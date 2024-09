Junto con Essextec e IBM, Active International ha desarrollado un conjunto de aplicaciones inteligentes que optimiza el ciclo de vida de los medios y agiliza sus procesos de perspectiva estratégica, lo cual mejora la productividad y la eficiencia de sus operaciones principales.

Santamaria explica por qué Active International eligió implementar la tecnología IBM: “Recientemente, trasladamos nuestros sistemas de planificación financiera a IBM Planning Analytics y el proyecto fue un gran éxito. Eso nos dio mucha confianza en la tecnología y la experiencia de IBM”.



Essextec y Active International utilizaron un conjunto de soluciones en la nube de IBM, incluidas IBM® Db2 Warehouse on Cloud, así como IBM Cloud Databases for MongoDB e IBM Messages for RabbitMQ, para crear una solución integrada diseñada para automatizar aspectos clave del ciclo de vida de la gestión de medios para la red inalámbrica de la empresa. Entre otras cosas, la solución ayuda a la empresa a comprar espacios en medios al mejor precio, optimizar las propuestas de precios de los medios y realizar un seguimiento del gasto en medios de los clientes en relación con su saldo actual de créditos comerciales.



Con esta solución como base, la empresa ha lanzado recientemente XACTV (enlace externo a ibm.com), un producto multimedia independiente que los anunciantes pueden utilizar para navegar por el complejo mercado de medios, estimar y optimizar el inventario del mercado de medios locales, y realizar un seguimiento de sus KPI en sus campañas. XACTV también se puede configurar para admitir múltiples metodologías de pago y uso de clientes, incluidos casos de operaciones con efectivo.



“La plataforma IBM Cloud es perfecta para el rápido desarrollo de aplicaciones”, dice Petreski. “La capacidad de integrar rápidamente tecnologías a escala web y combinarlas con los servicios de IBM® Watson es una ventaja única: hace que sea muy fácil enriquecer nuestras aplicaciones con inteligencia artificial y aprendizaje automático”.



Como ejemplo, el equipo ha utilizado IBM Watson Discovery e IBM Watson Assistant para construir un chatbot que admite un enfoque mucho más eficiente para la perspectiva estratégica. Los directores de desarrollo de negocios pueden hacer preguntas al chatbot sobre la empresa de un cliente actual o prospecto en lenguaje natural. Luego, la aplicación investiga al cliente analizando y clasificando múltiples fuentes de datos estructurados y no estructurados, y devuelve los datos más relevantes e infografías intuitivas para ayudar a los empleados a tomar decisiones estratégicas rápidamente.



Santamaria dice: “Gracias a la experiencia técnica de Essextec y a la versatilidad de la tecnología de IBM, pudimos vincular los servicios de Watson y poner en marcha los entornos de desarrollo en poco tiempo. Como resultado, aceleramos significativamente nuestra comercialización. En 18 meses, hemos creado un conjunto de aplicaciones que transforma por completo la forma de trabajar de nuestros equipos de medios de comunicación y desarrollo empresarial, y proporciona una base sólida para el desarrollo futuro”.



Impulsadas por el éxito de la red inalámbrica, XACTV y los proyectos de perspectiva estratégica, Active International decidió duplicar su inversión en tecnologías de nube mediante la migración de sus plataformas heredadas, alrededor de 100 aplicaciones y bases de datos, a IBM Cloud Bare Metal Servers.



“Nuestros sistemas de back-end contienen datos comercialmente confidenciales sobre los activos de nuestros clientes, créditos comerciales e inventario de medios”, explica Petreski. “IBM Cloud Bare Metal Servers nos proporciona una infraestructura dedicada en los centros de datos de primer nivel de IBM, por lo que tenemos mucha confianza en que nuestros datos están debidamente protegidos y seguros”.



Active International considera que IBM Cloud Bare Metal Servers es adecuado para sus requisitos de seguridad porque, a diferencia de un servicio de nube pública de múltiples inquilinos, la arquitectura dedicada garantiza que los datos de los clientes se mantengan completamente aislados de otros sistemas y cargas de trabajo. Al mismo tiempo, la empresa se beneficia de tercerizar sus preocupaciones de infraestructura a IBM, lo que permite al equipo de Active International enfocarse en su negocio principal.



En los próximos meses, Active International trasladará el resto de sus sistemas heredados principales a IBM Cloud Bare Metal Servers. Una vez que la empresa haya hecho este cambio, planea construir un hub central para todas sus operaciones integrando completamente su red inalámbrica y aplicaciones de perspectiva estratégica con sus plataformas heredadas.