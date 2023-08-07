데이터베이스 주의: SQLRecon을 이용한 Microsoft SQL Server 악용

저는 경력을 쌓는 동안 세계 최대 규모의 조직의 뒤를 엿볼 수 있는 특권을 누렸습니다. 제 경험상 대부분의 산업 분야는 엔터프라이즈 Windows 네트워크에 의존하고 있습니다. 실제로 탈중앙화 제로 트러스트 네트워크, 엔터프라이즈 Linux, macOS 네트워크 또는 Active Directory 대안(FreeIPA)을 본 횟수는 한 손으로 셀 수 있을 정도입니다.

이렇게 크고 복잡한 엔터프라이즈 네트워크를 탐색할 때 일반적으로 비즈니스 기능을 지원하기 위해 배포되는 Microsoft SQL Server를 발견하는 경우가 많습니다. SQL Server에 익숙하지 않은 독자를 위해 설명하자면, SQL Server는 일반적으로 Windows 서버 위에 설치되는 관계형 데이터베이스 소프트웨어라는 점입니다. SQL Server의 기본 목적은 데이터를 저장하고 애플리케이션이나 사용자에게 제공하는 것입니다.