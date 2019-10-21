통신 사업자 에코시스템의 중심에 있는 블록체인

GSMA 및 ITW GLF가 지원하는 Communication Blockchain Network와 같은 여러 통신 업계 조직은 대용량 거래 관리를 위한 솔루션으로 블록체인에 관심을 보이고 있습니다.

이러한 선택의 주된 이유는 업계 전체의 문제를 해결하기 위해 업계 전체에 적용할 수 있는 솔루션을 찾고 있기 때문입니다. 블록체인 네트워크는 분산 원장 기술을 통해 같은 분야의 경쟁업체들이 협력적인 방식으로 표준을 공유하는 데 필요한 범위와 거버넌스를 제공할 수 있습니다.

또한 블록체인은 공유 표준을 기반으로 하는 개방적이고 상호 운용 가능한 에코시스템을 가능하게 합니다. 여기서 각 플레이어는 자신의 데이터를 가져와 안전하게 공유하고 비즈니스 목표 달성에 기여할 수 있습니다.

대량의 거래를 청산하고 정산하는 구체적인 프로세스를 자세히 살펴보면, 블록체인은 이동통신사가 직면한 문제와 완벽하게 일치하는 능력을 갖추고 있습니다.

블록체인을 통해 당사자는 각 거래에 대해 동일한 데이터(가치, 거래량 등)를 볼 수 있습니다. 스마트 계약은 복잡한 계약을 디지털 코드로 변환하므로 더 이상 수동으로 실행할 필요가 없습니다. 합의 메커니즘은 합의 프로세스가 끝날 때 분쟁을 줄여줍니다.

이러한 기능은 통신사가 수동 프로세스에 소요되는 시간과 인력을 절감하고, 분쟁으로 묶여 있는 자금을 줄일 수 있도록 해줍니다.