iAssist de Assisto Technologies se integra con watsonx.ai para optimizar el análisis de llamadas y aumentar la satisfacción del cliente
Las personas suelen mezclar el inglés y los idiomas regionales en las conversaciones, especialmente en países como la India, y Assisto Technologies lo vio como una oportunidad de apoyar mejor esas interacciones naturales con los clientes. La empresa concibió una solución de voz impulsada por IA que pudiera seguir el ritmo de grandes volúmenes de interacciones multilingües y, al mismo tiempo, analizar el sentimiento y la emoción detrás de cada conversación.
Sin embargo, para hacer realidad esta visión, Assisto necesitaba ir más allá de los enfoques tradicionales de atención al cliente y adoptar una solución capaz de transcribir, interpretar y analizar el habla de código mixto a escala. Su objetivo era ayudar a las empresas a acceder a insights en tiempo real, ofrecer experiencias más personalizadas y respaldar una interacción más inteligente basada en datos en todos los puntos de contacto basados en voz.
Para cumplir con estos objetivos, Assisto e IBM colaboraron para integrar IBM® watsonx.ai y los modelo de lenguaje grandes (LLM) IBM® Granite, ajustados por Assisto, en la plataforma de IA conversacional de Assisto, iAssist. En conjunto, Assisto e IBM diseñaron un bot de voz más parecido a un humano, capaz de comprender y responder entradas complejas de código mixto en varios idiomas.
Los sistemas internos de reconocimiento automático de voz (ASR) y text-to-speech (TTS) de Assisto transcriben y vocalizan con precisión el habla multilingüe. Watsonx.ai permite la detección de sentimientos y emociones en tiempo real, mientras que los LLM Granite ajustados mejoran la calidad de respuesta en interacciones de código mixto. La plataforma iAssist también genera automáticamente resúmenes concisos de llamadas y admite análisis de texto avanzado para una comprensión contextual.
Para potenciar aún más a los equipos de atención al cliente, un panel de analytics creado con IBM® Cognos Analytics agrega insights, como tendencias de problemas, patrones de sentimiento y rendimiento de los agentes, en una interfaz unificada y fácil de usar.
Este enfoque integral permite a Assisto aprovechar el poder de la IA para transformar datos de audio no estructurados en valiosa business intelligence.
La colaboración entre Assisto e IBM proporcionó mejoras medibles en la satisfacción y el compromiso del cliente. La plataforma iAssist mejorada ayudó a optimizar las operaciones y ofrecer interacciones más significativas con los clientes. Los resultados clave incluyen:
Estas ganancias han empoderado a las empresas de banca, telecomunicaciones, seguros y venta minorista para responder de manera más efectiva a las necesidades multilingües de los clientes, al tiempo que brindan un servicio de atención al cliente más personalizado y emocionalmente inteligente. Con insights en tiempo real al alcance de la mano, los equipos de atención al cliente pueden tomar decisiones más rápidas y mejorar cada interacción.
La solución actualizada ya está disponible en todos los mercados globales, incluidos EE. UU., Europa y Asia Pacífico. Assisto planea mejorar aún más su plataforma de voz de IA admitiendo más idiomas regionales y ampliando las capacidades de reconocimiento de contexto emocional para ayudar a las empresas a ofrecer a los clientes experiencias más intuitivas e inclusivas.
Assisto Technologies es una empresa de tecnología profunda de IA especializada en inteligencia de comunicación multilingüe que potencia soluciones de voz, voicebot, OCR y traducción para los sectores de defensa, gobierno y empresas.
Fundada en 2021, el producto estelar de la empresa, iAssist, es una pila f unificada de PLN que ofrece inteligencia de comunicación multilingüe diseñada para mejorar la interacción del cliente y la eficiencia operativa. Con un equipo pequeño, pero inteligente y altamente innovador, Assisto ofrece soluciones de IA de vanguardia para empoderar a las empresas con soluciones de voz y lenguaje de IA fluidas y similares a las humanas y ayudar a las organizaciones a escalar e innovar.
Utilice watsonx.ai y transforme sin esfuerzo sus aplicaciones en soluciones de IA sólidas, y mantenga interfaces de usuario intuitivas y flujos de trabajo optimizados.
