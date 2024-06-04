태그
IT infrastructure Compute and servers

민첩성, 유연성 및 보안: HPC에서 클라우드의 가치

서버룸에서 작업 중인 기술자

오늘날의 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 기업은 신속한 해결이 필요한 복잡한 계산 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 단일 시스템이 처리하기에는 너무 복잡하거나 해결하는 데 오랜 시간이 필요할 수 있습니다. 빠른 답변이 필요한 기업에게는 1분 1초가 중요합니다. 경쟁에서 앞서 나가려는 기업에게 몇 주 또는 몇 달 동안 문제를 방치하는 것은 불가능합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 반도체, 생명 과학, 의료, 금융 서비스 등 다양한 산업 분야의 기업은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 채택했습니다.

기업들은 HPC를 통해 강력한 컴퓨터가 함께 작동할 때 제공되는 속도와 성능을 활용하고 있습니다. 이는 AI를 점점 더 크게 구축하려는 움직임이 꾸준히 증가하는 가운데 특히 도움이 될 수 있습니다. 방대한 양의 데이터를 분석하는 것이 불가능해 보일 수 있지만 HPC를 사용하면 많은 계산을 빠르고 병렬로 수행할 수 있는 고급 컴퓨팅 리소스를 사용하여 기업이 통찰력을 더 빨리 얻을 수 있습니다. 동시에 HPC는 기업이 신제품을 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 데에도 사용됩니다. 또한 위험 등을 더 잘 관리하는 데 사용되기 때문에 점점 더 많은 기업이 이를 채택하고 있습니다.

HPC에서 클라우드의 역할

가장 일반적으로 활동이 급증하는 워크로드를 실행하는 기업은 온프레미스에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 용량을 초과한다는 사실을 알게 됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 온프레미스 HPC를 강화하여 클라우드 자원을 통해 HPC에 대한 비즈니스의 접근 방식을 혁신할 수 있는 예입니다. 클라우드는 짧은 기간부터 긴 기간까지 지속될 수 있는 제품 개발 주기 동안 수요가 급증하는 문제를 해결하고 조직이 필요하지 않은 리소스와 능력에 24시간 액세스할 수 있도록 지원합니다. 클라우드에서 HPC를 사용하는 기업은 유연성 향상, 확장성 향상, 민첩성 향상, 비용 효율성 향상 등의 이점을 활용할 수 있습니다.

IBM Cloud HPC를 사용하는 Cadence

Cadence는 30년 이상의 컴퓨팅 소프트웨어 경험을 보유한 전자 설계 자동화(EDA) 분야의 글로벌 혁신 기업입니다. 이는 전 세계 기업들이 칩을 포함하여 오늘날의 신기술을 주도하는 전자 제품을 설계하는 데 도움이 되었습니다. 더 많은 칩에 대한 수요가 증가하고, 회사가 EDA 프로세스에 AI와 머신 러닝을 통합함에 따라 컴퓨팅 성능에 대한 필요성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. Cadence와 같은 EDA 산업의 조직에게는 온프레미스와 클라우드 간에 워크로드를 원활하게 전환할 수 있는 솔루션이 중요하며, 동시에 프로젝트 간 차별화도 가능합니다.

Cadence는 IBM Cloud HPC와 함께 IBM® Spectrum LSF를 워크로드 스케줄러로 사용하여 혁신적인 솔루션, 강력한 컴퓨팅 리소스 및 고급 보안 지원을 필요로 하는 칩 및 시스템 설계 소프트웨어의 개발을 지원합니다. Cadence는 IBM Cloud HPC를 사용함으로써 솔루션 시간 단축, 성능 향상, 비용 절감 및 간소화된 워크로드 관리를 보고했습니다.

또한 Cadence는 클라우드로 전환하려면 모든 회사가 보유하고 있지 않은 새로운 지식과 기능이 필요할 수 있다는 것을 이해하고 있습니다. Cadence Cloud의 종합 포트폴리오는 전 세계 고객이 클라우드의 가능성을 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 스타트업과 중소기업에 적합한 턴키 솔루션인 Cadence Managed Cloud Service와, 대기업 고객이 Cadence 툴을 자체 클라우드에서 사용할 수 있게 하는 Cloud Passport(고객 관리형 클라우드 옵션) 두 가지 방식으로 제공됩니다. Cadence는 클라우드 환경에서 Cadence 툴을 배포하는 데 사용할 수 있는 플랫폼을 제공하는 IBM과 같은 지식이 풍부한 서비스 제공업체와 연결하여 고객에게 클라우드로 쉽게 전환할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 대규모 혁신을 추진하려는 기업의 경우, Cadence Cloud Passport 모델을 통해 IBM Cloud에서 사용할 수 있는 클라우드 지원 소프트웨어 툴에 액세스할 수 있습니다.

HPC에 대한 하이브리드 클라우드 접근 방식

기존에는 HPC 시스템이 온프레미스로 구축되었습니다. 그러나 오늘날 존재하는 대규모 모델과 대규모 워크로드는 대부분의 회사가 온프레미스에 있는 하드웨어와 호환되지 않는 경우가 많습니다. GPU, CPU, 네트워킹 장비를 확보하는 데 드는 높은 초기 비용과, 대규모 연산 작업을 효율적으로 수행하기 위한 데이터 센터 인프라 구축 비용을 고려할 때, 많은 기업들은 이미 막대한 하드웨어 투자를 완료한 클라우드 인프라 제공업체를 활용해 왔습니다. 퍼블릭 클라우드 및 온프레미스 인프라의 가치를 최대한 실현하기 위해 많은 조직이 회사의 온프레미스 데이터 센터 일부를 프라이빗 클라우드 인프라로 전환하는 메커니즘에 중점을 둔 하이브리드 클라우드 아키텍처를 채택하고 있습니다.

클라우드와 온프레미스가 함께 사용되는 HPC에 하이브리드 클라우드 접근 방식을 채택함으로써 조직은 두 가지 강점을 모두 활용할 수 있으므로 조직은 요구 사항을 충족하는 데 필요한 민첩성, 유연성 및 보안을 달성할 수 있습니다. 예를 들어, IBM Cloud HPC는 조직이 사내에서 컴퓨팅 집약적 워크로드를 유연하게 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 플랫폼에 내장된 보안 및 제어 기능을 갖춘 IBM Cloud HPC를 통해 조직은 HPC를 완전 관리형 서비스로 사용하는 동시에 타사 및 제4자 위험을 해결할 수 있습니다.

미래 전망

기업은 IBM Cloud HPC와 같은 플랫폼을 통해 하이브리드 클라우드 서비스를 사용함으로써 가장 어려운 많은 과제를 해결할 수 있습니다. 조직이 HPC를 계속 수용함에 따라 하이브리드 클라우드 접근 방식이 전통적인 온프레미스 HPC 인프라 배포를 보완할 수 있는 방법을 고려해야 합니다.
다음 단계 안내

IBM의 HPC 솔루션으로 가장 까다로운 AI 및 컴퓨팅 집약적 워크로드를 지원하세요. 하이브리드 클라우드의 유연성과 최첨단 인프라를 활용하여 혁신으로 가는 지름길을 찾아보세요.

 HPC 솔루션 살펴보기