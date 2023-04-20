오늘날의 고객과 직원은 모든 플랫폼에서 실시간으로 개인화되고 연결된 사용자 경험을 기대합니다. 엔터프라이즈 애플리케이션이 이러한 요구 사항을 해결하기 위해 성장하고 발전함에 따라 애플리케이션 간의 통합이 점점 더 중요해지고 있습니다. 지점간 통합을 수동으로 구축하는 것은 시간이 많이 걸리고 비효율적이며 비용이 많이 듭니다. 조직은 데이터를 소비하고 공유할 수 있는 더 나은 방법뿐만 아니라 새로운 기능과 솔루션을 추가할 수 있는 보다 민첩한 방법이 필요합니다. 바로 이 부분에서 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)가 도움이 될 수 있습니다. API 주도 통합 또는 API 연결이라고도 하는 API 주도 연결은 이러한 요구 사항을 해결하여 조직이 데이터 사일로를 허물고 협업을 개선하며 변화에 신속하게 대응하고 혁신할 수 있도록 지원합니다.
API는 서로 다른 애플리케이션이 서로 통신할 수 있도록 하는 정의된 규칙 집합입니다. API는 다른 사람들이 조직의 데이터와 서비스에 액세스하고 사용할 수 있도록 현대적이고 효율적인 방법을 제공하여 기업이 외부 서드파티 개발자, 비즈니스 파트너 및 회사 내부 부서를 포함한 에코시스템 전반에서 애플리케이션 데이터와 기능을 개방할 수 있도록 합니다.
API는 일관성과 확장성을 제공하기 위해 여러 애플리케이션에서 함께 재사용 및 패키징할 수 있는 가벼운 모듈식 빌딩 블록이며 마찬가지로 보안 및 제어가 가능합니다. 따라서 최근 몇 년 동안 API 채택이 급증한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 약 75%(출처: IDC FutureScape: 전 세계 10대 연결성의 미래 예측, 2022년 11월)의 기업이 내년까지 내부 및 외부에서 여러 산업과 다양한 사용 사례에 걸쳐 API를 사용할 것으로 예상됩니다.
API는 비즈니스 수행 방식을 변화시키고 있지만, 다루기 어려워질 수 있습니다. 일반적인 조직은 현재 15,564개의 API를 사용하고 있습니다(출처: 451 연구, Noname 후원). 새 데이터 소스가 추가되거나 기존 데이터 소스가 변경되는 등 변경 사항이 발생하면 IT 직원이 직접 API를 코딩하는 것이 불가능할 수 있습니다.
API 주도 연결은 재사용 가능한 API를 통해 애플리케이션과 데이터를 통합하는 최신 방법론입니다. 지나치게 복잡한 지점간 통합 스타일을 대체하여 보다 유연하고 확장 가능하며 민첩한 아키텍처를 구현합니다. API 관리 소프트웨어를 사용하여 관리, 보호, 게시 및 수익화할 수 있는 API를 재사용 가능한 자산으로 사용하면 더 빠르고 효율적이며 확장 가능한 통합이 가능합니다.
API 주도 연결 접근 방식은 다음과 같은 방식으로 조직에 도움이 됩니다.
API 주도 연결은 애플리케이션 통합과 API 관리라는 두 가지 보완 기술로 구성됩니다.
API 관리 소프트웨어를 사용하면 API 관리를 제어, 관리, 보호하고 수익을 창출할 수 있습니다. 애플리케이션 통합은 이름에서 알 수 있듯이 형식에 관계없이 애플리케이션을 통합하는 역할을 합니다. 또한 애플리케이션 통합을 통해 사용자는 API를 만들고 작성할 수 있으며, API 관리는 API를 제어하는 방법을 제공합니다.
API를 지원하는 애플리케이션 통합 플랫폼은 IT 팀의 운영 방식을 변화시킬 수 있는 기회를 제공하여 비즈니스 기술자와 경험이 부족한 개발자가 앱과 통합을 구성할 수 있도록 할 뿐만 아니라 IT 직원이 보다 복잡하고 수익을 창출하는 활동 및 거버넌스와 같은 보다 전략적인 우선순위에 집중할 수 있도록 합니다.
IBM은 API 주도 연결에 대한 모듈식 통합 접근 방식을 사용하므로 조직은 필요한 항목만 구매할 수 있습니다. IBM® API Connect는 전체 API 라이프사이클을 지원하고 공급자가 API를 생성하고 관리할 수 있도록 하는 API 관리 솔루션입니다. 이는 즉시 사용 가능한 보안 및 거버넌스 정책을 사용하여 API를 보호할 수 있습니다. 마찬가지로 App Connect 개발자 포털을 사용하여 조직 내외에서 API를 공유하고 재사용을 촉진할 수 있습니다. 또한 개발자 포털을 통해 셀프 서비스 방식으로 기존 API를 검색하고 다른 프로젝트에 기존 API를 재사용할 수 있습니다.
IBM App Connect는 API를 구축하고 재사용할 수 있는 사용자 친화적인 애플리케이션 플랫폼입니다. 비즈니스 사용자에게 적합한 로우코드 인터페이스를 통해 애플리케이션 통합을 간소화하고 API 재사용성을 높일 수 있습니다. 이는 SaaS 제품 또는 온프레미스로 제공됩니다. IBM App Connect를 사용하면 비즈니스 사용자와 통합 전문가가 App Connect 카탈로그를 통해 기존 API를 검색할 수 있습니다. 앱/데이터 통합 프로젝트에서 기존 API를 재사용할 수 있으며 모델 기반 통합 흐름에서 새 API를 만들 수 있습니다.
두 가지 모두 IBM® iPaaS 솔루션의 핵심 구성 요소입니다. App Connect와 API Connect 간의 긴밀한 통합을 통해 조직은 협력하고 혁신할 수 있습니다. API Connect로 구축된 API를 검색하여 App Connect 커넥터 카탈로그로 가져올 수 있으며, App Connect 사용자는 동일한 사용자 경험 내에서 API에 대한 플로우를 작성한 다음 보안을 유지하고 게이트웨이 정책을 적용할 수 있습니다. App Connect 30일 평가판 및 API Connect 30일 평가판을 통해 두 가지가 어떻게 함께 작동하는지 테스트해 보세요.
