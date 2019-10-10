Tekton이란 무엇인가요?

작성자

Steven Weaver

Product Manager

Tekton 정의

Tekton은 오픈 소스 CDF(Continuous Delivery Foundation)에서 관리하는 지속적 통합지속적 배포(CI/CD) 시스템을 구축하기 위한 공유 구성 요소 집합입니다. Tekton을 사용하면 개발자가 오픈 소스, 공급업체 중립적, Kubernetes 네이티브 프레임워크를 사용하여 Kubernetes에 앱을 빌드, 테스트 및 배포할 수 있습니다.

목표는 파이프라인, 워크플로 및 기타 구성 요소에 대한 업계 사양을 제공하여 지속적 배포를 현대화하는 것입니다. Tekton을 사용하면 기본 구현 세부 정보를 추상화하여 여러 클라우드 공급자 또는 온프레미스 시스템에서 구축, 테스트 및 배포할 수 있습니다.

 

Tekton은 어떻게 작동하나요?

간단히 말해, Tekton Pipelines 프로젝트는 CI/CD 스타일 파이프라인을 선언하기 위한 Kubernetes 스타일 리소스를 제공합니다. 이러한 리소스는 자연스럽게 yaml에 설명되어 있으며 코드 저장소에 저장됩니다. 이 코드형 파이프라인 접근 방식은 버전 관리 및 소스 제어의 이점을 제공합니다.   

Tekton은 파이프라인 및 관련 개념을 정의하는 Kubernetes에 대한 사용자 지정 리소스 확장 세트를 제공합니다. 다음은 기본 Tekton Pipeline 구성 요소입니다.

  • 작업: 코드 컴파일, 테스트 실행, 이미지 빌드 및 배포와 같은 빌드 단계 집합을 정의합니다.

  • 파이프라인: 파이프라인을 구성하는 작업 집합을 정의합니다.

  • PipelineResource: 파이프라인의 입력(예: Git 리포지토리) 또는 아웃풋(예: Docker 이미지)인 개체를 정의합니다.

  • PipelineRun: 파이프라인의 실행을 정의합니다. 이 리소스는 실행할 파이프라인과 입력 및 아웃풋으로 사용할 PipelineResource를 참조합니다.

Tekton 파이프라인은 Kubernetes 네이티브일 뿐만 아니라 모든 환경(Kubernetes 클러스터, Cloud Foundry, 가상 머신(VM) 등)에 배포하는 데 사용할 수 있으며 파이프라인 작업은 격리된 상태에서 안전하게 실행되므로 현대적인 지속적 배포의 요구 사항을 유연하게 충족할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 'Tekton이란 무엇인가요?' 동영상을 참조하세요.

The Continuous Delivery Foundation

CDF(Continuous Delivery Foundation)는 Jenkins, Jenkins X, Spinnaker 및 Tekton을 포함하여 가장 빠르게 성장하는 지속적 전달 프로젝트의 공급업체 중립적인 본거지 역할을 합니다. CDF는 개방형 모델, 교육, 업계 가이드라인 및 이식성에 중점을 두고 DevOps 실무자를 지원합니다.

IBM은 CDF의 주요 후원사이며 CI/CD의 미래를 형성하기 위해 이 커뮤니티와 에코시스템에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 기반에 참여함으로써 고객에게 고품질 애플리케이션을 신속하게 제공하는 최첨단 클라우드 네이티브 솔루션을 제공할 수 있습니다.