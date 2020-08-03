블록체인을 활용하는 HR 채용 담당자

일본의 인적 자원(HR) 산업이 변화하고 있습니다. 더 이상 평생 고용이 보장되지 않으며, 연공서열에 의한 승진이 무너지기 시작했습니다. 그리고 고용 시장의 국경이 점점 없어지고 있습니다. 이것이 바로 일본 기업들이 글로벌 스타일에 더 가까운 새로운 업무 스타일을 모색하는 이유입니다.

특히 현재 많은 고용주가 직원에게 부업을 허용하면서, 이로 인해 프리랜서와 계약직이 시장에 유입되고 있습니다. 이러한 사람들이 새로운 일자리를 찾을 때 HR 전문자는 고립된 상태로 일반적으로 지루한 수작업 방식을 사용하여 업무 이력, 기술, 성과, 추천서를 선별하며 일합니다.

블록체인이 문제를 해결할 수 있을까요?

Persol Career Co.에서는 자격 증명이 최신 상태이고 정확하며 취업을 위해 변조되지 않았는지 검증하기 위한 더 좋은 방법이 있어야 한다고 생각했습니다. IT 시스템에 개인 정보를 저장하면서도 해커 및 부정 변조로부터 개인 정보를 보호하는 더 나은 방법이 필요했으며, 근로자가 이력서를 업데이트하고 선호하는 채용 담당자와 고용주 간에 공유하기 할 수 있는 더 나은 방법이 있어야 했습니다.

우리는 블록체인 네트워크가 이러한 문제를 해결할 수 있는 프레임워크를 제공할 수 있다는 가설을 세웠습니다. 하지만 가정을 테스트하고 솔루션을 개발하는 데 도움이 필요했습니다.

우리는 IBM Blockchain Platform, Linux Foundation의 오픈 소스 Hyperledger Fabric 및 성공적인 글로벌 사용 사례에 정통한 IBM 전문가로 구성된 Enterprise Design Thinking 워크숍을 주최한 IBM Garage를 선택했습니다. 우리 팀에는 HR 사용자 커뮤니티를 대표하는 IT 직원과 비즈니스 담당자가 포함되었습니다.

HR 이해관계자가 얻을 수 있는 실질적인 이점

Garage 팀은 디자인 사고를 활용하여 엄청난 잠재력을 가진 최소 기능 제품(MVP)을 개발하는 데 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 아직 프로토타입 형태인 이 솔루션은 고용주, HR 회사 및 직원 조직으로 구성된 컨소시엄 간에 직원 근무 기록을 저장, 확인 및 공유하는 데 이상적인 허가형 블록체인 네트워크를 생성합니다. 이는 고용 시장의 이해관계자는 물론, 일본 사회 구조에도 상당한 이점을 제공합니다.

Garage 워크숍에서 Hyperledger 전문가에게 우리의 가정이 맞는지 물어보고 이를 확인할 수 있어서 좋았습니다. IBM 팀은 또한 우리에게 많은 새로운 아이디어를 제시하고 블록체인을 통해 인사 프로세스를 간소화할 수 있는 방법을 보여주었습니다. 핵심 원동력은 바로 블록체인의 분산 원장으로, 변조를 방지하고 보안이 뛰어나며 구직자와 고용주에게 매우 중요한 경력 정보를 공유할 수 있는 환경입니다.

고용 프로세스 간소화

개인 정보가 블록체인에 저장되면 구직자는 디지털 키를 공유하여 이를 사용할 수 있으며 인사 담당자는 네트워크에서 적격 후보자를 검색할 수 있습니다. 이를 통해 지원자를 더 쉽게 선별하고 자격과 관심사에 맞는 직책에 배치할 수 있습니다. 그리고 근로자들은 더 자율적으로 자신의 진로를 선택할 수 있게 됩니다.

더 큰 그림으로 보면, 블록체인을 인사 관리 시장에 적용함으로써 사람들이 자신의 강점을 극대화하고 잠재력을 발휘하도록 도울 수 있다고 생각합니다.

Persol은 네트워크가 임계치로 성장할 수 있도록 HR 및 직원 조직을 컨소시엄에 초대하고 있습니다. HR 블록체인은 공유 가능한 플랫폼입니다. 우리는 새로운 참여자가 공유 가능한 부분을 활용하여 새로운 업무 방식을 도입하고 더 뛰어난 HR 관리 방법을 만드는 데 도움을 주도록 장려합니다.

작성자

Yuta Tsuge

Yuta Tsuge