Python과 유사하게 데이터베이스 관리

Django 프로젝트를 시작하면 SQL을 사용할 필요 없이 Python으로 애플리케이션의 전체 데이터 모델을 빌드할 수 있습니다. Django는 ORM(Object-Relational Mapper)을 사용하여 기존 데이터베이스 구조를 Python 클래스로 변환하여 완전한 Python 환경 내에서 더 쉽게 작업할 수 있도록 합니다. Django-MySQL은 JSON 자료 유형 및 관련 기능을 지원합니다.

Django에서 데이터베이스 테이블은 Python 클래스가 됩니다. 웹 애플리케이션은 Django 모델을 통해 데이터에 액세스하고 관리합니다. 데이터베이스의 필드는 간단히 클래스 특성으로 변환됩니다. Python의 클래스 속성 정의에 익숙하다면 Django 데이터베이스를 쉽게 설계하고 관리할 수 있습니다.

Django 웹 프레임워크는 애플리케이션의 데이터베이스와 완벽하게 통합할 수 있는 빠른 방법을 제공합니다. CRUD(작성, 읽기, 업데이트, 삭제) 기능, HttpResponse 및 크로스 사이트 스크립팅을 제공하고, 사용자 관리 기능을 지원하며, 소프트웨어 관리 기능 등을 제공합니다. 패키지를 가져오고, 데이터베이스에 연결한 다음 제품을 고유하게 만드는 애플리케이션의 일부를 개발하는 작업으로 돌아갈 수 있습니다.

템플리트를 사용하여 동적 페이지 작성

Django는 웹 앱 개발에 사용하도록 설계되었기 때문에, 사용자의 고유 데이터를 표시하는 동적 HTML을 쉽게 작성할 수 있는 방법이 필요합니다. Django 애플리케이션은 DTL(Django Template Language)이라는 기본 제공 템플리트 엔진으로 동적 HTML을 생성합니다.

HTML 템플리트를 사용하면 Django 개발자가 정적 요소(색상, 로고 또는 텍스트와 같은 디자인 요소 포함)를 데이터(예: 사용자 이름 또는 위치)와 결합하여 바로 새로운 웹 페이지를 작성할 수 있습니다. MVC(Model-View-Controller)를 사용하여, 사용자가 로그인할 때 애플리케이션이 사용자의 이름으로 인사하도록 하려는 경우 정적 텍스트("사이트에 오신 것을 환영합니다. X 님")를 표시하는 템플리트를 빌드한 후 동적 플레이스홀더를 사용하여 데이터베이스에서 사용자의 이름을 자동으로 표시할 수 있습니다. 페이지가 렌더링되면, 동적 요소와 정적 요소를 결합하여 원활한 고객 환경을 작성합니다.

보안 강화

"Django란 무엇인가"에 답변하는 경우, 우리는 Django가 보안을 위해 제공하는 특수 기능에 대해 이야기해야 합니다. 웹 앱은 빈번하게 해커들의 표적이 되며, 사용자 로그인 정보 또는 금융 데이터가 저장되어 있는 애플리케이션의 경우는 특히 그렇습니다. Django는 애플리케이션 및 사용자를 보호하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다.

사용자 입력 데이터를 허용하는 사이트의 가장 큰 위험 중 하나는 악의적인 사용자가 시스템에 치명적인 영향을 줄 수 있는 코드를 데이터와 함께 삽입할 수 있다는 것입니다. 이러한 공격으로부터 보호하기 위해, Django 템플리트는 사용자가 입력한 모든 필드에서 공통 HTML 문자를 자동으로 이스케이프 처리합니다. 예를 들어, 기호 <를 문자 <로 자동으로 변환하여 프로그램에 악성 코드를 삽입하기 어렵게 만듭니다. Django는 유사한 방식으로 SQL 인젝션으로부터 보호하며, 사용자가 자신의 코드를 데이터베이스에 몰래 넣을 수 없도록 승인되지 않은 명령은 재해석합니다.

웹 개발자는 사용자 특정 시크릿 토큰을 POST 요청에 삽입하기 위해 자동으로 CSRF(Cross Site Request Forgery) 보호를 사용하는 Django API에 의존할 수 있습니다. 결과적으로, 웹 개발자는 악의적인 사용자가 인증된 사용자로 가장하기 위해 다른 POST 요청을 복제하는 것을 방지할 수 있습니다.

Django의 보호 기능은 명시적인 보안 그 이상입니다. 보안 노력은 Django 사용자 기반의 광범위한 경험과 전문 지식으로 강화됩니다. 맨 처음부터 전체 웹 앱을 빌드하는 경우, 실수로 모듈에 보안 취약성이 발생할 위험이 있습니다. Django 패키지는 널리 사용되는 오픈 소스이며 웹 개발자가 철처하게 검토했으므로, 귀사의 데이터를 확실하게 보호할 수 있습니다.