AI는 전기 자동차를 더 안전하고 효율적으로 만드는 데 어떤 도움이 될까?

국제 에너지 기구(IEA)가 최근 실시한 설문조사에 따르면 작년 전 세계적으로 매주 250,000대 이상의 전기 자동차(EV)가 판매되었습니다. 또한, 설문조사에 따르면 소비자 채택이 전환점에 도달했고, 업계 경영진은 전기차 가격이 저렴해지면서 2030년까지 전기차가 자동차 판매량의 40%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

배터리는 전기차 가격에 가장 큰 영향을 미치는 요소이자 안전과 성능에 대한 우려가 가장 많이 제기되는 부분입니다.

하지만 애리조나대학교의 새로운 연구에서는 머신 러닝이 전기차 배터리 폭발을 방지하는 데 도움이 될 수 있다는 가능성을 발견했습니다. 또한, 자동차 제조업체는 고급 알고리즘을 사용하여 최고의 성능과 지속 가능한 자동차를 제조하는 데 필요한 특정 화학 물질과 크기, 모양을 결정할 수 있습니다.

IBM 파트너인 Mercedes-Benz의 혁신 책임자 Benjamin Boeser는 “이러한 가설적인 배터리를 개발하고 완성할 경우 수십억 달러 규모의 기회가 열릴 것”이라고 말합니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 현장 설문조사에 따르면 아직 초기 단계기는 하지만 AI가 EV의 체감 가치를 20% 이상 높일 것으로 예상되고 있습니다.