오늘날의 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 기업은 신속한 해결이 필요한 복잡한 계산 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 단일 시스템이 처리하기에는 너무 복잡하거나 해결하는 데 오랜 시간이 필요할 수 있습니다. 빠른 답변이 필요한 기업에게는 1분 1초가 중요합니다. 경쟁에서 앞서 나가려는 기업에게 몇 주 또는 몇 달 동안 문제를 방치하는 것은 불가능합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 반도체, 생명 과학, 의료, 금융 서비스 등 다양한 산업 분야의 기업은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 채택했습니다.
기업들은 HPC를 통해 강력한 컴퓨터가 함께 작동할 때 제공되는 속도와 성능을 활용하고 있습니다. 이는 AI를 점점 더 크게 구축하려는 움직임이 꾸준히 증가하는 가운데 특히 도움이 될 수 있습니다. 방대한 양의 데이터를 분석하는 것이 불가능해 보일 수 있지만 HPC를 사용하면 많은 계산을 빠르고 병렬로 수행할 수 있는 고급 컴퓨팅 리소스를 사용하여 기업이 통찰력을 더 빨리 얻을 수 있습니다. 동시에 HPC는 기업이 신제품을 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 데에도 사용됩니다. 또한 위험 등을 더 잘 관리하는 데 사용되기 때문에 점점 더 많은 기업이 이를 채택하고 있습니다.
가장 일반적으로 활동이 급증하는 워크로드를 실행하는 기업은 온프레미스에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 용량을 초과한다는 사실을 알게 됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 온프레미스 HPC를 강화하여 클라우드 자원을 통해 HPC에 대한 비즈니스의 접근 방식을 혁신할 수 있는 예입니다. 클라우드는 짧은 기간부터 긴 기간까지 지속될 수 있는 제품 개발 주기 동안 수요가 급증하는 문제를 해결하고 조직이 필요하지 않은 리소스와 능력에 24시간 액세스할 수 있도록 지원합니다. 클라우드에서 HPC를 사용하는 기업은 유연성 향상, 확장성 향상, 민첩성 향상, 비용 효율성 향상 등의 이점을 활용할 수 있습니다.
Cadence는 30년 이상의 컴퓨팅 소프트웨어 경험을 보유한 전자 설계 자동화(EDA) 분야의 글로벌 혁신 기업입니다. 이는 전 세계 기업들이 칩을 포함하여 오늘날의 신기술을 주도하는 전자 제품을 설계하는 데 도움이 되었습니다. 더 많은 칩에 대한 수요가 증가하고, 회사가 EDA 프로세스에 AI와 머신 러닝을 통합함에 따라 컴퓨팅 성능에 대한 필요성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. Cadence와 같은 EDA 산업의 조직에게는 온프레미스와 클라우드 간에 워크로드를 원활하게 전환할 수 있는 솔루션이 중요하며, 동시에 프로젝트 간 차별화도 가능합니다.
Cadence는 IBM Cloud HPC와 함께 IBM® Spectrum LSF를 워크로드 스케줄러로 사용하여 혁신적인 솔루션, 강력한 컴퓨팅 리소스 및 고급 보안 지원을 필요로 하는 칩 및 시스템 설계 소프트웨어의 개발을 지원합니다. Cadence는 IBM Cloud HPC를 사용함으로써 솔루션 시간 단축, 성능 향상, 비용 절감 및 간소화된 워크로드 관리를 보고했습니다.
또한 Cadence는 클라우드로 전환하려면 모든 회사가 보유하고 있지 않은 새로운 지식과 기능이 필요할 수 있다는 것을 이해하고 있습니다. Cadence Cloud의 종합 포트폴리오는 전 세계 고객이 클라우드의 가능성을 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 스타트업과 중소기업에 적합한 턴키 솔루션인 Cadence Managed Cloud Service와, 대기업 고객이 Cadence 툴을 자체 클라우드에서 사용할 수 있게 하는 Cloud Passport(고객 관리형 클라우드 옵션) 두 가지 방식으로 제공됩니다. Cadence는 클라우드 환경에서 Cadence 툴을 배포하는 데 사용할 수 있는 플랫폼을 제공하는 IBM과 같은 지식이 풍부한 서비스 제공업체와 연결하여 고객에게 클라우드로 쉽게 전환할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 대규모 혁신을 추진하려는 기업의 경우, Cadence Cloud Passport 모델을 통해 IBM Cloud에서 사용할 수 있는 클라우드 지원 소프트웨어 툴에 액세스할 수 있습니다.
기존에는 HPC 시스템이 온프레미스로 구축되었습니다. 그러나 오늘날 존재하는 대규모 모델과 대규모 워크로드는 대부분의 회사가 온프레미스에 있는 하드웨어와 호환되지 않는 경우가 많습니다. GPU, CPU, 네트워킹 장비를 확보하는 데 드는 높은 초기 비용과, 대규모 연산 작업을 효율적으로 수행하기 위한 데이터 센터 인프라 구축 비용을 고려할 때, 많은 기업들은 이미 막대한 하드웨어 투자를 완료한 클라우드 인프라 제공업체를 활용해 왔습니다. 퍼블릭 클라우드 및 온프레미스 인프라의 가치를 최대한 실현하기 위해 많은 조직이 회사의 온프레미스 데이터 센터 일부를 프라이빗 클라우드 인프라로 전환하는 메커니즘에 중점을 둔 하이브리드 클라우드 아키텍처를 채택하고 있습니다.
클라우드와 온프레미스가 함께 사용되는 HPC에 하이브리드 클라우드 접근 방식을 채택함으로써 조직은 두 가지 강점을 모두 활용할 수 있으므로 조직은 요구 사항을 충족하는 데 필요한 민첩성, 유연성 및 보안을 달성할 수 있습니다. 예를 들어, IBM Cloud HPC는 조직이 사내에서 컴퓨팅 집약적 워크로드를 유연하게 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 플랫폼에 내장된 보안 및 제어 기능을 갖춘 IBM Cloud HPC를 통해 조직은 HPC를 완전 관리형 서비스로 사용하는 동시에 타사 및 제4자 위험을 해결할 수 있습니다.
기업은 IBM Cloud HPC와 같은 플랫폼을 통해 하이브리드 클라우드 서비스를 사용함으로써 가장 어려운 많은 과제를 해결할 수 있습니다. 조직이 HPC를 계속 수용함에 따라 하이브리드 클라우드 접근 방식이 전통적인 온프레미스 HPC 인프라 배포를 보완할 수 있는 방법을 고려해야 합니다.
