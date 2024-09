STEP es crucial no solo para aumentar la eficiencia de los procesos y la colaboración internamente, sino también para mejorar la colaboración con otros servicios de bomberos y emergencias.Por lo tanto, la construcción de un modelo colaborativo de estándar abierto para el descubrimiento y desarrollo de procesos de negocio dentro de STEP se convirtió en un punto de enfoque, lo que impulsó la decisión de integrar IBM Blueworks Live con IBM Business Process Manager on Cloud (IBM BPM on Cloud), que se basa en la plataforma en la nube IBM® SoftLayer.Al aprovechar IBM® Db2 on Cloud como la base de datos de repositorio para la solución, CFRS tiene una base de datos sólida, segura y completamente gestionada que requiere menos mantenimiento.



Hasta la fecha, CFRS ha implementado 16 procesos comerciales en IBM BPM on Cloud, que abarcan a más de 600 miembros del personal en 29 sitios.Las partes interesadas en todo CFRS utilizan IBM Blueworks Live basado en la nube para el descubrimiento y creación de modelos de procesos, ya que identifican las condiciones “actuales y futuras” de cada proceso.



“Nuestros analistas de negocios salen y, con los propietarios de procesos y otras partes interesadas, mapean los procesos tal como están y los representan en IBM Blueworks Live.Blueworks Live ha estado con nosotros desde el principio y es fundamental para nuestros analistas de procesos durante el descubrimiento.Después de esa etapa, el equipo de desarrollo y yo creamos un proceso más inteligente en IBM BPM on Cloud”, dice Thompson.



IBM Integration Bus también desempeña un papel crucial, dado que CFRS opera con seis bases de datos heredadas en plataformas dispares que contienen grandes volúmenes de datos comerciales relevantes para los procesos de negocio que automatiza Thompson y su equipo.El software Integration Bus ofrece una base de integración común, sólida y flexible, lo que hace que los datos de todas las bases de datos estén disponibles para el entorno de BPM en la nube.