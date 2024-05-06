SAP ERP 현대화를 위한 기반 구축

성공적인 SAP ERP 현대화 프로그램은 원하는 성과와 예상 비즈니스 가치, 전체 범위 및 로드맵에 대한 명확한 조직 조정에서 시작됩니다. 이러한 조정은 수년 동안 SAP ECC에서 핵심 운영을 운영하는 기업에 매우 중요합니다. 이는 현대화 이니셔티브를 어디서부터 시작해야 하는지, 이 투자의 가치를 확인하기 위해 우선순위를 정하고, 구성하고, 계획하는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.
이 전략 계획을 수립하기 위해 기업은 인력, 프로세스, 엔터프라이즈 아키텍처 및 차세대 기술 전반에서 중요한 SAP S/4HANA 지원 혁신 결정을 내리기 위한 팩트 베이스가 필요합니다.
SAP ERP 애플리케이션과 인프라 현대화와 관련된 수백 건의 S/4HANA 프로그램을 성공적으로 구현한 IBM은 Rapid Discovery라는 잘 정의된 접근 방식을 사용하고 있습니다. 이 접근 방식은 SAP ERP 현대화의 대상, 이유, 방법을 결정하는 데 도움이 되며 인프라에 구애받지 않습니다. SAP ERP를 AIX, IBM i, Linux 또는 Windows에서 실행하더라도 접근 방식은 동일합니다. IBM의 팀은 혁신적인 도구와 프레임워크를 사용하여 6가지 필수 요소로 구성된 혁신적인 기반을 구축합니다.
Rapid Discovery의 일환으로 고객이 다음과 같은 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
SAP ERP 현대화를 위한 잘 정의된 이 검색 프로세스는 현재 SAP ERP 환경을 평가하고, 향후 상태를 정의하며, 비즈니스 사례, 운영 모델 및 최신 엔터프라이즈 아키텍처를 조정하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 IBM Cloud for SAP ERP 현대화를 살펴보세요.