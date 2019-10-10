Tekton이란 무엇인가요?

간단히 말해, Tekton Pipelines 프로젝트는 CI/CD 스타일 파이프라인을 선언하기 위한 Kubernetes 스타일 리소스를 제공합니다. 이러한 리소스는 자연스럽게 yaml에 설명되어 있으며 코드 저장소에 저장됩니다. 이 코드형 파이프라인 접근 방식은 버전 관리 및 소스 제어의 이점을 제공합니다.

Tekton은 파이프라인 및 관련 개념을 정의하는 Kubernetes에 대한 사용자 지정 리소스 확장 세트를 제공합니다. 다음은 기본 Tekton Pipeline 구성 요소입니다.

작업 : 코드 컴파일, 테스트 실행, 이미지 빌드 및 배포와 같은 빌드 단계 집합을 정의합니다.





: 파이프라인의 입력(예: Git 리포지토리) 또는 아웃풋(예: Docker 이미지)인 개체를 정의합니다. PipelineRun: 파이프라인의 실행을 정의합니다. 이 리소스는 실행할 파이프라인과 입력 및 아웃풋으로 사용할 PipelineResource를 참조합니다.

Tekton 파이프라인은 Kubernetes 네이티브일 뿐만 아니라 모든 환경(Kubernetes 클러스터, Cloud Foundry, 가상 머신(VM) 등)에 배포하는 데 사용할 수 있으며 파이프라인 작업은 격리된 상태에서 안전하게 실행되므로 현대적인 지속적 배포의 요구 사항을 유연하게 충족할 수 있습니다.

