Como primer paso en la capacidad de servicios personalizados, CarbonHelix emplea QRadar para proporcionar una visibilidad completa del entorno de un cliente, independientemente de las tecnologías y plataformas que este utilice. “Podemos desplegar QRadar de cualquier forma o moda: on premises, en entornos aislados, si lo alojamos, si un cliente lo aloja, hardware, virtual, AWS, Azure, no importa. Puede residir donde sea”, dice DeLozier. “Y no hay nada con lo que nos encontramos que no pudimos integrar en QRadar, incluidas las aplicaciones propias y de terceros”. Esa integración también incluye plataformas que a menudo son difíciles de integrar en los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), como el servidor IBM AS/400, el sistema operativo IBM® AIX y los sistemas de mainframe comunes en la industria bancaria. “Es un nivel de visibilidad que no podemos obtener con otros SIEM”, dice DeLozier.



Y para impulsar continuamente una detección y respuesta a amenazas más rápidas y específicas, CarbonHelix aplica el análisis de comportamiento del usuario (UBA) basado en aprendizaje automático (ML) de QRadar y el análisis de amenazas de red (NTA). “El aprendizaje automático es capaz de analizar patrones de actividad a una escala que ningún analista humano es capaz de hacer”, dice DeLozier. “Por lo tanto, es realmente eficaz para detectar anomalías que los analistas pueden decidir cómo manejarlas mejor”. Además, al integrar UBA en el componente IBM QRadar SOAR, CarbonHelix combina la detección impulsada por ML de comportamientos de riesgo de los usuarios con respuestas automatizadas para mitigar rápidamente las amenazas.

CarbonHelix tuvo un éxito particular con NTA en el área de atención médica, empleando la tecnología para respaldar el funcionamiento adecuado de los dispositivos médicos y la seguridad de los datos médicos. Los equipos de TI y seguridad de los hospitales a veces no tienen visibilidad de los dispositivos de su red, pero un solo dispositivo infectado puede crear problemas más amplios que amenacen la atención al paciente. DeLozier recuerda un caso de una máquina de resonancia magnética infectada. Normalmente, la máquina compartiría datos solo con una computadora de escritorio, pero a través del análisis de ML de los datos de flujo, la aplicación NTA detectó que la máquina de resonancia magnética comenzó a comunicarse con muchos otros dispositivos en el hospital. Afortunadamente, la detección temprana permitió a CarbonHelix y al hospital apagar la máquina y luego implementar un parche para el problema antes de que el hospital sufriera algún daño.