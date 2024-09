Para máxima adaptabilidad, BernHardt reemplazó su back-end administrativo por una arquitectura de microservicios e infraestructura API en un entorno de nube híbrida. La empresa también adoptó un enfoque de DevOps para facilitar mejoras rápidas y continuas del servicio.

Historia del desafío empresarial Necesidad de una TI más flexible “La personalización es una parte importante de lo que hacemos. El cliente espera una calidad perfecta en todos los aspectos de su experiencia: no solo en la calidad del producto, sino también en la calidad del servicio”, explica Alex Bernhardt Jr., presidente y director ejecutivo de Bernhardt Furniture Co. Con la calidad del servicio en mente, en solo 10 semanas en 2014, Bernhardt transformó la manera en que se relacionaba con los clientes en su mayor evento de ventas semestral, el High Point Market. Mediante su colaboración con el equipo de IBM® jStart® Emerging Technologies y la plataforma como servicio (PaaS, por sus siglas en inglés) de IBM Cloud, la empresa lanzó una solución móvil de ventas y analítica, Bernhardt Virtual Showroom, que aumentó la efectividad de los vendedores y permitió a Bernhardt optimizar las configuraciones de su sala de exposición física para aumentar las ventas en un 20 %. La transformación digital fue un gran avance desde el proceso de ventas anterior basado en papel. Sin embargo, el éxito inmediato de la aplicación móvil y la rápida adopción agotaron rápidamente la arquitectura de back-end que le dio soporte. Cuando el departamento de TI de Bernhardt y el equipo de IBM lanzaron por primera vez la aplicación Virtual Showroom en producción, la construyeron con una arquitectura de TI monolítica; una aplicación manejó todas las funciones administrativas que dan soporte a la aplicación móvil de Apple que utiliza el personal de ventas. A medida que aumentó el uso de la aplicación, creó cuellos de botella en los procesos administrativos de back-end. Un problema en un proceso dio como resultado problemas con la aplicación en su conjunto. “Necesitábamos flexibilidad que nos permitiera responder rápidamente a diferentes desafíos”, dice Lacey Griffith, directora de TI de Bernhardt. “Todo avanza rápido y necesitamos asegurarnos de que los servicios que brindamos a nuestros usuarios puedan responder tan rápido como lo requiera el negocio”. Bernhardt reconoció que, con un cambio en su enfoque de la arquitectura de TI, podría permitir una mayor escalabilidad y mejoras más rápidas no solo para la solución Virtual Showroom sino también para otras aplicaciones comerciales. Fue una oportunidad para posicionar a la empresa para mejoras continuas en las operaciones y el servicio.

