AgentLocator optimiza los despliegues y escala las operaciones con IBM Cloud VPC
A medida que AgentLocator amplió su plataforma SaaS para profesionales inmobiliarios en toda Norteamérica, su proceso de despliegue manual se volvió cada vez más difícil de gestionar a escala. Los lanzamientos requerían una amplia coordinación entre los equipos de desarrollo, control de calidad y DevOps, con despliegues realizados directamente en servidores IIS que se ejecutan en un modelo de infraestructura tradicional. Este enfoque aumentó la complejidad operativa, ralentizó la entrega de características y aumentó el riesgo de errores de despliegue e interrupciones del servicio. La gestión de la infraestructura a escala también consumió recursos valiosos que podrían haberse centrado en la innovación de productos. Para respaldar el crecimiento Continuar y las expectativas de los clientes, AgentLocator necesitaba un modelo operativo que pudiera reducir la complejidad operativa, optimizar la gestión de la infraestructura y escalar junto con el negocio.
AgentLocator se asoció con IBM para transformar su enfoque de despliegue y crear una base de nube escalable para el crecimiento. Al implementar soluciones de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), la compañía pasó de despliegues manuales basados en IIS a un entorno automatizado, contenedorizado y nativo de la nube. IBM Cloud Virtual Server for VPC ofrecía redes seguras y aisladas y un control de nivel empresarial, mientras que IBM Cloud Kubernetes Service permitía la orquestación de cargas de trabajo en contenedores mediante Recursos flexibles en la nube que podían escalar bajo demanda. La nueva arquitectura permitió entornos estandarizados, aprovisionamiento automatizado de infraestructura y flujos de trabajo de DevOps coherentes en todos los equipos de desarrollo, control de calidad y operaciones. Las capacidades multizona mejoraron aún más la resiliencia y la disponibilidad de las aplicaciones. Con la automatización reemplazando los procesos manuales, AgentLocator redujo la complejidad operativa, minimizó el riesgo de despliegue y estableció una plataforma confiable que admite lanzamientos más rápidos a medida que el negocio continúa creciendo.
Tras su transformación, AgentLocator mejoró significativamente la velocidad de despliegue, la eficiencia operativa y la confiabilidad del servicio. El aprovisionamiento automatizado de infraestructura redujo el esfuerzo manual y minimizó el riesgo de despliegue, lo que permitió a los equipos centrarse en la innovación en lugar del mantenimiento.
La arquitectura basada en la nube admite un aprovisionamiento de infraestructura un 80 % más rápido, un 70 % menos de esfuerzo de administración manual y un tiempo de comercialización un 50 % más rápido para las nuevas características habilitadas por CI/CD impulsado por GitOps en IBM Cloud Kubernetes Service.
AgentLocator admite el escalado dinámico en toda su plataforma, responde más rápido a las demandas del mercado y ofrece nuevas capacidades de manera más eficiente. Con una base de nube escalable, AgentLocator está bien posicionado para respaldar el crecimiento continuo y los requisitos comerciales en evolución.
AgentLocator es una compañía canadiense de Tecnología inmobiliarios fundada en 2011, con Operaciones en Canadá y Sarajevo. La empresa ofrece una plataforma SaaS para profesionales inmobiliarios de Canadá y Estados Unidos, que combina capacidades de generación de clientes potenciales, CRM, automatización y marketing digital. Sus soluciones ayudan a los agentes a gestionar todo el ciclo de vida de los prospectos, desde la interacción con los prospectos hasta la gestión continua de las relaciones con los clientes.
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) permite a las organizaciones crear entornos de nube seguros y aislados con computación, almacenamiento y redes flexibles. Con aislamiento de red nativo, controles de acceso granulares y aprovisionamiento de infraestructura bajo demanda, los equipos pueden desplegar recursos en minutos, escalar dinámicamente y mantener un rendimiento constante. Combinado con alta disponibilidad, monitoreo integrado y conectividad híbrida fluida, IBM Cloud VPC proporciona una base sólida para modernizar las aplicaciones y respaldar el crecimiento del negocio.
© Copyright IBM Corporation. Julio de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.