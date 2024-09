Para desbloquear la innovación y la sinergia, Blanc und Fischer Services IT GmbH, parte de BLANC & FISCHER Family Holding, trabajó con IBM y Red Hat para estandarizar sus aplicaciones SAP para IBM® Power Systems, IBM Storage y Red Hat Enterprise Linux. Desde sistemas de agua para cocinas hasta soluciones IoT para fábricas, la empresa está construyendo un futuro sostenible.

Desafío empresarial Blanc und Fischer IT Services GmbH quería habilitar nuevos e innovadores modelos de negocio en BLANC & FISCHER Family Holding. ¿Cómo podría acelerar la transformación digital de las instalaciones de producción?

Transformación La empresa eligió optimizar las operaciones de negocio trasladando SAP Manufacturing Execution a SAP HANA en Red Hat Enterprise Linux, IBM Power Systems, IBM® FlashSystem e IBM® Spectrum Virtualize.

Resultados 50 % menos núcleos de procesadores reducen los costos de inversión y licencias 30 % Un rendimiento más rápido acelera los flujos de trabajo empresariales Hasta 30 % Se necesitan menos instancias de aplicaciones una vez finalizado el proyecto de consolidación

Historia de desafío empresarial Ajustar la integración y reinventar los modelos de negocio Millones de espacios habitables de cocina en todo el mundo cuentan con productos de las empresas BLANC & FISCHER Family Holding: ARPA, el fabricante francés especializado en hornos, estufas y fogones; BLANCO, centrado en agua, fregaderos y grifos; BLANCO Professional, con productos para cocinas comerciales y proveedores industriales; DEFENDI, el fabricante italiano de componentes de gas; y E.G.O., que suministra a los fabricantes de electrodomésticos. La base de estas empresas, BLANC & FISCHER CORPORATE SERVICES, que incluye Blanc und Fischer IT Services GmbH, proporciona capacidades funcionales y de TI para todo el grupo. Manfred Leistner, director/jefe de Tecnología en Blanc und Fischer IT Services GmbH, comienza "Queremos proporcionar a los clientes toda la gama de opciones a través de una única solución de comercio electrónico fácil de usar con un configurador de productos personalizable. Permitir una integración más estrecha entre todas las empresas del grupo facilitará modelos de negocio nuevos y avanzados. Para hacer eso, tenemos que acercar nuestros negocios. ¿Cómo podríamos aprovechar nuestras fortalezas y optimizar productos y procesos en múltiples unidades de negocio?"

Beneficios de la unidad Para beneficiarse de la estandarización en todas las plataformas, el grupo mueve todas sus instancias de SAP HANA a Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions (enlace externo a ibm.com). “Tan pronto como SAP certificó a Red Hat Enterprise Linux para la plataforma IBM Power Systems, comenzamos a ejecutar los sistemas de producción SAP HANA en Red Hat Enterprise Linux para SAP Solutions”, recuerda Manfred Leistner. “Gracias a la estrecha cooperación entre los diferentes equipos de IBM y Red Hat, entramos en operación de producción con SAP HANA rápidamente y sin demoras”. Para Blanc und Fischer IT Services GmbH, poder ejecutar Linux en IBM Power Systems es esencial para seguir atrayendo a los talentos más brillantes. "El personal de TI, especialmente los empleados más jóvenes, se siente muy cómodo con Linux en IBM Power Systems, incluso si nunca antes han utilizado la plataforma", agrega Manfred Leister. “Es un gran beneficio para nosotros que podamos aprovechar el conocimiento profundo de Red Hat Enterprise Linux en diferentes plataformas de servidores, ya que aumenta la flexibilidad y acelera la resolución de problemas”. Blanc und Fischer IT Services GmbH concede un gran valor a la mentalidad de código abierto de Red Hat y se beneficia de una gran comunidad de administradores y desarrolladores que están familiarizados con la solución. Como próximos pasos, Blanc und Fischer IT Services GmbH planea implementar procesos DevOps en todas las operaciones del centro de datos, utilizando Red Hat Ansible Automation Platform (enlace externo a ibm.com) y Red Hat Satellite (el enlace reside fuera de ibm.com ) junto con Red Hat Premium e IBM Platinum Business Partner SVA (el enlace se encuentra fuera de ibm.com). Más allá de eso, el equipo de TI ya está buscando formas de agilizar aún más el despliegue, estudiando la entrega de aplicaciones en contenedores basada en la plataforma de contenedores Kubernetes Red Hen OpenShsit preparada para la empresa. El equipo de TI, firme defensor de las estrategias multi-nube y de nube híbrida, está explorando opciones en la nube para optimizar los costes y aumentar aún más la flexibilidad.

