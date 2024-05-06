SAP ERP 현대화를 위한 기반 구축

SAP ERP 애플리케이션과 인프라 현대화와 관련된 수백 건의 S/4HANA 프로그램을 성공적으로 구현한 IBM은 Rapid Discovery라는 잘 정의된 접근 방식을 사용하고 있습니다. 이 접근 방식은 SAP ERP 현대화의 대상, 이유, 방법을 결정하는 데 도움이 되며 인프라에 구애받지 않습니다. SAP ERP를 AIX, IBM i, Linux 또는 Windows에서 실행하더라도 접근 방식은 동일합니다. IBM의 팀은 혁신적인 도구와 프레임워크를 사용하여 6가지 필수 요소로 구성된 혁신적인 기반을 구축합니다.

엔터프라이즈 역량 모델 - ERP 구현의 범위를 정의하는 동시에 향후 비즈니스 프로세스의 비즈니스 요구 사항을 정의하는 비즈니스 프로세스 계층 구조에 대한 합의 거버넌스 모델 - 주요 역할, 책임 및 의사 결정 권한을 포함하여 프로그램 감독 및 구현을 위한 명확한 구조, 프레임워크 및 운영 모델 비즈니스 가치 - 프로그램의 실질적인 이점을 정량화하고 이를 구현 비용과 비교하는 혁신의 변화에 대한 재정적 사례 구현 로드맵 - 주요 아키텍처 결정, 서비스 범위, 데이터 전략 및 혁신을 위한 구현 로드맵을 명확하게 설명 경영진 조정 - 혁신의 목적, 우선순위, 앞으로 나아갈 방향, 책임 및 비즈니스 이점에 대한 비즈니스 전반의 경영진 조정 지속가능성 프레임워크 - 규제 요구 사항에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스 데이터 접근을 허용하기 위해 전체 ERP 전략에 지속 가능한 목표 정렬

Rapid Discovery의 일환으로 고객이 다음과 같은 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

- 애플리케이션 합리화와 RISE 또는 비 RISE 클라우드 전략을 위한 전략적 방향을 포함하여 미래 상태의 엔터프라이즈 아키텍처를 설계합니다. 데이터 및 분석 - 데이터 준비의 현재 상태를 파악하고 최적화된 데이터 및 분석 전략을 개발하여 SAP S/4HANA로의 이동을 지원하고 활용합니다.

- 현재 성숙도를 검토한 후 보안 및 제어 아키텍처를 정의합니다. 변화 관리- ERP 전환과 관련된 조직 변화 관리 기회와 영향을 발견하고 이해하며, 사용자 채택과 가치 실현을 위한 고수준 접근 방식을 개발합니다.

SAP ERP 현대화를 위한 잘 정의된 이 검색 프로세스는 현재 SAP ERP 환경을 평가하고, 향후 상태를 정의하며, 비즈니스 사례, 운영 모델 및 최신 엔터프라이즈 아키텍처를 조정하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 IBM Cloud for SAP ERP 현대화를 살펴보세요.