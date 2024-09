Seis billones de dólares al día. La principal cuota del mercado de compraventa de activos y proxy de mercado en EE. UU. Estos son los desafíos para Broadridge Financial Solutions. La precisión y la confiabilidad no son lujos, son necesidades. Hasta el más mínimo error en los procesos diarios podría poner en peligro no solo la reputación de la empresa, sino también la estabilidad de Wall Street.