GRESB란 무엇인가요?

지속 가능한 부동산과 인프라에 관심이 있는 사람이라면 'GRESB'라는 용어를 접하고 GRESB가 정확히 무엇인지 궁금해하셨을 것입니다. 이 글에서는 GRESB에 대해 알아야 할 주요 사항과 부동산의 지속 가능한 미래를 위해 노력하는 데 있어 GRESB의 보고가 중요한 도구인 이유에 대해 설명합니다.
GRESB는 상업용 부동산 및 인프라의 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 성능을 추적하기 위해 국제적으로 인정받는 벤치마크를 생성하는 기관입니다.
GRESB 평가 참여자는 ESG 지표와 관련된 자산 수준 데이터를 제출합니다. 그 대가로 동종 업계와의 비교 성과에 대한 상세한 비즈니스 인텔리전스와 함께 지속가능성 성과를 개선하고 투자자와의 커뮤니케이션을 개선하기 위해 취할 수 있는 조치를 제안받습니다. 투자자는 GRESB의 업계 벤치마크 및 분석 도구를 사용하여 포트폴리오의 ESG 성능을 평가하고, 자산 관리자와 협력하며, 점점 더 까다로워지는 ESG 보고 의무를 충족합니다.
2009년 조직이 출범했을 때 GRESB는 'Global Real Estate Sustainability Benchmark'의 약어였습니다. 그러나 2015년에는 조직이 지속 가능한 부동산을 넘어 도로, 철도, 전력 분배 및 통신 시스템을 포함한 인프라의 ESG 성능으로 관심을 확대했습니다. 그들의 새롭고 더 넓은 관심사를 반영하기 위해 GRESB는 이 단어를 이름으로 채택했으며 더 이상 약어로 사용하지 않습니다.
2021년에는 1,200개 이상의 부동산 회사, 부동산 투자 신탁(REIT) 및 펀드가 부동산 벤치마크에 참여했으며, 120개 이상의 투자자가 GRESB 데이터를 사용하여 투자에 대한 정보를 얻고 포트폴리오의 ESG 성과와 관련된 의사결정을 내렸습니다. 2021년 GRESB가 다루는 자산 가치는 5조 3천억 달러가 넘습니다.
점점 더 많은 상업용 부동산 투자자들이 새로운 투자를 평가하기 위해 ESG 데이터를 찾고 있습니다. 부동산 회사나 인프라 운영자인 경우 GRESB 점수는 자산의 품질을 선보일 수 있는 기회를 제공합니다. 따라서 GRESB 순위 및 평가를 숙지하는 것이 가장 좋습니다.
GRESB는 매년 부동산 운영자를 대상으로 설문조사를 발표합니다. 이러한 설문조사를 통해 건물 관리, 성능, 기후 위험 및 이해관계자 참여에 대한 데이터를 수집하고 다단계 프로세스를 통해 이 데이터를 검증합니다. 그런 다음 GRESB는 이를 사용하여 업계 벤치마크를 만들어 외부에 공개하고 널리 배포합니다.
GRESB 평가에는 펀드 평가와 자산 평가라는 두 가지 상호 보완적인 평가가 있습니다. 이는 각각 인프라 펀드와 포트폴리오 회사가 완료하도록 설계되었습니다. 두 평가 모두 투자자가 고려하는 부동산의 ESG 성능의 주요 측면을 다룹니다. 이는 유엔 책임 투자 원칙(PRI), 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 파리 기후 협약 등 국제적으로 인정받는 지속가능성 보고 표준에 부합합니다.
평가는 관리, 성능 및 개발 구성 요소에 걸쳐 일련의 ESG 지표를 기반으로 합니다. 관리 구성 요소에서는 리더십과 전략, 정책, 리스크 관리 및 이해관계자 참여를 살펴봅니다. 성능 구성 요소는 자산 수준 데이터에서 법인의 ESG 성능을 측정하고, 개발 구성 요소는 건물의 설계, 건설 및 개조와 이러한 프로세스 중 ESG 문제를 해결하기 위한 운영자의 노력에 관한 것입니다.
설문조사에서 참가자는 자산 수준에서 에너지, GHG, 폐기물, 물 및 건물 인증에 대해 보고해야 합니다. 지표 주제에는 데이터 및 사회 인프라, 교통, 환경 서비스, 네트워크 유틸리티 및 재생 가능 전력 생성이 포함됩니다. 제출된 모든 자산 수준 데이터는 기밀이며 더 광범위한 포트폴리오 보고서의 유효성을 검사하는 데만 사용됩니다.
각 지표의 의도, 응답 요구 사항, 채점 정보 및 사용된 용어에 대한 설명을 설명하는 지침을 사용할 수 있습니다. 추가 비용을 지불하면 GRESB는 제출 후 선택적 후기 확인을 제공합니다. 여기에는 후기의 자세한 검토와 쿼리 또는 우려 사항을 논의하기 위한 검증 팀의 1시간 통화가 포함됩니다.
