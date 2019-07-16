하이브리드 통합 플랫폼(HIP)이란 무엇인가요?

지난 몇 년 동안 새로운 통합에 대한 수요는 대부분의 기업이 처리할 수 있는 용량을 훨씬 뛰어넘었습니다. 기존의 통합 방식으로는 이러한 요청을 따라잡을 수 없습니다. 통합당 비용을 낮추는 것은 유연하고 확장 가능한 통합 모델을 만드는 데 필수적입니다.

누구도 비즈니스를 중단하거나 전체 인프라를 뜯어내고 교체할 여유가 없습니다. 대신 기업들은 프로세스를 간소화하고, 더 많은 사람들에게 기술을 분산시키고, 통합 아키텍처를 재구성하고, 새로운 기술을 활용하여 통합을 더 간단하고 효율적으로 만드는 방법을 모색하고 있습니다. 민첩한 통합 전략을 채택하면 사람, 프로세스 및 아키텍처 전반에서 이러한 변화를 관리하는 데 도움이 됩니다. 그리고 기업들이 간소화된 통합을 위한 기술 옵션을 모색함에 따라 하이브리드 통합 플랫폼(HIP)이 점점 더 널리 보급되고 있습니다.