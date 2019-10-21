통신 사업자 에코시스템의 중심에 있는 블록체인

미국 상무부 산하 국립여행관광국에 따르면 2018년 9,300만 명의 미국인이 해외 여행을 했습니다. 물론 그들 모두는 휴대폰을 가지고 있었습니다. 외국 땅에 착륙했을 때 휴대전화는 외국 네트워크에 연결되었습니다. 미국 통신사는 외국 네트워크를 통해 해외에서 소비되는 모든 전화 통화, 문자 또는 데이터에 대해 비용을 청구했습니다. 백엔드에서 외국 네트워크 제공업체는 가입자가 현지 인프라를 사용할 수 있도록 허용한 대가로 미국 네트워크 제공업체에 비용을 청구했습니다.
이제 이 시나리오가 매일 전 세계 모든 국가를 여행하는 수백만 명의 사람들 또는 집이나 사무실에서 다른 국가로 국제 전화를 거는 수백만 명의 사람들에게도 반복된다고 상상해 보세요. 통신사가 이러한 서비스에 대해 성공적으로 요금을 청구하기 위해 관리해야 하는 데이터 양을 파악할 수 있습니다.
매달 수십억 건의 거래가 경쟁 관계에 있는 여러 당사자 간의 복잡한 국제 협정을 기반으로 추적되고, 검증되고, 조정되고, 청산되고, 결제되어야 합니다. 이는 블록체인을 통해 운영을 간소화하고 운송업체가 수동 프로세스, 법적 분쟁 및 예상치 못한 비용의 부담을 덜 수 있는 이상적인 시나리오입니다.
GSMA 및 ITW GLF가 지원하는 Communication Blockchain Network와 같은 여러 통신 업계 조직은 대용량 거래 관리를 위한 솔루션으로 블록체인에 관심을 보이고 있습니다.
이러한 선택의 주된 이유는 업계 전체의 문제를 해결하기 위해 업계 전체에 적용할 수 있는 솔루션을 찾고 있기 때문입니다. 블록체인 네트워크는 분산 원장 기술을 통해 같은 분야의 경쟁업체들이 협력적인 방식으로 표준을 공유하는 데 필요한 범위와 거버넌스를 제공할 수 있습니다.
또한 블록체인은 공유 표준을 기반으로 하는 개방적이고 상호 운용 가능한 에코시스템을 가능하게 합니다. 여기서 각 플레이어는 자신의 데이터를 가져와 안전하게 공유하고 비즈니스 목표 달성에 기여할 수 있습니다.
대량의 거래를 청산하고 정산하는 구체적인 프로세스를 자세히 살펴보면, 블록체인은 이동통신사가 직면한 문제와 완벽하게 일치하는 능력을 갖추고 있습니다.
블록체인을 통해 당사자는 각 거래에 대해 동일한 데이터(가치, 거래량 등)를 볼 수 있습니다. 스마트 계약은 복잡한 계약을 디지털 코드로 변환하므로 더 이상 수동으로 실행할 필요가 없습니다. 합의 메커니즘은 합의 프로세스가 끝날 때 분쟁을 줄여줍니다.
이러한 기능은 통신사가 수동 프로세스에 소요되는 시간과 인력을 절감하고, 분쟁으로 묶여 있는 자금을 줄일 수 있도록 해줍니다.
통신 산업은 사물인터넷과 5G의 도래로 인해 역사상 가장 큰 변화 중 하나에 직면해 있습니다. 두 기술 모두 음성에서 데이터로의 대체를 지원하고 있습니다. 과거에는 음성이 대량의 트랜잭션을 주도했지만, 이제는 기계가 대량의 IoT 입력을 생성하는 역할 덕분에 데이터의 점유율이 점점 더 커지고 있습니다.
데이터의 풍부함과 증가로 인해 통신사는 비즈니스 가치를 창출하기 위해 해당 정보를 저장, 관리 및 교환해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 블록체인은 데이터 액세스 제어(최종 사용자가 자신이 생성한 데이터에 누가, 어떻게 접근할 수 있는지를 직접 결정할 수 있도록 하는 기능), 디바이스 ID(블록체인, IoT, 보안을 통합해 네트워크에 연결된 디바이스를 기록하고 악의적인 사용을 방지하는 기능), 데이터 교환(데이터 공급자가 데이터 소비자로부터 보상을 받는 데이터 마켓플레이스를 구축하는 기능)과 같은 고부가가치 혁신적 사용 사례의 기반이 될 수 있는 플랫폼입니다.
통신 산업은 글로벌 에코시스템을 강화하고 있으며 협업과 창의성을 촉진하는 기술을 찾고 있습니다. 블록체인은 이상적이며 아직 탐색되지 않은 효율성과 새로운 능력을 제공할 수 있습니다.