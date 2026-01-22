El condado de Broward se transforma con Maximo Application Suite, mejorando la eficiencia operativa y la ejecución del trabajo móvil
Broward County Water and Wastewater Services necesitaba modernizar su gestión de activos para mantenerse a la par de las demandas operativas en aumento y los estándares de tecnología en evolución. Su infraestructura existente estaba envejeciendo y se acercaba al fin del soporte, lo que limitaba la funcionalidad y creaba desafíos para el mantenimiento y la escalabilidad. Los esfuerzos de modernización anteriores se habían enfrentado a contratiempos, lo que provocó ineficiencias y retrasos. La organización necesitaba una solución que pudiera integrarse con su entorno on premises y, al mismo tiempo, habilitar capacidades avanzadas, como la ejecución del trabajo móvil y el seguimiento inteligente de activos.
Para superar estos desafíos, el condado de Broward adoptó una estrategia de nube híbrida impulsada por IBM Cloud Satellite y Red Hat OpenShift, ofreciendo la flexibilidad y rapidez necesarias para la modernización. Desplegaron IBM Maximo Application Suite (MAS), incluyendo Maximo Mobile, que se integró perfectamente con su infraestructura existente e introdujo capacidades de etiquetado inteligente para mejorar la visibilidad de los activos.
El despliegue de MAS 8 fue rápido, con un entorno de desarrollo y prueba configurado en solo 3 semanas, seguido de la producción en días. Este calendario acelerado mejoró significativamente la eficiencia operativa. Maximo Mobile permitió la ejecución del trabajo móvil, el etiquetado inteligente y el acceso futuro a activos a través de iPads con mapas en dispositivos móviles, lo que permitió al personal de campo acceder a información directamente y enviarla. La solución también mejoró la escalabilidad y el control sobre las actualizaciones, lo que reforzó la confiabilidad y el rendimiento del sistema.
Los ingenieros de confiabilidad del sitio de IBM Cloud desempeñaron un papel clave en la aceleración del despliegue, respaldando el aprovisionamiento rápido y la gestión continua de la plataforma. Este enfoque permitió al condado de Broward mantener el control sobre sus datos mientras aprovechaba las tecnologías nativas de la nube para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.
En general, la nueva solución proporcionó al condado de Broward una base escalable y confiable para el crecimiento futuro, empoderando a los equipos, simplificando la gestión y garantizando que la infraestructura crítica siga siendo compatible y resiliente.
Al modernizar su entorno de gestión de activos con el enfoque de nube híbrida de IBM y Maximo Application Suite, el condado de Broward desbloqueó un nivel de agilidad que impacta directamente en la capacidad de servicios y los costos operativos. El aprovisionamiento de entornos de producción ahora lleva solo tres semanas, una reducción del 90 % con respecto a los plazos anteriores, lo que acelera el tiempo de creación de valor y permite una respuesta más rápida a las necesidades de la comunidad. Los entornos de prueba, que antes eran un obstáculo para la innovación, ahora se pueden desplegar en tres días en lugar de varias semanas, lo que brinda a los equipos la flexibilidad necesaria para validar y desplegar nuevas capacidades sin demora.
Esta velocidad se logró sin concesiones. El condado completó una migración de base de datos 100 % exitosa sin pérdida de datos, lo que garantiza la continuidad y el cumplimiento durante toda la transición. De cara al futuro, se prevé que los futuros esfuerzos de actualización disminuyan en un 50 %, lo que reducirá los gastos generales operativos y liberará recursos para iniciativas estratégicas.
En conjunto, estas mejoras posicionan al condado de Broward para ofrecer servicios de agua más confiables, adaptarse rápidamente a los cambios regulatorios y continuar su transformación digital con confianza.
Water and Wastewater Services (WWS) del Condado de Broward son un servicio público vital que atiende a uno de los condados más poblados de Florida. Responsable de suministrar agua potable limpia y apta para el consumo y de gestionar el tratamiento de aguas residuales para cientos de miles de residentes, WWS opera una compleja red de infraestructura que abarca plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tuberías e instalaciones de servicio. Con un fuerte compromiso con la sustentabilidad, el cumplimiento normativo y la excelencia operativa, WWS desempeña un papel crítico en la protección de la salud pública y el medio ambiente, al tiempo que garantiza un servicio confiable en toda la región.
Explore cómo IBM Maximo puede transformar sus operaciones de gestión de activos, mejorando la eficiencia y el cumplimiento.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logotipo de IBM y Maximo, Cloud, Expert Labs y Red Hat Openshift son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.