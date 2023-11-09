ERP가 사일로를 허물고 지속 가능한 변화를 주도하는 방법

많은 조직이 목적과 새로운 규제 요건에 따라 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 설정하고 ESG 약속을 이행하지만, 포부에서 행동으로 전환하는 과정에서 몇 가지 어려움에 직면합니다.

최근 IBM의 연구에 따르면 글로벌 경영진은 ESG 발전을 가로막는 가장 큰 걸림돌로 부적절한 데이터(41%)를 꼽았고, 규제 장벽(39%), 일관성 없는 표준(37%), 부적절한 기술 (36%)이 그 뒤를 이었습니다. 데이터 문제로 인한 영향은 기업 이해관계자들에게 점점 더 뚜렷해지고 있으며, 소비자들은 기업의 ESG 목표 달성 진행 상황에 따라 구매, 심지어 고용 결정까지 내리고 있습니다.

녹색 격차 해소에 헌신한 기업은 지속가능성에 초점을 맞춘 프로세스를 도입하여 그 혜택을 누리고 있습니다. 데이터가 성공의 주요 장벽이라면, 기업은 특정 목표 결과에 대한 조직의 모든 노력을 아우르고 기술을 활용하여 진행 상황의 속도를 높이며 추적하는 환경 전략 구현을 고려하여야 합니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)와 SAP가 최근 실시한 또 다른 연구에서는 조직의 환경 지속가능성 전략에 참여한 2,125명의 고위 경영진을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 이 연구에서 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 가장 적극적으로 활용하는 기업이 환경 및 재무 성과 모두에서 경쟁 업체를 능가한다는 놀라운 결과가 나타났습니다.

ERP는 거의 모든 조직 비즈니스 프로세스에 영향을 미치는 기록 기술으로, 재무 목표와 환경 목표를 연결하여 지표의 책임과 접근성을 확보할 수 있습니다. ERP를 다른 시스템과 함께 구현하면 비용 투명성과 가시성을 확보할 수 있으므로 규제 및 비즈니스와 관련해 중요한 의사 결정을 내릴 때 일관성과 신뢰성이 향상됩니다.