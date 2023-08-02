경계 외 메모리 접근 취약점은 공격에 활용 가능한 기본 동작을 제공하며, 이를 통해 악의적인 클라이언트가 패킷에 할당된 메모리 경계를 넘어 OnDiskExtensionHeader 을 기록할 수 있게 됩니다.

오프셋에 값을 쓸 수 있는 취약점을 평가할 때는 다음과 같은 몇 가지 속성을

고려해야 합니다.

오프셋을 제어할 수 있나요?

기록된 값을 제어할 수 있나요?

QueueJumper 취약점의 경우 공격자가 제어하는 데이터를 사용하여 계산되기 때문에 OOB 쓰기에 할당된 버퍼의 오프셋을 제어할 수 있습니다. 그러나 OOB 쓰기의 내용은 제한적으로 제어할 수 있습니다.

여기서 Address 은 OnDiskExtension 헤더가 기록될 패킷 메시지의 끝을 가리키는 손상된 포인터를 의미합니다. 발생하는 일련의 동작은 다음과 같습니다.

값 0x000000000000000C 이 기록됩니다. Address

이 기록됩니다. 값 0x00000000 이 Address+0x2 에 기록됩니다.

이 에 기록됩니다. 값 0x0000000000000000 이 Address+0x12 에 기록됩니다.

이 에 기록됩니다. 값 0x0000000000000000 이 Address+0x1A 에 기록됩니다.

이 에 기록됩니다. 값 0x00000094 이 Address+0xE 에 기록됩니다.

이 에 기록됩니다. 값 0x0000 이 기록됩니다. Address+0x22

이 기록됩니다. 값 0x0000 이 Address+0x62 에 기록됩니다.

이 에 기록됩니다. memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

위에서 memcpy 호출에 사용된 Source 은 TA_ADDRESS 객체를 의미합니다. TA_ADDRESS 구조체는 특정 유형(예: NetBIOS)의 단일 전송 주소를 정의합니다. 정의는 다음과 같습니다.

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressType; Info;

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

지정된 AddressType의 주소에 있는 바이트 수를 지정합니다.

AddressType

전송 주소의 유형을 지정합니다.

Address

전송 주소가 포함된 가변 크기 배열을 지정합니다.

아래 디버깅 세션에서 TA_ADDRESS 에는 IP 주소 형태의 공격자 영향 데이터가 포함되어 있습니다.

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



위에서 TA_ADDRESS 객체는 길이 4 , 유형 1 , 값 0x8620a8c0 을 가집니다. 각 바이트를 IPv4 옥텟으로 변환하면 192.168.32.134 주소가 되며, 이는 클라이언트의 IPv4 소스 주소입니다.

이 시나리오를 사용하면 소스 주소를 통해 공격자가 제어하는 데이터를 메모리의 패킷 할당의 제어된 오프셋에 쓸 수 있습니다. 매우 제한적이고 비실용적일 수 있지만 이론적으로는 패킷 오프셋을 줄이면서 다양한 소스 주소에서 여러 요청을 수행하여 메모리에 기록되는 값을 정확하게 제어하는 데 사용할 수 있습니다.