수집된 데이터를 기반으로 GRESB는 매년 부동산 벤치마크, 부동산 개발 벤치마크, 인프라 펀드 벤치마크 및 인프라 자산 벤치마크의 4가지 ESG 산업 벤치마크를 생성합니다. 최근 도입된 개발 벤치마크는 개발 프로젝트 및 활동 참여자들이 자신의 ESG 성능에 대해 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 평가에 참여한 모든 사람은 관련 벤치마크에 따라 점수를 받습니다.
부동산 운영자는 GRESB 등급 및 GRESB 점수를 포함한 성능과 관련된 전반적인 점수를 받게 되며, 전체 벤치마크 보고서를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. 이것은 현재 ESG 성능에 대한 상세한 자산 및 지표 수준 분석과 동종 업체(자신과 유사한 위치, 부문 및 투자 유형을 가진 운영자)에 비해 성능이 어떤지에 대한 인텔리전스를 기대할 수 있습니다.
또한 GRESB는 기업에 ESG 입지를 개선하기 위한 조치를 제안하고 기업, 운용사, 투자자 간의 ESG 대화를 장려합니다. 부동산 관리자와 소통할 수 있는 플랫폼 외에도 투자자는 투자 포트폴리오 전반에 걸쳐 ESG 데이터 및 공개 문서에 액세스할 수 있습니다. GRESB가 제공하는 단일 ESG 프레임워크를 사용하여 부동산 자산의 성능을 평가하고 비교할 수 있습니다.
GRESB 부동산 평가는 참가자가 자산 수준에서 ESG 데이터를 보고하도록 요구합니다. GRESB 평가의 성능 지표 구성 요소에 대응하기 위해 기업은 이해관계자 참여, 친환경 건물 인증 및 자동 자산 분류와 같은 자산 수준 데이터를 컴파일해야 합니다.
Envizi와 같이 GRESB와 연계된 지속 가능성 데이터 관리 및 보고 시스템은 기업이 GRESB 자산 수준 데이터 스프레드시트에 필요한 에너지, 배출량, 폐기물 및 물 데이터를 추출, 수집 및 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2021년에 GRESB는 새로운 추정 방법론을 도입했으며, 많은 조직이 보고하는 데이터가 엄격한 새 보고 요건을 충족하는지 판단하는 데 어려움을 겪었습니다. 이러한 변화를 통해 조직을 지원하기 위해 Envizi는 2022년에 GRESB 2022 부동산 참조 가이드에 제시된 추정 방법론에 따라 데이터 품질을 평가하는 데 도움이 되는 새로운 기능을 출시했습니다. 이제 건물 인증, 효율성 측정 및 보고 특성을 포함하여 업데이트된 자산 데이터를 캡처하기 위해 업데이트된 질문을 사용할 수 있습니다.
GRESB 보고 요구 사항의 이러한 변경 사항을 충족하는 정확한 ESG 보고 시스템을 갖추면 GRESB 평가 제출 프로세스를 크게 가속화하고 간소화할 수 있습니다.
GRESB는 상업용 부동산 및 인프라에 대한 ESG 평가 및 지속가능성 벤치마크를 제공하는 기관입니다. 이는 전 세계적으로 투자자들에 의해 인정받고 추진되고 있습니다.
공식적으로 GRESB는 Global Real Estate Sustainability Benchmark(글로벌 부동산 지속가능성 벤치마크)의 약자입니다. 그러나 이는 이 조직이 2009년에 시작되었을 때 적용되었으며 주로 부동산에 중점을 두었습니다. GRESB가 발전하고 인프라로 확장됨에 따라 GRESB는 약어에서 벗어나 이제는 단순히 회사 이름이 되었습니다.
GRESB 평가는 전 세계 인프라 및 부동산 회사의 지속가능성 모범 사례에 대한 데이터를 수집합니다. 운영자는 안전한 온라인 포털을 통해 데이터를 제출하여 건물 관리, 성능 지표 및 자산 전반의 에너지 사용량과 관련된 질문에 답합니다. 그런 다음 GRESB는 이 데이터를 검증하여 운영자에게 업계 동종 업체 대비 현재 위치를 파악할 수 있는 벤치마크 점수를 제공합니다.
GRESB의 부동산 평가 주기는 매년 4월 1일부터 7월 1일까지입니다. 이는 고정된 주기이며 이 날짜 이외에는 평가 제출이 허용되지 않습니다. 예비 결과는 9월 1일에 참가자들에게 공개되며, 이후 한 달 동안의 후기 기간이 주어지며, 이 기간 동안 참가자들은 GRESB에 후기 요청을 제출할 수 있습니다. 최종 결과는 10월 1일에 발표됩니다.
GRESB 그린 스타는 관리, 성능, 개발의 세 가지 범주에서 관련 평가 기준에서 50% 이상의 점수를 획득한 부동산 회사에 수여되는 영예입니다. 그린 스타는 인프라가 아닌 부동산 참여자에게만 제공되며 절대 성능을 기반으로 합니다.
2021년 11월, GRESB는 GRESB 표준을 독립적으로 소유하고 관리하는 비영리 단체인 GRESB 재단(ibm.com 외부 링크)의 설립을 발표했습니다. 새로운 거버넌스 구조에는 기존 및 신흥 시장의 성장세를 지원하기 위한 표준 위원회, 전문가 리소스 그룹, 워킹 그룹이 포함됩니다.
