Al llevar a cabo los propósitos enumerados anteriormente, la información recopilada puede usarse y divulgarse a entidades dentro y fuera de Australia (a países que incluyen, entre otros, Nueva Zelanda, los Estados Unidos de América y Filipinas).

La Ley de Privacidad de 1988(Cth) de Australia requiere que IBM le informe de lo siguiente antes de que usted pueda autorizarnos a transferir su información personal fuera de Australia: el Principio de Privacidad Australiano (APP) 8.1 requiere que la entidad divulgadora tome medidas razonables para garantizar que el destinatario en el extranjero no vulnere el APP. APP 8.1 no se aplicará a su información personal una vez que proporcione su autorización. Si bien los destinatariosen el extranjero pueden estar sujetos a otras legislaciones relativas a la privacidad de datos, no están sujetos a la Ley de Privacidad de 1988(Cth), por lo cual sus derechos y remediaciones resultado de la Ley de Privacidad de 1988 (Cth) no se aplicarán al destinatario de datos en el extranjero.

Cuando lo permita la ley, IBM puede revelar la información al gobierno federal o estatal australiano pertinente o a otras partes autorizadas a petición de estos.