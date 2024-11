Cadence es líder mundial en software computacional, ayudando a las empresas a diseñar los microchips que impulsan las tecnologías emergentes más importantes de la actualidad: nuevos tipos de IA, sistemas de vehículos autónomos y tecnología avanzada para ayudar a las personas con discapacidades, por nombrar solo algunos ejemplos.



Cuando IBM desarrolló los primeros nodos de microchips del mundo a escala de dos nanómetros (nm), fue el último hito en el impulso continuo para empaquetar más circuitos en piezas de silicio cada vez más pequeñas. El nodo de 2 nm promete una eficiencia energética revolucionaria y grandes avances en tecnología.



Pero a una escala tan pequeña, el diseño de circuitos diferenciados en chips, logrado por la automatización del diseño electrónico (EDA), requiere un procesamiento increíblemente complejo y grados de precisión y computación sin precedentes.



IBM profundizó recientemente su asociación con Cadence para aprovechar la cartera principal de EDA y sistemas de Cadence, que incluye software digital, analógico y de verificación, así como soluciones de análisis de sistemas y empaquetado de circuitos integrados en 3D. Como resultado, podemos ofrecer mejores soluciones innovadoras a los clientes en las áreas de chiplets y empaquetados, tecnología lógica, diseño y habilitación en la nube.



“Cadence e IBM han estado colaborando en el diseño de chips durante varios años, y nuestra estrecha asociación en el desarrollo de silicio y el trabajo reciente con Cadence en la nube de IBM refleja la magnitud de la asociación”, dijo Vandana Mukherjee, gerente sénior de investigación de nube híbrida y semiconductores de IBM.



IBM está desplegando la tecnología de implementación digital basada en IA de Cadence para diseñar nuestro silicio líder orientado al almacenamiento y el cifrado. Las herramientas de diseño de paquetes de circuitos integrados 3D de Cadence son un elemento crítico del diseño del sistema y permiten el análisis de los problemas eléctricos y térmicos. Aprovechando las soluciones frontend y backend de Cadence, el equipo de IBM está desarrollando metodologías para analizar y verificar el rendimiento general del sistema para diseños de sistemas inteligentes.



Habilitación de cargas de trabajo EDA en la nube



Cadence también es uno de los primeros en adoptar las soluciones de IBM, habiendo desplegado IBM® Cloud durante más de 3 años para ayudar en su desarrollo interno de software y cargas de trabajo EDA.



“La computación es como el oxígeno para nosotros”, dice Tarak Ray, CIO de Cadence. “Tenemos unos 10 000 ingenieros y 5 grandes centros de datos internos donde se implementan millones de trabajos cada mes”.



La presión por más potencia de cálculo viene de todas partes a la vez. El mercado demanda más chips cada año. La creciente incorporación de IA en los productos finales y la creciente demanda de personalización requieren una nueva sofisticación en el diseño de circuitos. Y casi todos los diseños de chips se encuentran en una reñida carrera por el mercado. Cadence incorpora la IA y el machine learning (ML) en sus procesos de EDA para ayudar a los ingenieros a trabajar más rápido, pero esas rutinas también necesitan más potencia de CPU.



Entonces, ¿cómo satisface Cadence esta demanda?



Ampliar los centros de datos de la empresa no es la solución ideal. Además de las limitaciones de espacio, Ray señala que hay otros desafíos a considerar. “Tenemos que comprar los servidores, y hay un plazo para instalarlos. Es un mes como mínimo para los servidores. En el caso de los equipos de red, podría llevar más tiempo. Y nuestros ingenieros están pidiendo el cálculo ahora”, afirma.



La respuesta obvia es la nube. Pero en EDA, no es tan simple. Una nube en EDA necesita un nuevo nivel de agilidad, lo que permite que las cargas de trabajo masivas, que implican millones de cálculos y volúmenes de datos en terabytes o petabytes, cambien perfectamente entre on-premises y la nube. También debe ser muy flexible, lo que permite una diferenciación profunda de un proyecto a otro, porque la demanda de chips personalizados significa que diferentes proyectos necesitan diferentes tipos de servidores y plataformas. Y debe ser segura. En palabras de Paul Cunningham, vicepresidente sénior y gerente general del sistema y grupo de verificación de Cadence: “Los datos que procesan nuestras herramientas contienen algunos de los secretos comerciales más valiosos de nuestros clientes. La seguridad es esencial”.



La solución también debe ofrecer una excelente potencia de cálculo por costo. Hace tan solo cuatro años, explica Ray, los proveedores de EDA tenían una utilización muy baja de los recursos de procesamiento central debido a complicaciones con las configuraciones de los servidores y la distribución de múltiples cargas de trabajo a nivel mundial. Con los volúmenes de CPU requeridos por EDA, los recursos no empleados se suman a una ineficiencia de costos significativa. Cadence tenía como objetivo aumentar considerablemente la utilización.