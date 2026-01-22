Para superar estos desafíos, el condado de Broward adoptó una estrategia de nube híbrida impulsada por IBM Cloud Satellite y Red Hat OpenShift, ofreciendo la flexibilidad y rapidez necesarias para la modernización. Desplegaron IBM Maximo Application Suite (MAS), incluyendo Maximo Mobile, que se integró perfectamente con su infraestructura existente e introdujo capacidades de etiquetado inteligente para mejorar la visibilidad de los activos.

El despliegue de MAS 8 fue rápido, con un entorno de desarrollo y prueba configurado en solo 3 semanas, seguido de la producción en días. Este calendario acelerado mejoró significativamente la eficiencia operativa. Maximo Mobile permitió la ejecución del trabajo móvil, el etiquetado inteligente y el acceso futuro a activos a través de iPads con mapas en dispositivos móviles, lo que permitió al personal de campo acceder a información directamente y enviarla. La solución también mejoró la escalabilidad y el control sobre las actualizaciones, lo que reforzó la confiabilidad y el rendimiento del sistema.

Los ingenieros de confiabilidad del sitio de IBM Cloud desempeñaron un papel clave en la aceleración del despliegue, respaldando el aprovisionamiento rápido y la gestión continua de la plataforma. Este enfoque permitió al condado de Broward mantener el control sobre sus datos mientras aprovechaba las tecnologías nativas de la nube para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.