Historia de transformación API, nube híbrida y DevOps Como un solo equipo de trabajo, el departamento de TI de Bernhardt y los expertos de los equipos de jStart Emerging Technologies e IBM Cloud emplearon dos medios para alcanzar nuevos niveles de escalabilidad y adaptabilidad. Para una arquitectura más flexible, el equipo conjunto reemplazó la aplicación de back-end monolítica con una arquitectura de microservicios y una infraestructura de interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) que se ejecuta en un entorno de nube híbrida. Para acelerar el desarrollo y el mantenimiento continuos, el equipo adoptó el modelo DevOps de desarrollo de aplicaciones. En cierto sentido, el equipo de IBM y Bernhardt mejoró la arquitectura de back-end mediante su división y dispersión en partes. Cuando tenían una aplicación de múltiples procesos administrativos, establecieron nueve microservicios correspondientes a esos procesos. Luego integraron los microservicios a través de API en un entorno híbrido de plataformas alojadas localmente y en la nube. Con las API que sirven para conectar y compartir datos entre los procesos, las partes ahora separadas pueden funcionar como una aplicación unificada, pero sin las dependencias que limitan el rendimiento de la arquitectura anterior. Ahora, cuando un proceso experimenta un cuello de botella o una interrupción, los demás seguirán funcionando de manera independiente y el equipo puede centrarse en el problema en particular sin preocuparse por afectar otros procesos. Según Griffith, “La arquitectura de microservicios proporcionó el tiempo de actividad y la flexibilidad que necesitábamos para satisfacer las demandas de nuestros usuarios y clientes”. El entorno de nube híbrida da aún más soporte al rendimiento, ya que permite que Bernhardt base cada servicio en la plataforma que otorga las mayores capacidades a esa función en particular. Por ejemplo, varias API y microservicios de Virtual Showroom se basan en el software IBM® WebSphere Application Server Liberty Core y se ejecutan en la plataforma pública IBM Cloud. El microservicio de gestión de contenido, que incluye información oficial sobre productos y salas de exhibición, se ejecuta en la infraestructura IBM Cloud y es compatible con un servicio de base de datos IBM® Cloudant NoSQL que se ejecuta en la plataforma IBM Cloud. Y el software de análisis de código abierto Apache Spark se ejecuta en un clúster de alto rendimiento de servidores IBM® Power Systems alojados en una instalación local de IBM. En el futuro, a medida que Bernhardt implementa nuevos servicios para otras áreas de negocios, y que los requisitos comerciales y las demandas de rendimiento inevitablemente cambian, la empresa puede transferir servicios individuales entre plataformas en la nube y locales según sea necesario. Por ejemplo, para acomodar las cargas de trabajo máximas de High Point Market, el equipo puede emplear un contenedor Docker para mover el servicio de gestión de contenidos de la nube a una red local de recursos informáticos dedicados. Para Bernhardt, las API son las conexiones que mantienen la arquitectura de microservicios y los enlaces a la innovación. Dado que son independientes del idioma, facilitan la integración con una amplia gama de servicios, lo que significa que Bernhardt puede incorporar nuevas funciones a las aplicaciones empresariales con relativa facilidad. Por ejemplo, el equipo mejoró la solución Virtual Showroom con dos servicios que no son de IBM, disponibles a través del catálogo de terceros de la plataforma IBM Cloud: el software SendGrid, para correos electrónicos automatizados sobre pedidos de productos, y el software Redis, para permitir a los usuarios empresariales un inicio de sesión único (SSO, por sus siglas en inglés) en todo el entorno de Virtual Showroom. Otras API permiten a la empresa combinar el software analítico Apache Spark con capacidades de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) para obtener una comprensión clara de cómo el tráfico peatonal se mueve por la sala de exhibición de muebles y con qué frecuencia las personas ven o se pierden productos en particular. “Estamos utilizando estas API para aprovechar nuevas capacidades y dar al negocio un nuevo nivel de insight”, dice Griffith. “Y están haciendo cambios sobre la marcha que mejoran el resultado final”. Para aprovechar al máximo la arquitectura más flexible y modificable, el equipo de Bernhardt e IBM promueven la eficiencia del desarrollo de software mediante el uso del modelo DevOps. “DevOps consiste en ciclos más pequeños y retroalimentación más rápida”, dice Griffith, “y ha aumentado nuestra velocidad y precisión en términos de desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades del negocio”. El equipo utiliza IBM Cloud DevOps Services para facilitar los comentarios y la colaboración de los usuarios, acelerar los ciclos de desarrollo y prueba, y automatizar las implementaciones. A medida que los comentarios sobre el rendimiento y la funcionalidad de las aplicaciones llegan constantemente por parte del personal de ventas y otros usuarios comerciales, el equipo recopila “historias de usuarios” en el foro de colaboración de IBM Cloud DevOps Services. Luego define las mejoras específicas necesarias y las divide en una serie de tareas de desarrollo alineadas a los microservicios relevantes. Puede realizar actualizaciones de los diferentes microservicios en paralelo, y con IBM Cloud DevOps Services, mover el código actualizado del desarrollo a las pruebas y a la producción es una simple tarea de arrastrar y soltar. Después de que Bernhardt utilizara la solución Virtual Showroom durante tres eventos consecutivos de High Point Markets, el equipo de TI definió una historia de usuario que daría como resultado la mayor característica innovadora agregada a la aplicación hasta la fecha. Los vendedores querían encontrar una manera para que los clientes potenciales exploraran más opciones de productos de las que podían ver en la sala de exhibición. ¿Qué pasaría si los clientes quisieran ver cómo se ve el armazón de una silla en un acabado o tela diferente? ¿Qué pasaría si quisieran ver cómo se ensamblan dos piezas separadas en una habitación? El equipo presentó estos escenarios en el foro de IBM Cloud DevOps Services, determinó los requisitos de desarrollo y se basó en eso. En el siguiente evento de High Point Market, los vendedores de Bernhardt utilizaron una función Signature Seating de la aplicación más grande para ayudar a los clientes a ensamblar muebles personalizados y verlos en entornos de sala virtual.

Historia de resultados Transformación empresarial y de TI Hasta ahora, el uso de la nueva aplicación Virtual Showroom permite a los vendedores atraer a un 20 % más de clientes durante los eventos de ventas y aumentar las ventas en un 20 %. Además, Bernhardt está aprovechando la arquitectura de microservicios de la plataforma IBM Cloud para extender la función Signature Seating a su sitio web principal, con el objetivo de mejorar la interacción con los compradores en línea durante todo el año. Pero más allá de los resultados comerciales, para una empresa con una historia tan prolongada y valiosa, el nuevo enfoque de TI representa una paradoja muy positiva: Bernhardt ha cambiado, pero se ha mantenido fiel a su pasado. La empresa no solo ha entrado en un nuevo ámbito de la tecnología empresarial, sino que también ha reforzado su compromiso con sus valores tradicionales de calidad, innovación y crecimiento. Ahora puede combinar su artesanía y sus diseños de moda en mobiliario con una atención al cliente igualmente atractiva y vanguardista. Y el proceso general de adopción de tecnologías en la nube, un modelo de infraestructura flexible y el proceso DevOps, ha redefinido el papel de TI para Bernhardt. “Solíamos ser considerados como un departamento de servicios. Éramos reaccionarios. Respondíamos a los problemas”, dice Griffith. Alex BernHardt Jr. agrega: “Bajo la dirección de Lacey, TI tiene una organización mucho más proactiva, que resuelve problemas que sus clientes ni siquiera sabían que tenían”. Y eso posiciona bien a Bernhardt para el futuro.