Django 웹 프레임워크는 Python 프로그래밍 언어로 작성되는 웹 애플리케이션의 개발 속도를 가속화할 수 있는 무료 오픈 소스 프레임워크입니다.
유명한 재즈 기타리스트 Django Reinhardt의 이름을 따서 지어진 "장고"로 발음되는 Django는 2005년에 처음 공개적으로 릴리스된 무료 오픈 소스 프레임워크입니다. Django는 "신속한 개발 및 정리, 실용적인 디자인"을 용이하게 합니다. 웹 서버에 배치되는 Django 웹 프레임워크는 개발자가 기능이 풍부하고 안전하며 확장 가능한 웹 프론트엔드를 신속하게 생성하도록 도움을 줄 수 있습니다.
Django 웹 프레임워크로 시작하는 것은 백엔드, API, JavaScript 및 사이트맵을 빌드해야 하는, 맨 처음부터 시작하는 것보다 더 효율적으로 웹 앱을 빌드하는 방법입니다. Django 웹 프레임워크를 사용하면, 웹 개발자는 고유 애플리케이션을 만드는 데 집중할 수 있으며 웹 개발 툴을 사용하는 것보다 유연성이 향상될 수 있습니다.
Django가 무엇인지 그리고 어떻게 사용되는지 알아보기 위해 더 많은 정보가 필요하신가요? Django 웹 프레임워크를 사용하여 만들어진 웹 앱으로 직접 작업해보고 싶으신가요? IBM은 IBM Cloud에서 실행되고 Django 웹 프레임워크를 사용하여 작성된 Python 기반 Kubernetes 애플리케이션의 상태를 모니터링하고 활동을 추적하기 위해 IBM Cloud 서비스를 사용하기 위한 단계별 학습서를 제공합니다.
선택할 수 있는 모든 Python 웹 프레임워크 중에 왜 Django 웹 프레임워크를 선택할까요? 사용하기 가장 쉽지 않을 수도 있으며 확실히 최신 제품은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 Django 웹 프레임워크는 크로스 사이트 스크립팅을 포함하고 API 연결 또는 사용자 인증과 같은 복잡한 기능 세트 또는 여러 명의 사용자를 처리할 것으로 예상되는 웹 앱을 구축할 때 적합할 수 있습니다. GitHub의 프로젝트 수를 기준으로 볼 때, 이는 매우 인기가 있습니다.
Python 프로그래밍 언어와 해당 구문에 능숙한 사용자는 웹 앱을 구축하기 위해 Django 웹 프레임워크를 사용하여 프로젝트를 시작할 수 있어야 합니다. (참고: 대부분의 Django 코어는 Python이지만, admin 및 gis contrib 앱에는 JavaScript 코드가 포함되어 있습니다.) 그러나 중급에서 고급 Django 개발자는 보다 정교한 기능인 Django 모델을 더 잘 활용할 수 있습니다.
Django 웹 프레임워크는 10년 이상 사용되어 왔으며 매우 활동적인 커뮤니티에 의해 철저하게 테스트되고 개선되었습니다. 비영리 단체도 있습니다. Django 소프트웨어 재단은 Django 웹 프레임워크를 홍보하고, 지원 및 발전시킵니다. Django의 최고 강점은 10,000개 이상의 Django 패키지가 포함된 대규모 기능 세트이며, 프레임워크는 웹 애플리케이션이 필요한 거의 모든 작업을 포함합니다. 패키지에는 API, 컨텐츠 관리 시스템, 사용자 인증, 양식 유효성 검사 및 CAPTCHA 보호가 포함되어 있습니다.
Django 웹 프레임워크의 사용자 기반은 협조적이고 헌신적이며, Django 소프트웨어 기반을 개발, 개선 및 패치하기 위해 재능 있는 많은 Django 개발자들이 자원해서 그들의 시간과 전문 지식을 제공하고 있습니다. 귀사의 애플리케이션은 Django로 구축하는 모든 사용자가 사용할 수 있는 잘 설계된 패키지를 활용하여 이러한 헌신의 혜택을 받을 수 있습니다.
Python과 유사하게 데이터베이스 관리
Django 프로젝트를 시작하면 SQL을 사용할 필요 없이 Python으로 애플리케이션의 전체 데이터 모델을 빌드할 수 있습니다. Django는 ORM(Object-Relational Mapper)을 사용하여 기존 데이터베이스 구조를 Python 클래스로 변환하여 완전한 Python 환경 내에서 더 쉽게 작업할 수 있도록 합니다. Django-MySQL은 JSON 자료 유형 및 관련 기능을 지원합니다.
Django에서 데이터베이스 테이블은 Python 클래스가 됩니다. 웹 애플리케이션은 Django 모델을 통해 데이터에 액세스하고 관리합니다. 데이터베이스의 필드는 간단히 클래스 특성으로 변환됩니다. Python의 클래스 속성 정의에 익숙하다면 Django 데이터베이스를 쉽게 설계하고 관리할 수 있습니다.
Django 웹 프레임워크는 애플리케이션의 데이터베이스와 완벽하게 통합할 수 있는 빠른 방법을 제공합니다. CRUD(작성, 읽기, 업데이트, 삭제) 기능, HttpResponse 및 크로스 사이트 스크립팅을 제공하고, 사용자 관리 기능을 지원하며, 소프트웨어 관리 기능 등을 제공합니다. 패키지를 가져오고, 데이터베이스에 연결한 다음 제품을 고유하게 만드는 애플리케이션의 일부를 개발하는 작업으로 돌아갈 수 있습니다.
