복잡한 작업을 세분화하는 새로운 OpenAI 모델

이러한 고급 AI 모델을 가장 효과적으로 사용하려면 인간의 전문 지식과 기계의 기능 간의 파트너십이 필요할 것입니다. "인간은 항상 입력을 제공하고, 계획을 수립하고, 이러한 사항을 검증해야 합니다."라고 Hay는 말합니다.

Hay는 모델의 기능을 과대평가하지 말라고 경고했습니다. "훌륭한 아웃풋을 얻을 수 있을 것 같습니다. 사람들은 AGI라는 단어를 들으면 클라우드에서 고동치는 커다란 머리를 떠올리지만, 사실 생각해 보면 다음 토큰 예측과 좋은 학습 데이터, 계획 등을 갖춘 모델은 꽤 많은 작업에서 인간보다 더 잘 해냅니다."

이러한 모델의 개발은 인공 지능의 본질과 인간의 인지 능력과의 비교에 대한 질문을 제기합니다. 새로운 모델은 특정 영역에서 놀라운 능력을 입증했으며, 변호사 시험이나 SAT와 같은 표준화된 시험에서 인간을 능가했습니다. 하지만 대부분의 사람이 직관적으로 생각하는 작업에는 여전히 어려움을 겪고 있습니다.

Hay는 모델이 인간이 단순하다고 생각하는 작업에는 어려움을 겪을 수 있다고 지적했습니다. "이 모델은 특정 개별 작업에 탁월합니다. 그러나 현재는 대화의 여러 부분을 구별하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 여러 개념을 동시에 처리하는 능력에 혼란이 야기됩니다. 이 모델은 요청을 처리할 때 관련 없는 정보를 너무 많이 고려하는 등 컨텍스트를 지나치게 강조합니다."

Baracaldo는 다음과 같은 주의 사항을 덧붙였습니다. "이 모델은 매우 인상적이지만 때로는 실수를 저지르기도 합니다. 기술 보고서를 읽어보면, 실제 전문가인 인간이 실현 불가능하다고 생각할 만한 해결책을 제시하기도 하는데, 이는 모델이 모든 가정을 알지 못하기 때문입니다."

이러한 발전의 영향은 기술 산업을 넘어섭니다. 연구 및 학계에서는 복잡한 데이터 분석 및 가설 생성을 지원하여 발견의 속도를 높일 수 있습니다. 의학이나 법률과 같은 분야에서는 인간의 전문성을 보강하는 도구로 활용되어 보다 정확한 진단이나 보다 포괄적인 법률 분석으로 이어질 수 있습니다.

Hay는 새로운 모델이 기업에 주는 실질적인 가치를 이렇게 요약했습니다. "이전보다 훨씬 더 나은 코더가 되었습니다."