개인 정보가 블록체인에 저장되면 구직자는 디지털 키를 공유하여 이를 사용할 수 있으며 인사 담당자는 네트워크에서 적격 후보자를 검색할 수 있습니다. 이를 통해 지원자를 더 쉽게 선별하고 자격과 관심사에 맞는 직책에 배치할 수 있습니다. 그리고 근로자들은 더 자율적으로 자신의 진로를 선택할 수 있게 됩니다.

더 큰 그림으로 보면, 블록체인을 인사 관리 시장에 적용함으로써 사람들이 자신의 강점을 극대화하고 잠재력을 발휘하도록 도울 수 있다고 생각합니다.

Persol은 네트워크가 임계치로 성장할 수 있도록 HR 및 직원 조직을 컨소시엄에 초대하고 있습니다. HR 블록체인은 공유 가능한 플랫폼입니다. 우리는 새로운 참여자가 공유 가능한 부분을 활용하여 새로운 업무 방식을 도입하고 더 뛰어난 HR 관리 방법을 만드는 데 도움을 주도록 장려합니다.

