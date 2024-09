Después de investigar las soluciones disponibles, Banco Popular decidió realizar una prueba de concepto (POC) con la solución IBM Robotic Process Automation Anywhere para automatizar sus procesos manuales. Trabajando en el POC con un equipo de IBM, el personal del banco aprendió que es importante observar cuidadosamente el proceso que desea automatizar. “Algo que estamos promoviendo dentro del banco es que no se limita a lanzar nueva tecnología al proceso existente”, dice Benitez. “Simplifique el proceso tanto como pueda primero, y lo que no pueda simplificar, luego lo puede automatizar”. De esta manera, el banco no solo está automatizando un proceso complicado. Se trata de transformar el proceso existente en uno mejor y más optimizado, y luego hacerlo completamente automatizado.

Banco Popular aprovecha la flexibilidad de la solución Robotic Process Automation para ejecutarla en modo híbrido. “La suite IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere está diseñada de tal manera que usted tiene una opción en términos de dónde implementa algunos de los componentes”, dice Benitez. “Entonces tenemos algunas cosas que se están ejecutando en las instalaciones y algunas cosas que se están ejecutando en la nube”, dice Benitez. Este enfoque permite al banco ejecutar componentes que no tienen tantos requisitos de seguridad en la nube, para una mayor escalabilidad. Los componentes que tienen más requisitos de seguridad pueden ejecutarse en las instalaciones, detrás de los firewalls del banco. “De esta manera tenemos las opciones de escalabilidad de la nube, pero también las capacidades de seguridad que ya tiene nuestra infraestructura local”, comenta Benitez.