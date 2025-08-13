Para cumplir con estos objetivos, Assisto e IBM colaboraron para integrar IBM® watsonx.ai y los modelo de lenguaje grandes (LLM) IBM® Granite, ajustados por Assisto, en la plataforma de IA conversacional de Assisto, iAssist. En conjunto, Assisto e IBM diseñaron un bot de voz más parecido a un humano, capaz de comprender y responder entradas complejas de código mixto en varios idiomas.

Los sistemas internos de reconocimiento automático de voz (ASR) y text-to-speech (TTS) de Assisto transcriben y vocalizan con precisión el habla multilingüe. Watsonx.ai permite la detección de sentimientos y emociones en tiempo real, mientras que los LLM Granite ajustados mejoran la calidad de respuesta en interacciones de código mixto. La plataforma iAssist también genera automáticamente resúmenes concisos de llamadas y admite análisis de texto avanzado para una comprensión contextual.

Para potenciar aún más a los equipos de atención al cliente, un panel de analytics creado con IBM® Cognos Analytics agrega insights, como tendencias de problemas, patrones de sentimiento y rendimiento de los agentes, en una interfaz unificada y fácil de usar.

Este enfoque integral permite a Assisto aprovechar el poder de la IA para transformar datos de audio no estructurados en valiosa business intelligence.