Cómo Ascendum Portugal se asoció con IBM y Blue Chip para ganar agilidad con IBM Power Virtual Server
Ascendum Portugal opera en un mercado de distribución de equipamiento y maquinaria industrial altamente competitivo, donde la confiabilidad operativa sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente por sí sola. A medida que el negocio se expandió y las expectativas de los clientes evolucionaron, la empresa reconoció la necesidad de respaldar el crecimiento con mayor agilidad y eficiencia.
Esta evolución marcó una nueva fase para la organización. La pregunta ya no era simplemente si los sistemas eran confiables, sino si Ascendum Portugal podría seguir siendo ágil sin interrumpir lo que ya estaba funcionando. Se había dominado la confiabilidad y la adaptabilidad era ahora el diferenciador.
Por lo tanto, mantener la competitividad requería más que ajustes incrementales. Ascendum Portugal necesitaba complementar su sólida base tecnológica con un modelo operativo más ágil y con visión de futuro. Los procesos internos debían mapearse, optimizarse y digitalizarse cada vez más, mientras que la plataforma tecnológica tenía que respaldar tanto la estabilidad como la innovación. Sin una estrategia clara para evolucionar su infraestructura, la empresa se enfrentaba al riesgo de una mayor fricción operativa, respuestas más lentas a los cambios del mercado y limitaciones en el crecimiento futuro.
El desafío era estratégico más que correctivo: cómo modernizarse de forma selectiva, fortaleciendo la capacidad de la organización para evolucionar y preservando la estabilidad como un requisito no negociable. Fue entonces cuando IBM entró en escena.
IBM® Power ha sido la columna vertebral de la actividad principal de la organización durante más de dos décadas. Originalmente seleccionada por su robustez, la plataforma se ha mantenido central gracias a su capacidad para evolucionar al ritmo de las cambiantes necesidades empresariales.
Esta relación de larga data definió el enfoque de la empresa respecto a la transformación. En lugar de alejarse de una base confiable, el equipo decidió aprovecharla, ampliando lo que ya funcionaba para dar cabida a los nuevos requisitos y, al mismo tiempo, mantener la continuidad en todas las operaciones fundamentales.
Como parte de esta estrategia, una nueva unidad de negocio estratégicamente significativa se migró a IBM® Cloud, extendiendo el entorno existente de IBM Power a IBM Power Virtual Server. Como explica Pedro Menezes, director de sistemas de información de Ascendum Portugal, “IBM ha sido parte de nuestra base tecnológica durante más de 20 años. Con IBM Power Virtual Server, podemos proteger la estabilidad de nuestros sistemas centrales mientras evolucionamos para satisfacer las futuras demandas empresariales”.
La implementación se llevó a cabo en estrecha colaboración con Blue Chip Portugal, un IBM Gold Partner. Al trabajar en estrecha colaboración, los equipos simplificaron la gestión de la infraestructura, optimizaron los procesos de mantenimiento y redujeron la complejidad operativa, lo que permitió un entorno híbrido más integrado y fácil de gestionar.
Al combinar la estabilidad de IBM Power Virtual Server con la escalabilidad y las capacidades avanzadas de IBM Cloud, la organización estableció una base tecnológica más adaptable. Este cambio modificó la forma en que se gestionan las operaciones y cómo Ascendum Portugal se prepara para lo que viene a continuación.
Más allá de las consideraciones financieras, la transformación reconfiguró las operaciones diarias. El mantenimiento de la infraestructura se volvió más fácil de gestionar a través de la asociación con Blue Chip Portugal, la confiabilidad del sistema mejoró y la organización obtuvo mayor visibilidad y control sobre su escenario de TI. Como resume Cláudia Vieira, especialista en ventas de Blue Chip Portugal: “Nuestro enfoque con Ascendum Portugal era simplificar el escenario de tecnología y, al mismo tiempo, garantizar una gobernanza sólida, resiliencia y facilidad de gestión. Este proyecto muestra cómo la estrecha colaboración y la tecnología de IBM pueden ofrecer valor empresarial a largo plazo”.
Hoy en día, Ascendum Portugal opera con mayor confianza en su entorno tecnológico. La organización está mejor posicionada para escalar, responder más rápidamente a las demandas del mercado y tomar decisiones informadas, fortaleciendo su posición competitiva en un entorno cada vez más exigente.
Ascendum Portugal forma parte de un grupo global que ofrece capacidades de distribución y mantenimiento de equipamiento y maquinaria industrial. La empresa es reconocida por su disciplina operativa, experiencia técnica y alianzas a largo plazo con clientes de diversas industrias.
Bluechip Portugal es un IBM Gold Partner que ofrece servicios de infraestructura, nube y seguridad a organizaciones que operan entornos de TI críticos. Con un fuerte enfoque en el soporte personalizado, la empresa ayuda a los negocios a simplificar las operaciones tecnológicas, gestionar la TI de manera más eficaz y proteger sus activos digitales, alineando las soluciones técnicas con los objetivos empresariales y los requisitos presupuestarios.
IBM Power Virtual Server es ideal para organizaciones que ejecutan cargas de trabajo críticas para el negocio que requieren estabilidad, control y continuidad operativa. Proporciona una base flexible para respaldar las necesidades empresariales en evolución, mientras que mantiene las características de las que dependen las organizaciones para ejecutar sistemas centrales con confianza.
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IBM, el logotipo de IBM, así como IBM Power, IBM Power Virtual Server e IBM Cloud, son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.