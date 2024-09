Con la nueva capacidad para implementar aplicaciones en minutos y reducir los tiempos de implementación del entorno completo de cinco semanas a medio día, Corboy ve una mejora notable en la relación entre su departamento y sus clientes internos: las unidades de negocio del banco. “El negocio acude a nosotros y no les pedimos una cantidad significativa de dinero y de tiempo para ofrecer un nuevo servicio completo. Estamos brindando servicios totalmente probados de forma progresiva y los beneficios se pueden ver rápidamente”.



Además, el equipo de Corboy presta servicios a más departamentos internos que antes. "Algunas áreas del negocio que el área de TI descuidó, no de forma deliberada, sino porque no teníamos la capacidad, ahora ven cómo los beneficios fluyen hacia sus clientes particulares". Según Corboy, la plataforma IBM Cloud es ideal para admitir ese nivel de agilidad y entrega optimizada. "Los márgenes son más pequeños en todas partes y la capacidad de prestar servicios críticos de forma rápida y progresiva, sin un desembolso enorme de capital, es un beneficio para todos".



La implementación de UrbanCode y las tecnologías en la nube, como IBM Cloud Platform, nos permiten ser disruptivos, principalmente gracias a la agilidad con la que podemos entregar y hacer cambios", comenta Corboy. "Podemos ofrecer soluciones de forma rápida. Si esa solución no es la correcta, podemos adaptarnos con rapidez y hacer el cambio correspondiente que cumpla mejor con los requisitos del negocio".