오늘날의 고객과 직원은 모든 플랫폼에서 실시간으로 개인화되고 연결된 사용자 경험을 기대합니다. 엔터프라이즈 애플리케이션이 이러한 요구 사항을 해결하기 위해 성장하고 발전함에 따라 애플리케이션 간의 통합이 점점 더 중요해지고 있습니다. 지점간 통합을 수동으로 구축하는 것은 시간이 많이 걸리고 비효율적이며 비용이 많이 듭니다. 조직은 데이터를 소비하고 공유할 수 있는 더 나은 방법뿐만 아니라 새로운 기능과 솔루션을 추가할 수 있는 보다 민첩한 방법이 필요합니다. 바로 이 부분에서 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)가 도움이 될 수 있습니다. API 주도 통합 또는 API 연결이라고도 하는 API 주도 연결은 이러한 요구 사항을 해결하여 조직이 데이터 사일로를 허물고 협업을 개선하며 변화에 신속하게 대응하고 혁신할 수 있도록 지원합니다.

API는 서로 다른 애플리케이션이 서로 통신할 수 있도록 하는 정의된 규칙 집합입니다. API는 다른 사람들이 조직의 데이터와 서비스에 액세스하고 사용할 수 있도록 현대적이고 효율적인 방법을 제공하여 기업이 외부 서드파티 개발자, 비즈니스 파트너 및 회사 내부 부서를 포함한 에코시스템 전반에서 애플리케이션 데이터와 기능을 개방할 수 있도록 합니다.

API는 일관성과 확장성을 제공하기 위해 여러 애플리케이션에서 함께 재사용 및 패키징할 수 있는 가벼운 모듈식 빌딩 블록이며 마찬가지로 보안 및 제어가 가능합니다. 따라서 최근 몇 년 동안 API 채택이 급증한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 약 75%(출처: IDC FutureScape: 전 세계 10대 연결성의 미래 예측, 2022년 11월)의 기업이 내년까지 내부 및 외부에서 여러 산업과 다양한 사용 사례에 걸쳐 API를 사용할 것으로 예상됩니다.