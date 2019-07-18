스토리지 볼트: 플로피 디스크의 흥망성쇠

2025년까지 전 세계 데이터는 175제타바이트까지 증가할 것으로 예상됩니다. 번역: 175조 기가바이트. 이는 어떤 기준으로 보더라도 엄청난 숫자이며, 1967년 David L. Noble이 이끄는 IBM 엔지니어 팀이 컴퓨팅을 영원히 바꿀 프로젝트 작업을 시작했을 때는 상상도 할 수 없었을 것입니다.
참고로 1967년은 비틀즈가 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band'를 발매한 해와 같은 해입니다. 가장 인기 있었던 소비자 기술은 충전하는 데 14시간이 걸리는 휴대용 라디오였습니다. '클라우드'는 비를 위한 것이지 데이터를 위한 것이 아니었습니다. 그리고 사람들은 여전히 종이 펀치 카드를 사용하여 컴퓨터에 정보를 제공했습니다. Noble과 그의 팀은 수천 개의 펀치 카드 작업을 수행할 수 있는 무언가를 만들기 시작했습니다.
최초의 플로피 디스크는 쉽게 더러워져 취급과 보관이 어려웠던 8인치의 거대한 디스크였습니다. Noble과 그의 팀은 디스크에서 먼지를 닦는 요소가 있는 얇고 내구성이 뛰어난 봉투를 개발하여 이 문제를 해결했습니다. 그렇게 해서 우리가 알고 있는 플로피 디스크가 탄생했습니다. 수년에 걸쳐 플로피 디스크는 원래 8인치에서 5¼인치, 3½인치로 줄어들었습니다.
1977년 두 개의 5¼인치 플로피 드라이브가 장착된 Apple II가 출시되었을 때, 이는 소비자들에게 엄청난 혁신을 가져다주었습니다. 기업은 소프트웨어와 운영 체제를 작성하여 우편이나 매장을 통해 쉽게 배포할 수 있습니다. 개인용 컴퓨터는 점점 더 액세스하기 쉽고 사용자 친화적으로 변했습니다. 플로피 디스크는 정보를 이동 가능하게 만들었습니다. 문서를 플로피 디스크에 저장하고 다른 컴퓨터에서 열 수 있었고, 사람들은 그 디스크를 서로 공유하기 수 있었습니다. 플로피 디스크는 새로운 천년기까지 계속해서 주목을 받았습니다.
"플로피 디스크는 파일을 전송하는 진정으로 간편한 최초의 방법을 제공했습니다."라고 IBM Systems의 전 세계 스토리지 및 SDI 플래시 기술 지원 관리자인 Roger Kasten은 말합니다. "80년대와 90년대에는 컴퓨터 간에 데이터를 전송하기 위해 '운동화망'에 의존하는 경우가 많았습니다. 플로피에 데이터를 넣고, 동료나 친구에게 가서 플로피를 넘겨주고, 그 사람이 데이터를 자신의 시스템에 복사하도록 하기만 하면 됩니다."
그러다가 2011년에 모든 플로피 디스크 제조가 중단되었습니다.
"2000년대 초에 USB 썸 드라이브가 등장했습니다."라고 Kasten은 말합니다. "그 후 몇 년 동안 저렴하고 간편한 데이터 전송 장치로서 플로피는 거의 사라졌습니다."
기존의 플로피 디스크는 약 1메가바이트의 정보만 저장할 수 있었습니다. 오늘날의 기준으로는 미미한 수준입니다. 하지만 1967년에도 사람들은 여전히 종이 펀치 카드를 사용하여 컴퓨터에 정보를 공급하고 있었습니다. 플로피 디스크는 이러한 카드 수천 장의 작업을 수행했습니다. 더 중요한 것은 오늘날 스토리지를 보는 방식을 바꾸는 혁신을 촉발했다는 것입니다.
“2019년에 접어들면서 클라우드 스토리지 서비스가 데이터 전송 수단으로 가장 많이 사용되는 USB를 대체하고 있습니다.”라며 Kasten은 “5G 기술의 도입이 임박하면서 클라우드가 데이터 전송에서 더욱 큰 역할을 하게 될 것입니다.”라고 말합니다.
기술은 항상 발전하고 있으며, 오늘의 후퇴가 내일의 혁신으로 이어질 수도 있습니다.
Twitter와 LinkedIn에서 IBM Services와 소통하고 다음에 다루었으면 하는 #레트로테크에 대해 알려주세요.
데이터 보안의 필수 요소를 살펴보고 조직의 가장 귀중한 자산인 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 되는 다양한 유형, 툴 및 전략을 알아보세요.
이 온디맨드 웨비나는 위험과 다운타임을 최소화하도록 설계된 통합 솔루션을 통해 보안을 강화하고 효율성을 개선하며 데이터 복구를 보장하는 모범 사례를 안내합니다. 업계 전문가의 인사이트를 놓치지 마세요.
AI, 머신 러닝 및 분석 프로세스를 향상하고 데이터 보안과 확장성을 보장하도록 설계된 고성능 파일 및 오브젝트 스토리지로 데이터 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.
플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
하이브리드 클라우드 환경 관리부터 데이터 복원력 보장에 이르기까지, 폭넓은 기능을 갖춘 IBM 스토리지 솔루션은 위협에 대한 강력한 보호 기능을 유지하면서 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.