con el cliente, el marketing y la conversión de clientes potenciales con un toque humano impulsado por IA.La empresa con sede en EE. UU. y Reino Unido ha ganado varios premios, incluyendo ser nombrada finalista en los premios "Innovator of the Year" y "Rising Star of the Year" en los Premios Fintech del Reino Unido 2021.Su cofundadora también figura en la Women in Fintech Powerlist 2020.