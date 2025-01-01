Arquitecturas desplegables en IBM Cloud

Arquitecturas desplegables en IBM Cloud que lo ayudan a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y la conformidad al tiempo que optimiza los costos
Arquitecturas desplegables Encuentre la arquitectura desplegable más adecuada que pueda ayudarle a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento, al tiempo que optimiza los costos. Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps

Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas predefinidas de DevSecOps diseñadas para la integración, el despliegue y el cumplimiento continuos.  

 Explore esta arquitectura Servicios esenciales de seguridad y observabilidad de IBM Cloud

Despliegue seguridad central y otros servicios de apoyo para configurar la gestión del cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.

 Explore esta arquitectura Maximo Application Suite

Despliega una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server con zona de aterrizaje de VPC

Cree una oferta de IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las mejores prácticas y requisitos de IBM Cloud®. 

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server for SAP HANA

Despliega sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas desplegables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.   

 Explore esta arquitectura Plataforma Red Hat OpenShift Container en la zona de almacenaje VPC

Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo de Red Hat OpenShift en una red segura de VPC (nube privada virtual).  

 Explore esta arquitectura Patrón de generación aumentada por recuperación (RAG)

Automatice el despliegue de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios watsonx, integre los datos de su compañía en la solución de IA generativa.

 Explore esta arquitectura Red Hat OpenShift AI en IBM Cloud

Despliegue el complemento  Red Hat OpenShift AI en un clúster OpenShift en IBM® Cloud con nodos de trabajador con GPU.

 Explore esta arquitectura RHEL AI en IBM Cloud con inferencia de modelos

Despliegue RHEL AI en una instancia VSI basada en GPU y ejecute modelos ajustados a la inferencia mediante automatización.

 Explore esta arquitectura Zona de almacenamiento de la VPC

Despliegue una red de VPC segura sin necesidad de recursos adicionales para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube. 

 Explore esta arquitectura VSI en la zona de almacenamiento de la VPC

Despliegue una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para desplegar sus cargas de trabajo en una red de VPC.  

 Explore esta arquitectura

Estudio de caso

IBM CIO El director de sistemas de información (CIO) de IBM consiguió desplegar aplicaciones siete veces más rápido con arquitecturas desplegables en IBM Cloud para acelerar la entrega de IA mediante Terraform. Aprenda más.
Siguientes pasos

Explore las soluciones de IBM Cloud y cree infraestructuras escalables a un menor costo, despliegue nuevas aplicaciones al instante y escale las cargas de trabajo en función la demanda, todo ello dentro de una plataforma segura.

 Arquitecturas desplegables de IBM Cloud Explore los módulos que puede utilizar para construir