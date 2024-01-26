글로벌 연결의 초석인 통신 산업은 5G, IoT, 클라우드 컴퓨팅, AI와 같은 혁신에 힘입어 한동안 기술 르네상스를 맞이하고 있습니다. 결과적으로 네트워크를 관리하는 것이 점점 더 어려워졌습니다. 일상적인 작업을 처리하고, 네트워크 상황을 모니터링하고, 실시간으로 문제에 대응하기 위해서는 자동화가 필요합니다. 그러나 통신 서비스 공급자(CSP)의 기존 기술은 이 환경의 변화하는 요구 사항에 부합하지 않을 수 있습니다. 현대 시대에 성공하기 위해 CSP는 데이터 해석 및 운영을 위한 데이터 과학자, 공급업체 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통한 자동화를 위한 소프트웨어 개발자, 서비스 안정성을 보장하기 위한 폐쇄 루프를 설계하는 서비스 보증 엔지니어를 포함한 다재다능한 팀이 필요합니다.

CSP는 다양한 경험을 가진 팀을 구성하여 격차를 해소하는 동시에 동시대의 트렌드에 대한 상당한 발전의 혜택을 누리고 있습니다. 프로그래밍 언어는 로우코드/노코드 패러다임으로 발전해 왔으며, 생성형 AI의 등장으로 기본 모델이 작업에 대한 자연어 설명을 기반으로 공식 코드를 생성할 수 있는 시점에 이르렀습니다. 이를 통해 관리자가 '의도'라는 자연어로 높은 수준의 네트워크 목표를 표현하고 이러한 인간의 의도가 네트워크 정책 및 구성으로 자동 변환되는 의도 기반 네트워킹(IBN) 개념에 새로운 관점을 부여할 수 있었습니다. IBN은 네트워크 관리를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며 통신사 내 인재 격차를 해결하는 데 있어 게임 체인저가 될 수 있습니다. 한 걸음 더 나아가 자율 네트워크(AN)는 의도를 입력으로 활용하여 네트워크의 조건이 변화함에 따라 자율적으로 자체 구성, 자체 최적화 및 자체 치유를 약속합니다.

IBN과 AN의 밝은 미래를 상상할 수 있지만, 의도의 표현, 네트워크 구성에 대한 정확한 번역, 시스템 투명성 및 복잡성 등 실현 가능성과 프로그램 적용에 대한 지속적인 우려가 존재합니다. 이 블로그에서는 실제 적용 가능성이 있는 영역을 자세히 살펴보고 그 과정에서 직면할 수 있는 문제를 분석합니다.