Fundada en 1928, Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) (enlace exerno a ibm.com), es el banco más grande del estado Rio Grande do Sul y el banco brasileño más grande. Banrisul generó unos ingresos anuales de aproximadamente 3 000 millones USD en 2017, cuenta con 11 000 empleados, más de 4 millones de clientes y más de 500 sucursales repartidas por 433 ciudades.