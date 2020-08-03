일본의 인적 자원(HR) 산업이 변화하고 있습니다. 더 이상 평생 고용이 보장되지 않으며, 연공서열에 의한 승진이 무너지기 시작했습니다. 그리고 고용 시장의 국경이 점점 없어지고 있습니다. 이것이 바로 일본 기업들이 글로벌 스타일에 더 가까운 새로운 업무 스타일을 모색하는 이유입니다.
특히 현재 많은 고용주가 직원에게 부업을 허용하면서, 이로 인해 프리랜서와 계약직이 시장에 유입되고 있습니다. 이러한 사람들이 새로운 일자리를 찾을 때 HR 전문자는 고립된 상태로 일반적으로 지루한 수작업 방식을 사용하여 업무 이력, 기술, 성과, 추천서를 선별하며 일합니다.
Persol Career Co.에서는 자격 증명이 최신 상태이고 정확하며 취업을 위해 변조되지 않았는지 검증하기 위한 더 좋은 방법이 있어야 한다고 생각했습니다. IT 시스템에 개인 정보를 저장하면서도 해커 및 부정 변조로부터 개인 정보를 보호하는 더 나은 방법이 필요했으며, 근로자가 이력서를 업데이트하고 선호하는 채용 담당자와 고용주 간에 공유하기 할 수 있는 더 나은 방법이 있어야 했습니다.
우리는 블록체인 네트워크가 이러한 문제를 해결할 수 있는 프레임워크를 제공할 수 있다는 가설을 세웠습니다. 하지만 가정을 테스트하고 솔루션을 개발하는 데 도움이 필요했습니다.
우리는 IBM Blockchain Platform, Linux Foundation의 오픈 소스 Hyperledger Fabric 및 성공적인 글로벌 사용 사례에 정통한 IBM 전문가로 구성된 Enterprise Design Thinking 워크숍을 주최한 IBM Garage를 선택했습니다. 우리 팀에는 HR 사용자 커뮤니티를 대표하는 IT 직원과 비즈니스 담당자가 포함되었습니다.
Garage 팀은 디자인 사고를 활용하여 엄청난 잠재력을 가진 최소 기능 제품(MVP)을 개발하는 데 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 아직 프로토타입 형태인 이 솔루션은 고용주, HR 회사 및 직원 조직으로 구성된 컨소시엄 간에 직원 근무 기록을 저장, 확인 및 공유하는 데 이상적인 허가형 블록체인 네트워크를 생성합니다. 이는 고용 시장의 이해관계자는 물론, 일본 사회 구조에도 상당한 이점을 제공합니다.
Garage 워크숍에서 Hyperledger 전문가에게 우리의 가정이 맞는지 물어보고 이를 확인할 수 있어서 좋았습니다. IBM 팀은 또한 우리에게 많은 새로운 아이디어를 제시하고 블록체인을 통해 인사 프로세스를 간소화할 수 있는 방법을 보여주었습니다. 핵심 원동력은 바로 블록체인의 분산 원장으로, 변조를 방지하고 보안이 뛰어나며 구직자와 고용주에게 매우 중요한 경력 정보를 공유할 수 있는 환경입니다.
개인 정보가 블록체인에 저장되면 구직자는 디지털 키를 공유하여 이를 사용할 수 있으며 인사 담당자는 네트워크에서 적격 후보자를 검색할 수 있습니다. 이를 통해 지원자를 더 쉽게 선별하고 자격과 관심사에 맞는 직책에 배치할 수 있습니다. 그리고 근로자들은 더 자율적으로 자신의 진로를 선택할 수 있게 됩니다.
더 큰 그림으로 보면, 블록체인을 인사 관리 시장에 적용함으로써 사람들이 자신의 강점을 극대화하고 잠재력을 발휘하도록 도울 수 있다고 생각합니다.
Persol은 네트워크가 임계치로 성장할 수 있도록 HR 및 직원 조직을 컨소시엄에 초대하고 있습니다. HR 블록체인은 공유 가능한 플랫폼입니다. 우리는 새로운 참여자가 공유 가능한 부분을 활용하여 새로운 업무 방식을 도입하고 더 뛰어난 HR 관리 방법을 만드는 데 도움을 주도록 장려합니다.
때때로 업계 리더, 학계 전문가 및 파트너를 블록체인 펄스 블로그에 초대하여 블록체인 최신 동향에 대한 의견과 인사이트를 공유합니다. 이 블로그 게시물에 담긴 의견은 저자의 의견이며 반드시 IBM의 견해를 반영하는 것은 아니지만, 이 블로그는 모든 관점을 대화에 참여시키기 위해 노력하고 있습니다.