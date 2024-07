가장 잘 알려진 두 가지 글로벌 모델은 미국 기상청의 GFS(Global Forecast System) 모델과 ECMWF(European Center for Medium-Range Weather Forecast) 모델로, 일반적으로 미국 모델과 유럽 모델로 알려져 있습니다.



GFS는 하루에 4번 업데이트되며 최대 16일까지 예측합니다. ECMWF는 하루에 2번만 업데이트되고 10일 예측을 생성하지만 GFS보다 해상도가 높으며 역사적으로 더 정확한 예측을 생성했습니다.



또 다른 잘 알려진 예측 모델은 북미 중규모 모델(NAM)로, 북미 전역을 포괄하고 61시간 예측을 생성하는 단거리 지역 모델입니다. NAM은 NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 운영하는 널리 사용되는 두 가지 모델인 RR 또는 RAP(Rapid Refresh) 모델과 HRRR(High Resolution Rapid Refresh)을 지원하는 오픈 소스 예측 모델인 WRF(Weather Research and Forecasting) 모델을 기반으로 합니다.



캐나다 기상 센터(CMC) 모델, 영국 기상청 모델, 독일 기상청(DWD) 모델, 호주 기상청(BoM) 모델 등 다른 날씨 모델이 있습니다. 각 모델은 서로 다른 사항에 초점을 맞추고 서로 다른 데이터를 통합하며 서로 다른 수학 방정식으로 계산하여 원하는 최상의 정확도를 생성하는 정확한 예측을 하도록 설계되었습니다. 각각 고유한 강점과 한계가 있습니다.