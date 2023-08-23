AWS EC2 인스턴스 유형: AWS에서 애플리케이션을 호스팅하기 위한 과제 및 모범 사례

이제 최고의 EC2 인스턴스를 선택하는 가장 일반적인 문제를 이해하셨으니, 고객과 파트너가 따를 것을 권장하는 몇 가지 모범 사례를 소개합니다.

1. 워크로드 이해

올바른 EC2 인스턴스 유형을 선택하는 첫 번째이자 가장 중요한 단계는 워크로드를 이해하는 것입니다. 애플리케이션마다 CPU, 메모리, 네트워크, 스토리지 측면에서 요구 사항이 다르므로 애플리케이션을 원활하게 실행하기 위해 필요한 것이 무엇인지 아는 것이 중요합니다.

예를 들어 데이터베이스 애플리케이션을 실행하는 경우 쿼리를 효율적으로 처리하려면 많은 양의 RAM이 필요할 수 있습니다. 반면에 컴퓨팅 집약적인 애플리케이션을 실행하는 경우 고성능 CPU가 필요할 수 있습니다.

워크로드를 더 잘 이해하려면 AWS CloudWatch나 서드파티 모니터링 솔루션과 같은 도구를 사용해 자원 활용 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 데이터는 애플리케이션에 가장 적합한 인스턴스 유형을 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

2. CPU 고려

CPU는 인스턴스의 처리 능력을 결정하므로 EC2 인스턴스의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 애플리케이션에 높은 CPU 성능이 필요한 경우 CPU 수와 클럭 속도가 더 빠른 인스턴스 유형을 찾아야 합니다.

AWS는 성능 컴퓨팅 워크로드에 맞게 설계된 C5, M5, R5 제품군 등 다양한 CPU 최적화 인스턴스 유형을 제공합니다(ibm.com 외부 링크). 이러한 인스턴스는 최신 세대의 맞춤형 AWS Graviton3(ibm.com 외부 링크) 프로세서(Graviton2보다 크게 업그레이드됨)를 사용하며 높은 CPU 사용률이 필요한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 그러나 애플리케이션에 높은 CPU 성능이 필요하지 않은 경우 T3 제품군과 같이 GPU가 없고 CPU 수가 적은 저렴한 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다.

3. 메모리 고려

메모리는 인스턴스가 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 양을 결정하므로 EC2 인스턴스의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 애플리케이션에 많은 메모리가 필요한 경우 메모리 용량이 더 큰 인스턴스 유형을 찾아야 합니다.

그러나 애플리케이션에 많은 메모리가 필요하지 않은 경우 저렴한 인스턴스 유형인 T3 제품군과 같이 메모리 용량이 더 작고 저렴한 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다.

AWS는 메모리 집약적인 워크로드를 위해 설계된 X1, R4 및 z1d 제품군과 같은 다양한 메모리 최적화 인스턴스 유형(ibm.com 외부 링크)을 제공합니다. 이러한 인스턴스는 대용량의 메모리를 특징으로 하며 인메모리 데이터베이스와 같이 높은 메모리 사용률이 필요한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

그러나 애플리케이션에 많은 메모리가 필요하지 않은 경우 저렴한 인스턴스 유형인 T3 제품군과 같이 메모리 용량이 더 작고 저렴한 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다.

4. 네트워크 고려

네트워크는 인스턴스와 데이터를 주고받는 속도를 결정하기 때문에 EC2 인스턴스의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 애플리케이션에 높은 네트워크 성능이 필요한 경우 네트워크 대역폭이 더 높은 인스턴스 유형을 찾아야 합니다.

AWS는 네트워크 집약적인 워크로드를 위해 설계된 C5n 및 성능 컴퓨팅 HPC 제품군과 같은 다양한 네트워크 최적화 인스턴스 유형을 제공합니다. 이러한 인스턴스는 고속 네트워크 인터페이스를 특징으로 하며 높은 네트워크 사용률이 필요한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

그러나 애플리케이션에 높은 네트워크 성능이 필요하지 않은 경우 T3 제품군과 같이 네트워크 대역폭이 낮은 저렴한 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다.

5. 스토리지 고려

스토리지는 인스턴스에 저장할 수 있는 데이터의 양을 결정하므로 EC2 인스턴스의 마지막 중요한 구성 요소입니다. 애플리케이션에 많은 스토리지가 필요한 경우 스토리지 용량이 더 큰 인스턴스 유형(Elastic Block Store 또는 EBS)을 찾아야 합니다. 그러나 스토리지는 가장 비용이 많이 드는 클라우드 리소스 중 하나이며 유휴 상태이거나 연결되지 않은 EBS 볼륨으로 인해 불필요한 지출이 쉽게 발생할 수 있으므로 주의하여 진행해야 합니다.

AWS는 I3 및 D2 제품군 등 스토리지 집약적 워크로드에 맞게 설계된 다양한 스토리지 최적화 인스턴스 유형을 제공합니다. 이러한 인스턴스는 대량의 SSD 스토리지와 로컬 스토리지를 갖추고 있으며 높은 IOPS 처리량이 필요한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

그러나 애플리케이션에 많은 스토리지가 필요하지 않은 경우 T3 제품군과 같이 HDD 기반 스토리지 용량이 더 작은 저렴한 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다.

6. 요금 모델 고려

AWS는 온디맨드, 예약 인스턴스, 스팟 인스턴스 등 EC2 인스턴스에 대한 여러 요금 모델을 제공합니다. 각 모델에는 고유한 장단점이 있으므로 워크로드와 예산에 가장 적합한 모델을 선택하는 것이 중요합니다.

온디맨드 인스턴스는 시간 단위로 요금이 책정되며 선불 약정이 필요하지 않습니다. 수요가 가변적이거나 단기 프로젝트가 있는 워크로드에 가장 적합합니다.

예약 인스턴스는 일회성 선불 결제로 시간당 요금을 대폭 할인받을 수 있습니다. 사용량이 예측 가능하고 장기적인 약정이 필요한 워크로드에 가장 적합합니다.

스팟 인스턴스를 사용하면 사용하지 않는 EC2 용량에 입찰할 수 있으며 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 그러나 중단을 처리할 수 있고 시작 및 종료 시간이 유연한 워크로드에 가장 적합합니다.

7. 테스트 및 최적화

EC2 인스턴스 유형을 선택한 후에는 애플리케이션이 효율적으로 실행되고 있는지 확인하기 위해 애플리케이션을 테스트하고 최적화하는 것이 필수적입니다. AWS CloudWatch 또는 IBM® Instana 같은 도구를 사용하여 애플리케이션의 성능을 모니터링하고 병목 현상이나 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.