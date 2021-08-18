PowerShell 및 Sysmon을 사용하여 DLL 사이드 로딩의 증거 찾기

Microsoft Windows에서 프로그램은 전체 경로를 지정하거나 매니페스트와 같은 다른 메커니즘을 사용하여 런타임에 로드되는 라이브러리를 정의할 수 있습니다. 프로그램 매니페스트는 애플리케이션이 실행 시 로드되어야 하는 공유 Side-by-Side 어셈블리의 이름과 버전을 관리하는 데 사용되는 외부 파일 또는 애플리케이션 내의 포함된 리소스입니다. 프로그램 매니페스트에는 DLL 리디렉션, 파일 이름 또는 전체 경로가 포함될 수 있습니다. 매니페스트가 라이브러리 파일 이름만 참조하는 경우, 이는 약한 참조로 간주되며 DLL 사이드 로딩 공격에 취약합니다.

라이브러리에 대한 취약 참조가 만들어지면 Windows는 미리 정의된 검색 순서를 통해 DLL을 찾으려고 시도합니다. Windows가 검색하는 첫 번째 위치는 애플리케이션이 로드되는 디렉토리입니다.

DLL 사이드 로딩 공격은 합법적인 DLL로 가장한 악성 DLL 파일을 시스템에 배치하여 취약한 라이브러리 참조와 기본 Windows 검색 순서를 이용하여 합법적인 프로그램에 의해 자동으로 로드되는 것을 목표로 하는 악의적인 기법입니다.

DLL 사이드 로딩에 대한 자세한 내용은 MITRE ATT& CK 기술 T1574.002를 참조하세요.