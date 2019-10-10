목표는 파이프라인, 워크플로 및 기타 구성 요소에 대한 업계 사양을 제공하여 지속적 배포를 현대화하는 것입니다. Tekton을 사용하면 기본 구현 세부 정보를 추상화하여 여러 클라우드 공급자 또는 온프레미스 시스템에서 구축, 테스트 및 배포할 수 있습니다.
간단히 말해, Tekton Pipelines 프로젝트는 CI/CD 스타일 파이프라인을 선언하기 위한 Kubernetes 스타일 리소스를 제공합니다. 이러한 리소스는 자연스럽게 yaml에 설명되어 있으며 코드 저장소에 저장됩니다. 이 코드형 파이프라인 접근 방식은 버전 관리 및 소스 제어의 이점을 제공합니다.
Tekton은 파이프라인 및 관련 개념을 정의하는 Kubernetes에 대한 사용자 지정 리소스 확장 세트를 제공합니다. 다음은 기본 Tekton Pipeline 구성 요소입니다.
Tekton 파이프라인은 Kubernetes 네이티브일 뿐만 아니라 모든 환경(Kubernetes 클러스터, Cloud Foundry, 가상 머신(VM) 등)에 배포하는 데 사용할 수 있으며 파이프라인 작업은 격리된 상태에서 안전하게 실행되므로 현대적인 지속적 배포의 요구 사항을 유연하게 충족할 수 있습니다.
자세히 알아보려면 'Tekton이란 무엇인가요?' 동영상을 참조하세요.
CDF(Continuous Delivery Foundation)는 Jenkins, Jenkins X, Spinnaker 및 Tekton을 포함하여 가장 빠르게 성장하는 지속적 전달 프로젝트의 공급업체 중립적인 본거지 역할을 합니다. CDF는 개방형 모델, 교육, 업계 가이드라인 및 이식성에 중점을 두고 DevOps 실무자를 지원합니다.
IBM은 CDF의 주요 후원사이며 CI/CD의 미래를 형성하기 위해 이 커뮤니티와 에코시스템에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 기반에 참여함으로써 고객에게 고품질 애플리케이션을 신속하게 제공하는 최첨단 클라우드 네이티브 솔루션을 제공할 수 있습니다.