Junto con IBM Business Partner SimpleCloud, butic lanzó un entorno de aprendizaje basado en la nube para sus estudiantes. La solución alojada en IBM® Cloud® permite a los usuarios acceder a estaciones de trabajo virtuales con software de gráficos de alta gama y capacidades de procesamiento a través de dispositivos de cliente liviano para sus cursos de arquitectura, construcción e ingeniería.

Desafío empresarial Para albergar sus clases y proyectos relacionados, butic The New School necesitaba crear un espacio de aprendizaje virtual.

Transformación butic se unió a IBM Business Partner SimpleCloud para lanzar una solución de estación de trabajo basada en la nube y alojada en IBM Cloud.

Resultados Ofrece alcance global atrae y apoya a estudiantes de dos continentes Agiliza la gestión de licencias a través de perfiles muy controlados Mantiene bajos los costos al eliminar los costos de mantenimiento de hardware y uso de energía

Historia de desafío empresarial Reducción de las barreras al conocimiento “Nunca dejes de aprender” es un mantra tradicional, que anima a cada uno de nosotros a expandir nuestro conjunto de conocimientos, descubrir nuevas formas de pensar y evolucionar hacia algo mejor. Tener acceso a la información correcta, a las herramientas de formación apropiadas y a las escuelas adecuadas son factores decisivos para adquirir una nueva habilidad y mejorar la propia situación. Sin embargo, si los alumnos no disponen de los fondos necesarios para pagar tal acceso, o si no se encuentran físicamente cerca (o incluso en el mismo país) de un sitio que ofrezca todo lo anterior, sus opciones de mejora quedan limitadas. Marco Antonio Fernández, fundador y Director ejecutivo de butic, quiere cambiar esto. "He trabajado en la industria educativa durante los últimos 20 años", señala Fernández. “Estaba empleado en una escuela de español que enseñaba a través de un modelo clásico. Cuando un estudiante quería practicar fuera de clase, tenía que venir a la escuela y encontrar una estación de trabajo disponible”. Sin embargo, estos sistemas se utilizaban también para otras clases, por lo que la escuela no podía garantizar que una estación de trabajo determinada estaría disponible para los estudiantes cuando la necesitaran. Para hacer la educación más práctica e innovadora, Fernández imaginó un nuevo modelo. En lugar de depender tanto de edificios y estaciones de trabajo físicos, quería pasar a una estrategia más virtual. "Olvidarse del hardware", continúa. “Olvidarse de las licencias de software. Quería una escuela en la que, junto con tu colegiatura, obtuvieras un espacio de trabajo virtual con todas las licencias”. Esta nueva escuela, butic, no solo facilitaría el aprendizaje, sino que también reduciría la barrera de entrada para los estudiantes de todo el mundo. En particular, se buscaba esto dado que los tipos de cursos que ofrece la escuela (arquitectura, ingeniería, construcción y tecnología) exigen un entorno operativo robusto, que no siempre es el más asequible. "No enseñamos cosas simples", agrega Fernández. "Este tipo de trabajo necesita un procesador grande, mucha memoria, una tarjeta gráfica de alta gama. Pero hay una gran parte del mundo donde no se puede asumir que un estudiante va a tener los recursos necesarios. El simple hecho de pagar la colegiatura puede ser difícil, y no hablemos de pagar varios miles de dólares por una estación de trabajo de alta gama con gráficos avanzados”. Con una visión firme, Fernández comenzó a buscar ayuda para hacer realidad esta nueva escuela.

Historia de transformación Trabajar virtualmente Como ya conocían IBM Business Partner SimpleCloud, Fernández y butic recurrieron a esa empresa en busca de ayuda. “Son "el" semillero de resultados en España”, explica Fernández. "Todos los conocen. En cualquier evento, cualquier festival, los verás. Y los he conocido personalmente durante los últimos diez años más o menos”. SimpleCloud proporcionó a la escuela una solución de estación de trabajo basada en la nube de alto rendimiento, por lo que ahora los estudiantes de todo el mundo pueden usar sus dispositivos personales de cliente liviano para acceder al entorno de aprendizaje de butic. A su vez, butic ha creado varios perfiles de aprendizaje dentro de la solución SimpleCloud que proporcionan a los usuarios configuraciones de hardware virtual prediseñadas y licencias de software relacionadas. "Dentro del panel de control, se puede cambiar cualquier cosa para configurar un nuevo perfil", señala Fernández. "Este control es importante ya que algunas de las aplicaciones que usamos para nuestros estudiantes tienen requisitos técnicos muy específicos. También podemos asegurarnos fácilmente de que todas las licencias de un perfil sean legales". La escuela arrancó en enero de 2019, con la oferta de una serie de cursos centrados en arquitectura, construcción e ingeniería. Solo en el primer año, la escuela apoyó a casi 400 estudiantes en todo el mundo. "Fue importante que SimpleCloud nos apoyara desde centros de datos en todo el mundo", agrega Fernández. "Nuestro mercado principal no es España. Es América Latina”. La solución SimpleCloud se aloja dentro de la IBM Cloud pública, depende de los IBM Cloud Bare Metal Servers y aprovecha los centros de datos de Fráncfort, Alemania, y Dallas, Texas. Además, el sistema utiliza tecnología VMware para simplificar la configuración y administración de los espacios de trabajo virtuales.

Historia de resultados La escuela está en sesión Desde su lanzamiento, el entorno SimpleCloud, respaldado por IBM Cloud, ha funcionado sin problemas para ofrecer un espacio de aprendizaje eficaz y confiable para los estudiantes. “Para mí, la tecnología debería ser el árbitro en el fútbol”, comenta Fernández. El mejor árbitro es aquel cuya presencia no notas. Mi responsabilidad es la educación, así que no quiero preocuparme por la tecnología; no soy un tipo súper técnico”. Esa tranquilidad también se aplica a la administración de licencias de software, lo que puede ser complicado para una escuela. "Todas las aplicaciones en SimpleCloud son legales", señala Fernández. “Hay muchas partes del mundo donde esto representa un gran cambio para nuestros estudiantes. Puesto que controlamos qué software están ejecutando, podemos asegurarnos de que las cosas se están manejando adecuadamente”. La elección de una estrategia virtual respaldada por la tecnología SimpleCloud e IBM Cloud también permitió a la escuela evitar grandes costos iniciales de implementación, en lugar de construir un modelo operativo que combinara el gasto en tecnología, y las licencias, con el uso real. “Cuando empecé butic, sólo tenía el dinero en el bolsillo”, recuerda Fernández. “SimpleCloud e IBM me dejaron poner en marcha el proyecto con lo que tenía. En lugar de comprar 100 estaciones de trabajo por miles cada una, mis alumnos pueden utilizar clientes livianos. Sin esa economía, no habríamos podido comenzar". La arquitectura virtual también ayuda a mantener bajos los costos de soporte de TI. “En mi última escuela, tenía cinco personas arreglando máquinas, administrando licencias, haciéndolo todo”, señala Fernández. "SimpleCloud se encarga de toda la plataforma, por lo que no tenemos personal de TI en butic". Más allá del servicio superior prestado por SimpleCloud, para butic también es satisfactorio el uso de IBM Cloud. "No quería que el proveedor de la nube afectara a mis estudiantes", agrega Fernández. "Para mí, la marca IBM significa seguridad. Significa confianza. Significa muchas cosas: sobre todo, que estamos trabajando en un entorno profesional. Quería un ambiente profesional para mis estudiantes".