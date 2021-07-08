무례하기 굴지 않고 머무르기: InlineExecute-Assembly를 통해 포크 앤 런 .NET 실행 피하기

인기 있는 적대 시뮬레이션 소프트웨어인 Cobalt Strike는 PowerShell의 기능이 향상됨에 따라 레드팀이 PowerShell 툴링에서 C#으로 전환하는 추세를 인식했으며, 2018년 Cobalt Strike 버전 3.11부터 어셈블리 실행 모듈을 도입했습니다. 이를 통해 운영자는 포스트 익스플로잇 .NET 어셈블리를 메모리에서 실행하여 해당 도구를 디스크에 드롭하는 추가 위험 없이 어셈블리의 기능을 활용할 수 있었습니다. 비관리 코드를 통해 메모리에 .NET 어셈블리를 로드하는 기능은 릴리스 당시에는 새로운 기능이나 알려지지 않은 기능이 아니었지만, Cobalt Strike가 이 기능을 주류로 도입했고 포스트 익스플로잇 공격 수법을 위한 .NET의 기능을 계속 높이는 데 도움이 되었다고 말할 수 있습니다.

Cobalt Strike의 실행 어셈블리 모듈은 새로운 희생 프로세스를 생성하고, 포스트 익스플로잇 악성 코드를 새 프로세스에 주입하고, 악성 코드를 실행하고, 완료되면 새 프로세스를 종료하는 포크 앤 런 기법을 사용합니다. 여기에는 장점과 단점이 모두 있습니다. 포크 앤 런 방식의 이점은 실행이 Beacon 임플란트 프로세스 외부에서 발생한다는 것입니다. 이는 포스트 익스플로잇 조치 과정에서 문제가 발생하거나 발각될 경우, 임플란트가 살아남을 가능성이 훨씬 높아진다는 것을 의미합니다. 간단히 말해서, 이는 임플란트의 전반적인 안정성을 향상시키는 데 큰 도움이 됩니다. 그러나 보안 공급업체가 이러한 포크 앤 런 동작을 포착함에 따라 이제 Cobalt Strike가 인정한 바와 같이 OPSEC에 비용이 많이 드는 패턴이 추가되었습니다.

2020년 6월에 릴리스된 버전 4.1부터 Cobalt Strike는 이 문제를 해결하는 데 도움이 되는 새로운 기능인 Beacon Object File(BOF)을 도입했습니다. BOF를 사용하면 운영자는 비콘 이식과 동일한 프로세스 내에서 메모리의 개체 파일을 실행하여 위에서 설명한 잘 알려진 실행 패턴이나 cmd.exe/powerShell.exe 사용과 같은 기타 OPSEC 오류를 방지할 수 있습니다. BOF의 내부 작동 방식에 대해서는 다루지 않겠지만, 다음은 인사이트를 얻을 수 있는 몇 가지 블로그 게시물입니다.

위 블로그들을 읽어보셨다면, BOF가 우리가 기대했던 구원의 손길이 아니었음을 이제야 깨달았을 것입니다. 그리고 그 멋진 .NET 도구들을 모두 다시 작성하여 BOF로 바꾸겠다는 꿈을 꾸셨다면, 그 꿈은 이제 산산조각이 났습니다. 죄송합니다. 하지만 제 생각에는 BOF가 제공할 수 있는 몇 가지 훌륭한 점이 있고, 최근에 BOF로 할 수 있는 일의 한계를 뛰어넘는 데 많은 재미와 약간의 좌절감도 느꼈지만 희망을 잃지 않았습니다. 첫째, LSASS와 같은 프로세스의 완전한 인메모리 덤프를 수행한 후 기존 비콘 통신 채널을 통해 다시 전송하는 CredBandit을 생성하는 것입니다. 오늘 자주 사용하는 .NET 툴을 수정하지 않고도 비콘 프로세스 내에서 .NET 어셈블리를 실행하는 데 사용할 수 있는 InlineExecute-Assembly를 출시합니다. 제가 BOF를 작성한 이유, 몇 가지 주요 기능, 주의 사항, 적대적 시뮬레이션/레드팀을 수행할 때 BOF가 어떻게 유용할 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.