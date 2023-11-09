ERP가 사일로를 허물고 지속 가능한 변화를 주도하는 방법

많은 조직이 목적과 새로운 규제 요건에 따라 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 설정하고 ESG 약속을 이행하지만, 포부에서 행동으로 전환하는 과정에서 몇 가지 어려움에 직면합니다.
최근 IBM의 연구에 따르면 글로벌 경영진은 ESG 발전을 가로막는 가장 큰 걸림돌로 부적절한 데이터(41%)를 꼽았고, 규제 장벽(39%), 일관성 없는 표준(37%), 부적절한 기술 (36%)이 그 뒤를 이었습니다. 데이터 문제로 인한 영향은 기업 이해관계자들에게 점점 더 뚜렷해지고 있으며, 소비자들은 기업의 ESG 목표 달성 진행 상황에 따라 구매, 심지어 고용 결정까지 내리고 있습니다.
녹색 격차 해소에 헌신한 기업은 지속가능성에 초점을 맞춘 프로세스를 도입하여 그 혜택을 누리고 있습니다. 데이터가 성공의 주요 장벽이라면, 기업은 특정 목표 결과에 대한 조직의 모든 노력을 아우르고 기술을 활용하여 진행 상황의 속도를 높이며 추적하는 환경 전략 구현을 고려하여야 합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)와 SAP가 최근 실시한 또 다른 연구에서는 조직의 환경 지속가능성 전략에 참여한 2,125명의 고위 경영진을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 이 연구에서 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 가장 적극적으로 활용하는 기업이 환경 및 재무 성과 모두에서 경쟁 업체를 능가한다는 놀라운 결과가 나타났습니다.
ERP는 거의 모든 조직 비즈니스 프로세스에 영향을 미치는 기록 기술으로, 재무 목표와 환경 목표를 연결하여 지표의 책임과 접근성을 확보할 수 있습니다. ERP를 다른 시스템과 함께 구현하면 비용 투명성과 가시성을 확보할 수 있으므로 규제 및 비즈니스와 관련해 중요한 의사 결정을 내릴 때 일관성과 신뢰성이 향상됩니다.
사일로화된 비즈니스 프로세스, 신뢰할 수 없는 데이터, 잘못된 비즈니스 우선순위로 인해 조직의 지속가능성 데이터를 확보하기 어려울 수 있습니다. ERP는 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 실시간 중요 정보를 파악하고 기업 의사 결정권자와 운영자에게 필요한 데이터를 제공하여 간소화된 사용자 경험을 제공합니다. 기업은 데이터에 대한 새로운 접근성을 통해 전사적인 ESG 약속을 기록, 보고 및 조치할 수 있는 역량을 확보하고 지속가능성에 대한 복잡한 과제와 요구를 해결하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 이러한 가시성을 통해 사람들은 자신의 결정이 미치는 영향을 확인하고 보고되는 결과를 신뢰할 수 있으며, 이는 전반적으로 지속 가능한 비즈니스 혁신을 지원하고 가속화하는 데 필요한 문화적 변화를 가속화할 수 있습니다.
어떤 조직에게는 ESG 목표를 향해 진전을 이루기 위해 노력하는 것이 거의 불가능해 보일 수 있지만, 더 친환경적인 성공을 위해 코드를 해독한 조직도 있습니다. 위에서 언급한 IBM 및 SAP 연구에서는 높은 성취도를 보이는 비즈니스 리더 그룹(15%)을 환경적 지속가능성 적극적 그룹(이하 적극적 그룹)으로 분류했습니다. 이들은 환경 지속가능성을 적극적으로 우선시하며 구체적이고 잘 알려진 계획을 실행하여 목표를 달성하는 비율이 동종업계 다른 그룹보다 훨씬 더 높은 것으로 나타났습니다. 이 연구에 따르면 적극적 그룹의 조직들은 지속가능성이 재무적 성과를 촉진한다고 생각하기 때문에 환경적 지속가능성을 재무적 성과와 동등하게 평가합니다.
최근 연구에 따르면 적극적 그룹은 지속가능성 목표를 달성하기 위해 ERP 데이터 구조에 활용하는 것으로 나타났으며, 그 중에서도 특히 주목할 만한 결과는 다음과 같습니다.
모든 조직이 주목해야 할 점은, 상호 연결된 경제에서 ERP는 공유된 지속가능성 이니셔티브를 채우고 표준화하는 데 도움이 될 수 있다는 점입니다.
지속가능성과 ERP는 현실을 바탕으로 행동하는 팀 스포츠이며 어떤 팀도 혼자서 성공할 수 없습니다. S/4HANA 및 SAP 지속가능성 솔루션의 전략적 파트너인 IBM과 SAP는 엔터프라이즈급 플랫폼과 기술 및 서비스를 결합하여, 기업이 사일로를 허물고 중요한 비즈니스 기능 및 운영 전반에 걸쳐 솔루션을 내장할 수 있도록 지원합니다. 지속가능성은 계속해서 비즈니스 필수 요소이며, 비즈니스 프로세스를 변화시켜야 한다는 압력이 계속 증가할 것입니다.
전체 연구를 읽고 IBM에서 고객이 ERP를 활용하여 지속가능성을 운영하도록 지원하는 방법에 대해 알아보세요. SAP와 IBM은 기업이 비즈니스 요구 사항이나 수익성을 희생하지 않으면서도 ESG 약속을 이행할 수 있도록 지원하는 방법을 잘 알고 있습니다.
