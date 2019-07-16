하이브리드 통합 플랫폼(HIP)이란 무엇인가요?

비즈니스 리더는 기술과 데이터를 사용하여 혁신과 비즈니스 결과를 주도함으로써 조직을 변혁할 수 있는 새로운 방법을 끊임없이 찾고 있습니다. 하지만 인사이트를 도출하거나 원활한 고객 경험을 구축하려면 먼저 전체 애플리케이션 환경에서 모든 데이터를 연결하고 표준화해야 합니다.
기존 온프레미스 시스템에서 새로 도입된 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션 통합에 이르기까지, 통합은 디지털 비즈니스 혁신을 향한 중요하지만 점점 더 복잡해지고 있는 단계입니다.
지난 몇 년 동안 새로운 통합에 대한 수요는 대부분의 기업이 처리할 수 있는 용량을 훨씬 뛰어넘었습니다. 기존의 통합 방식으로는 이러한 요청을 따라잡을 수 없습니다. 통합당 비용을 낮추는 것은 유연하고 확장 가능한 통합 모델을 만드는 데 필수적입니다.
누구도 비즈니스를 중단하거나 전체 인프라를 뜯어내고 교체할 여유가 없습니다. 대신 기업들은 프로세스를 간소화하고, 더 많은 사람들에게 기술을 분산시키고, 통합 아키텍처를 재구성하고, 새로운 기술을 활용하여 통합을 더 간단하고 효율적으로 만드는 방법을 모색하고 있습니다. 민첩한 통합 전략을 채택하면 사람, 프로세스 및 아키텍처 전반에서 이러한 변화를 관리하는 데 도움이 됩니다. 그리고 기업들이 간소화된 통합을 위한 기술 옵션을 모색함에 따라 하이브리드 통합 플랫폼(HIP)이 점점 더 널리 보급되고 있습니다.
Ovum에 따르면 하이브리드 통합 플랫폼은 "사용자가 다양한 애플리케이션, 시스템, 서비스 및 데이터 저장소를 연결하는 통합 흐름을 개발, 보호 및 관리할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 하이브리드 통합 사용 사례의 요구 사항을 충족하기 위해 신속한 API 생성/구성 및 수명주기 관리를 지원하는 통합 소프트웨어(미들웨어) 제품의 집합"이라고 합니다.
즉, 하이브리드 통합 플랫폼은 모든 온프레미스 및 멀티클라우드 환경에서 데이터와 애플리케이션을 더 간단하고 쉽게 통합하는 데 필요한 모든 도구를 조직에 제공해야 합니다. 데이터 사일로가 무너지면, 기업은 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하여 더 나은 결정을 더 빠르게 내릴 수 있는 놀라운 기회를 갖게 됩니다.
오늘날의 통합 팀은 기존 통합 스타일과 최신 통합 스타일의 균형을 맞출 수 있는 다양한 도구에 액세스할 수 있어야 합니다. 하이브리드 통합 플랫폼을 평가할 때 평가해야 할 가장 중요한 능력은 다음과 같습니다.
대용량 파일을 안정적이고 빠른 속도로 전송, 공유, 스트리밍 및 동기화할 수 있는 기능은 현대 조직이 원하는 데이터에 대한 실시간 응답 유형을 제공하는 데 매우 중요합니다.
최근까지 하이브리드 통합 플랫폼은 대부분 조직이 다양한 공급업체의 기존 도구(예:API 관리 소프트웨어, iPaaS 및 ESB 솔루션)의 주요 기능을 하나의 응집력 있는 시스템으로 통합하여 구축해야 하는 것으로 생각되었습니다.
그러나 이는 비용이 많이 들고 번거로운 프로세스일 수 있으며, 모든 요구 사항을 충족하지 못하는 최종 결과를 초래하는 경우가 많습니다. 일부 기능은 여러 공급업체의 제품 간에 복제되는 반면, 이벤트 스트리밍 또는 고속 데이터 전송과 같은 다른 최신 통합 기능은 제외됩니다.
대신 기업은 IBM® Cloud Pak for Integration과 같이 전통적인 통합과 현대적인 통합 스타일을 위한 모든 능력을 통합하여 하나의 컨테이너화된 플랫폼으로 결합한 완벽한 솔루션을 고려해야 합니다. 싱글사인온(SSO), 공통 로깅, 추적, 자산 저장소 및 통합 대시보드와 같은 기능은 모든 기능을 통합하고 통합 워크플로를 보다 효율적으로 만드는 데 도움이 됩니다.
강력한 하이브리드 통합 플랫폼과 결합된 민첩한 통합 방식을 활용함으로써 조직은 비용을 낮추는 동시에 새로운 통합을 가속화하는 데 필요한 모든 것을 팀에 제공할 수 있습니다. 조직은 제대로 수행되면 기존 인프라 및 통합 스타일을 계속 사용하는 동시에 자신의 속도에 따라 새로운 기술, 엔드포인트, 사용 사례 및 배포 모델을 도입할 수 있습니다.
하이브리드 통합 플랫폼은 자산 저장소와 같은 기능을 통해 자산의 더 많은 협업, 민주화 및 재사용을 허용하여 통합 팀이 디지털 혁신 이니셔티브에 필요한 통합을 구축하고 지원하는 데 도움이 되어야 합니다.
하이브리드 통합 플랫폼과 이를 평가할 때 찾아야 하는 주요 능력, 기능 및 요구 사항에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요?
등록하여 Ovum 애널리스트 보고서를 읽어보세요. 하이브리드 통합 플랫폼: 디지털 비즈니스에는 통합 현대화와 민첩성 향상이 필요합니다.
