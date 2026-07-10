Ascendum Portugal opera en un mercado de distribución de equipamiento y maquinaria industrial altamente competitivo, donde la confiabilidad operativa sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente por sí sola. A medida que el negocio se expandió y las expectativas de los clientes evolucionaron, la empresa reconoció la necesidad de respaldar el crecimiento con mayor agilidad y eficiencia.

Esta evolución marcó una nueva fase para la organización. La pregunta ya no era simplemente si los sistemas eran confiables, sino si Ascendum Portugal podría seguir siendo ágil sin interrumpir lo que ya estaba funcionando. Se había dominado la confiabilidad y la adaptabilidad era ahora el diferenciador.

Por lo tanto, mantener la competitividad requería más que ajustes incrementales. Ascendum Portugal necesitaba complementar su sólida base tecnológica con un modelo operativo más ágil y con visión de futuro. Los procesos internos debían mapearse, optimizarse y digitalizarse cada vez más, mientras que la plataforma tecnológica tenía que respaldar tanto la estabilidad como la innovación. Sin una estrategia clara para evolucionar su infraestructura, la empresa se enfrentaba al riesgo de una mayor fricción operativa, respuestas más lentas a los cambios del mercado y limitaciones en el crecimiento futuro.

El desafío era estratégico más que correctivo: cómo modernizarse de forma selectiva, fortaleciendo la capacidad de la organización para evolucionar y preservando la estabilidad como un requisito no negociable. Fue entonces cuando IBM entró en escena.