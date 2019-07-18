스토리지 볼트: 플로피 디스크의 흥망성쇠

1977년 두 개의 5¼인치 플로피 드라이브가 장착된 Apple II가 출시되었을 때, 이는 소비자들에게 엄청난 혁신을 가져다주었습니다. 기업은 소프트웨어와 운영 체제를 작성하여 우편이나 매장을 통해 쉽게 배포할 수 있습니다. 개인용 컴퓨터는 점점 더 액세스하기 쉽고 사용자 친화적으로 변했습니다. 플로피 디스크는 정보를 이동 가능하게 만들었습니다. 문서를 플로피 디스크에 저장하고 다른 컴퓨터에서 열 수 있었고, 사람들은 그 디스크를 서로 공유하기 수 있었습니다. 플로피 디스크는 새로운 천년기까지 계속해서 주목을 받았습니다.

"플로피 디스크는 파일을 전송하는 진정으로 간편한 최초의 방법을 제공했습니다."라고 IBM Systems의 전 세계 스토리지 및 SDI 플래시 기술 지원 관리자인 Roger Kasten은 말합니다. "80년대와 90년대에는 컴퓨터 간에 데이터를 전송하기 위해 '운동화망'에 의존하는 경우가 많았습니다. 플로피에 데이터를 넣고, 동료나 친구에게 가서 플로피를 넘겨주고, 그 사람이 데이터를 자신의 시스템에 복사하도록 하기만 하면 됩니다."

그러다가 2011년에 모든 플로피 디스크 제조가 중단되었습니다.

"2000년대 초에 USB 썸 드라이브가 등장했습니다."라고 Kasten은 말합니다. "그 후 몇 년 동안 저렴하고 간편한 데이터 전송 장치로서 플로피는 거의 사라졌습니다."