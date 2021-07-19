GRESB란 무엇인가요?

GRESB는 매년 부동산 운영자를 대상으로 설문조사를 발표합니다. 이러한 설문조사를 통해 건물 관리, 성능, 기후 위험 및 이해관계자 참여에 대한 데이터를 수집하고 다단계 프로세스를 통해 이 데이터를 검증합니다. 그런 다음 GRESB는 이를 사용하여 업계 벤치마크를 만들어 외부에 공개하고 널리 배포합니다.

GRESB 평가에는 펀드 평가와 자산 평가라는 두 가지 상호 보완적인 평가가 있습니다. 이는 각각 인프라 펀드와 포트폴리오 회사가 완료하도록 설계되었습니다. 두 평가 모두 투자자가 고려하는 부동산의 ESG 성능의 주요 측면을 다룹니다. 이는 유엔 책임 투자 원칙(PRI), 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 파리 기후 협약 등 국제적으로 인정받는 지속가능성 보고 표준에 부합합니다.

평가는 관리, 성능 및 개발 구성 요소에 걸쳐 일련의 ESG 지표를 기반으로 합니다. 관리 구성 요소에서는 리더십과 전략, 정책, 리스크 관리 및 이해관계자 참여를 살펴봅니다. 성능 구성 요소는 자산 수준 데이터에서 법인의 ESG 성능을 측정하고, 개발 구성 요소는 건물의 설계, 건설 및 개조와 이러한 프로세스 중 ESG 문제를 해결하기 위한 운영자의 노력에 관한 것입니다.

설문조사에서 참가자는 자산 수준에서 에너지, GHG, 폐기물, 물 및 건물 인증에 대해 보고해야 합니다. 지표 주제에는 데이터 및 사회 인프라, 교통, 환경 서비스, 네트워크 유틸리티 및 재생 가능 전력 생성이 포함됩니다. 제출된 모든 자산 수준 데이터는 기밀이며 더 광범위한 포트폴리오 보고서의 유효성을 검사하는 데만 사용됩니다.

각 지표의 의도, 응답 요구 사항, 채점 정보 및 사용된 용어에 대한 설명을 설명하는 지침을 사용할 수 있습니다. 추가 비용을 지불하면 GRESB는 제출 후 선택적 후기 확인을 제공합니다. 여기에는 후기의 자세한 검토와 쿼리 또는 우려 사항을 논의하기 위한 검증 팀의 1시간 통화가 포함됩니다.