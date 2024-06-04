Cadence는 30년 이상의 컴퓨팅 소프트웨어 경험을 보유한 전자 설계 자동화(EDA) 분야의 글로벌 혁신 기업입니다. 이는 전 세계 기업들이 칩을 포함하여 오늘날의 신기술을 주도하는 전자 제품을 설계하는 데 도움이 되었습니다. 더 많은 칩에 대한 수요가 증가하고, 회사가 EDA 프로세스에 AI와 머신 러닝을 통합함에 따라 컴퓨팅 성능에 대한 필요성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. Cadence와 같은 EDA 산업의 조직에게는 온프레미스와 클라우드 간에 워크로드를 원활하게 전환할 수 있는 솔루션이 중요하며, 동시에 프로젝트 간 차별화도 가능합니다.

Cadence는 IBM Cloud HPC와 함께 IBM® Spectrum LSF를 워크로드 스케줄러로 사용하여 혁신적인 솔루션, 강력한 컴퓨팅 리소스 및 고급 보안 지원을 필요로 하는 칩 및 시스템 설계 소프트웨어의 개발을 지원합니다. Cadence는 IBM Cloud HPC를 사용함으로써 솔루션 시간 단축, 성능 향상, 비용 절감 및 간소화된 워크로드 관리를 보고했습니다.

또한 Cadence는 클라우드로 전환하려면 모든 회사가 보유하고 있지 않은 새로운 지식과 기능이 필요할 수 있다는 것을 이해하고 있습니다. Cadence Cloud의 종합 포트폴리오는 전 세계 고객이 클라우드의 가능성을 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 스타트업과 중소기업에 적합한 턴키 솔루션인 Cadence Managed Cloud Service와, 대기업 고객이 Cadence 툴을 자체 클라우드에서 사용할 수 있게 하는 Cloud Passport(고객 관리형 클라우드 옵션) 두 가지 방식으로 제공됩니다. Cadence는 클라우드 환경에서 Cadence 툴을 배포하는 데 사용할 수 있는 플랫폼을 제공하는 IBM과 같은 지식이 풍부한 서비스 제공업체와 연결하여 고객에게 클라우드로 쉽게 전환할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 대규모 혁신을 추진하려는 기업의 경우, Cadence Cloud Passport 모델을 통해 IBM Cloud에서 사용할 수 있는 클라우드 지원 소프트웨어 툴에 액세스할 수 있습니다.