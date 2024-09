El proyecto de modernización de los sistemas centrales se ejecutó inicialmente en el marco de BNP Paribas Partners for Innovation (BP2I, una asociación en participación a partes iguales por BNP Paribas e IBM) y para la banca minorista en Francia, con planes de extenderlo a toda la banca con el tiempo. El proyecto tiene cuatro principios rectores fundamentales: dar autonomía a los desarrolladores, comprometer a los desarrolladores dándoles responsabilidad, modernizar el entorno de desarrollo y pruebas a través de la racionalización y automatización, y converger los enfoques y las herramientas de desarrollo para los sistemas empresariales y los entornos abiertos.

"Al implementar herramientas abiertas en nuestra plataforma IBM Z, intentamos permitir que los desarrolladores de los mundos abiertos y Z hablen el mismo idioma", dice Loumassine. "Pero las herramientas no son un fin en sí mismas; en última instancia, son los medios por los que lograremos nuestro objetivo de una nueva cultura y nueva formas de trabajar".

La plataforma central de BNP Paribas se construyó a lo largo de décadas, y la constante acumulación de procesos y herramientas había creado un entorno estático para los desarrolladores. Esto llevó a una tendencia a seguir haciendo las cosas de la misma manera que antes, lo que significó que los desarrolladores no podían igualar la agilidad de sus pares en el mundo de los sistemas abiertos.

"Queríamos ser disruptivos y reinventar por completo el papel del desarrollador de sistemas centrales", recuerda Loumassine. "Romper los hábitos arraigados del pasado no estaba libre de riesgos, por lo que trabajamos estrechamente con IBM durante todo el proyecto. Aprovechando nuestra estrecha relación con IBM Francia, contratamos a IBM Z Labs de Estados Unidos, que demostraron una gran capacidad de respuesta y rapidez a la hora de resolver nuestros retos".

Para modernizar sus prácticas de desarrollo y pruebas en IBM Z, BNP Paribas desplegó IBM Developer for z/OS como su nuevo entorno de desarrollo integrado (IDE), junto con IBM Z Development and Test Environment para un desarrollo y pruebas flexibles, además de las soluciones IBM InfoSphere® Optim™ para la gestión de datos. El banco está implementando la herramienta Git de código abierto como su solución de administración de código fuente (SCM), y busca desplegar IBM Application Discovery and Delivery Intelligence para medir la cobertura del código durante las pruebas y mapear las aplicaciones durante las revisiones del entorno.

"A medida que desplegamos las nuevas herramientas, ya estamos observando importantes mejoras de eficiencia en la escritura y comprobación de código", comenta Loumassine. "Más importante a largo plazo, estamos dando a los desarrolladores autonomía y control. Ahora son responsables de configurar sus propios entornos de desarrollo, y podemos otorgarles derechos/roles sobre esos entornos que hubiera sido demasiado arriesgado (quizás incluso imposible) otorgarles antes en las LPAR clásicas”.

Las eficiencias creadas por el cambio a IBM Developer for z/OS también se están reinvirtiendo en calidad, en particular, mejorando la duración y la cobertura de las pruebas de regresión. En última instancia, mejores pruebas perfeccionarán la calidad y solidez del software lanzado a los usuarios finales y reducirán la necesidad de correcciones posteriores.

BNP Paribas también ha desplegado IBM z/OS Connect Enterprise Edition como su herramienta estratégica para exponer servicios IBM Z como RESTful APIs que pueden ser llamados y consumidos por otras aplicaciones. "El proyecto de modernización mejora nuestra comprensión y control de los servicios que se ejecutan en nuestros sistemas empresariales", afirma Loumassine. "Cuanto más podamos exponer las aplicaciones y la lógica empresarial que se ejecutan en IBM Z, más valor podremos añadir a la empresa y a nuestros clientes." Con prácticas y servicios de desarrollo ágiles y modernos, BNP Paribas ahora puede utilizar sin problemas los datos y las transacciones críticos para el negocio en IBM Z dentro de su estrategia de nube híbrida.