템플리트를 사용하여 동적 페이지 작성
Django는 웹 앱 개발에 사용하도록 설계되었기 때문에, 사용자의 고유 데이터를 표시하는 동적 HTML을 쉽게 작성할 수 있는 방법이 필요합니다. Django 애플리케이션은 DTL(Django Template Language)이라는 기본 제공 템플리트 엔진으로 동적 HTML을 생성합니다.
HTML 템플리트를 사용하면 Django 개발자가 정적 요소(색상, 로고 또는 텍스트와 같은 디자인 요소 포함)를 데이터(예: 사용자 이름 또는 위치)와 결합하여 바로 새로운 웹 페이지를 작성할 수 있습니다. MVC(Model-View-Controller)를 사용하여, 사용자가 로그인할 때 애플리케이션이 사용자의 이름으로 인사하도록 하려는 경우 정적 텍스트("사이트에 오신 것을 환영합니다. X 님")를 표시하는 템플리트를 빌드한 후 동적 플레이스홀더를 사용하여 데이터베이스에서 사용자의 이름을 자동으로 표시할 수 있습니다. 페이지가 렌더링되면, 동적 요소와 정적 요소를 결합하여 원활한 고객 환경을 작성합니다.
보안 강화
"Django란 무엇인가"에 답변하는 경우, 우리는 Django가 보안을 위해 제공하는 특수 기능에 대해 이야기해야 합니다. 웹 앱은 빈번하게 해커들의 표적이 되며, 사용자 로그인 정보 또는 금융 데이터가 저장되어 있는 애플리케이션의 경우는 특히 그렇습니다. Django는 애플리케이션 및 사용자를 보호하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다.
사용자 입력 데이터를 허용하는 사이트의 가장 큰 위험 중 하나는 악의적인 사용자가 시스템에 치명적인 영향을 줄 수 있는 코드를 데이터와 함께 삽입할 수 있다는 것입니다. 이러한 공격으로부터 보호하기 위해, Django 템플리트는 사용자가 입력한 모든 필드에서 공통 HTML 문자를 자동으로 이스케이프 처리합니다. 예를 들어, 기호 <를 문자 <로 자동으로 변환하여 프로그램에 악성 코드를 삽입하기 어렵게 만듭니다. Django는 유사한 방식으로 SQL 인젝션으로부터 보호하며, 사용자가 자신의 코드를 데이터베이스에 몰래 넣을 수 없도록 승인되지 않은 명령은 재해석합니다.
웹 개발자는 사용자 특정 시크릿 토큰을 POST 요청에 삽입하기 위해 자동으로 CSRF(Cross Site Request Forgery) 보호를 사용하는 Django API에 의존할 수 있습니다. 결과적으로, 웹 개발자는 악의적인 사용자가 인증된 사용자로 가장하기 위해 다른 POST 요청을 복제하는 것을 방지할 수 있습니다.
Django의 보호 기능은 명시적인 보안 그 이상입니다. 보안 노력은 Django 사용자 기반의 광범위한 경험과 전문 지식으로 강화됩니다. 맨 처음부터 전체 웹 앱을 빌드하는 경우, 실수로 모듈에 보안 취약성이 발생할 위험이 있습니다. Django 패키지는 널리 사용되는 오픈 소스이며 웹 개발자가 철처하게 검토했으므로, 귀사의 데이터를 확실하게 보호할 수 있습니다.
웹 개발의 가장 큰 과제 중 하나는 확장성입니다. 애플리케이션은 주어진 시간에 필요한 활성 연결 수를 정확하게 처리해야 합니다. 연결이 예상치를 초과하면 사용자는 지연 및 다운타임을 경험하게 됩니다. 예상치를 너무 보수적으로 잡으면 사용하지 않는 대역폭과 웹 서버에 대한 비용을 지불하게 됩니다. 사용자가 증가함에 따라 확장할 수 있는 애플리케이션이 필요합니다.
Django 웹 프레임워크는 쉽게 확장할 수 있습니다. Django 앱은 사용자 세션을 관리할 수 있기 때문에, 애플리케이션의 인스턴스를 더 추가하고 데이터 손실 없이 인스턴스 간에 사용자의 경험을 전송할 수 있습니다. 많은 Django 프로젝트 개발자는 사용자를 위해 사이트의 정적 요소를 미리 로드하기 위해 Varnish와 같은 캐시 관리자도 사용합니다.
동적 요소를 포함하여 사이트 전체를 실수로 캐싱하지 않도록 캐시 관리자를 구성할 때는 신중하게 처리해야 합니다. 캐시를 잘못 구성하면 한 사용자의 데이터를 다음 사용자와 공유하게 될 수도 있습니다. 성능 리소스를 확보하는 동시에 저장된 항목을 선택할 수 있도록 외부 캐시 관리자와 함께 Django의 네이티브 캐시 프레임워크를 사용하여 오버 캐싱을 방지할 수 있습니다.
"Django란 무엇인가"라는 질문에 대답하는 경우 한 가지 대답은 확장성이 뛰어난 웹 프레임워크라는 것입니다. 얼마나 확장 가능할까요? Instagram 및 Disqus는 거대한 사용자 기반을 지원하기 위해 Django를 사용하는 대규모 사이트 중 하나입니다.