Historia de resultados Agilidad y costos reducidos El rendimiento del sistema obtenido al trasladar su aplicación SAP Manufacturing Execution crítica a SAP HANA ha tenido un impacto positivo inmediato en las líneas de producción de la empresa. Por ejemplo, incluso los pasos básicos, como la impresión de etiquetas, son más rápidos, lo que contribuye a la eficiencia general. "La transformación tecnológica a SAP HANA y Red Hat Enterprise Linux nos permitirá escalar la gestión de fabricación desde solo tres plantas en Alemania y Canadá a sitios de fabricación adicionales en todo el mundo durante los próximos meses", marca Manfred Leistner. “Lo que es más, como resultado de la migración, logramos tiempos de respuesta 30 por ciento más rápidos al tiempo que usamos 50 por ciento menos de núcleos de procesador. Esto se traduce en ahorros sustanciales de costos, lo que nos permite estandarizar más de nuestras instalaciones de producción”. Los servidores basados en el procesador IBM POWER9™ ofrecen importantes ventajas de rendimiento: "Para determinadas cargas de trabajo, necesitamos un 25 % menos de núcleos de procesador con la tecnología IBM POWER9", confirma Manfred Leistner. "Esta reducción ayuda a reducir los costos operativos y de inversión, y la eficiencia mejorada de los recursos nos permite ser más flexibles al configurar sistemas de prueba y desarrollo, lo que hace que el negocio sea más ágil". Estrategia integrada Operar el entorno completo de SAP S/4HANA en IBM Power Systems ha demostrado ser una estrategia ganadora. "Nuestra experiencia con SAP S/4HANA en IBM Power Systems, IBM Storage y Red Hat Enterprise Linux ha sido muy positiva", dice Manfred Leistner. “La solución de infraestructura de IBM nos permite escalar y reasignar dinámicamente capacidades en función de la demanda en tiempo real. Esta capacidad de escalado respalda nuestro crecimiento y nos ayuda a mantenernos al día con los nuevos requisitos del negocio”. En lo que respecta al soporte de TI, Blanc und Ficher IT Services GmbH ha impresionado el rendimiento de los equipos de IBM y Red Hat. Manfred Leistner señala: "El equipo de Red Hat tiene un verdadero interés por aprender sobre IBM Power Systems. Es un placer trabajar con personas que quieren aprender, y realmente ir más allá para resolver cualquier problema. Es muy tranquilizador que siempre podamos hablar con una red de especialistas con amplia experiencia técnica en IBM y Red Hat". Continúa, "Estamos en un recorrido de transformación con IBM, SAP y Red Hat, y estamos modernizando nuestras aplicaciones de negocio con SAP S/4HANA y SAP BW/4HANA en IBM Power Systems con IBM Storage y Red Hat Enterprise Linux and Automation. Actualmente ejecutamos 70 instancias de aplicaciones de SAP. Nuestro objetivo es reducir el número de sistemas e instancias en un 30 por ciento. Al fusionar sistemas independientes y estandarizar una única plataforma de aplicaciones para todas las empresas del grupo, podemos reducir costes y permitir una integración mucho más estrecha entre las empresas del grupo y las distintas unidades de negocio". Manfred Leistner concluye, "La estrecha integración de los procesos de planificación, fabricación y negocio, así como los datos operativos, respalda nuestros esfuerzos de reinvención digital. Con las soluciones SAP e IBM implementadas, podemos desarrollar y lanzar nuevos modelos de negocio, listos para un futuro más conectado en la cocina, la fábrica y más allá".

