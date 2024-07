OR 게이트: 입력 이벤트 중 하나만 있어도 출력 이벤트가 발생하기에 충분한 경우 OR 게이트를 사용합니다.즉, OR 게이트에 연결된 한 개 이상의 입력 이벤트가 발생하면 출력 이벤트가 발생할 것입니다.예를 들어, 구성요소 장애 또는 운영자 오류로 시스템 장애가 발생할 수 있는 경우, OR 게이트를 사용하여 이벤트를 연결합니다.