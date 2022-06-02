잘못된 데이터로 인해 매년 수백만 달러의 비용이 발생한다는 사실은 충분히 나쁜 일이며, 많은 기업이 그 영향을 측정하지 않아 이를 깨닫지 못한다는 사실은 잠재적으로 더 심각한 문제입니다. 결국, 제대로 인식하지 못하는 것을 어떻게 고칠 수 있을까요?

불량 데이터 문제를 미리 해결하려면 시스템에서 데이터의 상태를 파악하는 기능을 포함하는 데이터 관측성이 필요합니다. 데이터 관측성은 조직이 불량 데이터의 영향뿐만 아니라 그 원인까지 진정으로 이해할 수 있는 유일한 방법이며, 이 두 가지 모두 상황을 해결하고 영향을 억제하는 데 필수적입니다.

또한 문제가 진행될수록 해결하기가 더 어렵고 비용이 더 많이 들기 때문에 파이프라인에서 문제를 더 빨리 발견하는 것을 목표로 가능한 모든 지점에 데이터 관측성을 포함하는 것이 중요합니다.

중요한 점은, 이러한 관측 가능성이 최고 경영진에게 반드시 필요하다는 것입니다. 잘못된 데이터는 회사 수익에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다(Unity와 X의 사례만 봐도 알 수 있습니다). 데이터 관측성을 최고 경영진의 우선순위로 삼으면 데이터 팀뿐만 아니라 조직 전체가 이 중요한 이니셔티브를 중심으로 결집하여 모든 사람의 책임이 되도록 할 수 있습니다.

엔드투엔드 데이터 관측성에 초점을 맞추면 궁극적으로 다음에 도움이 될 수 있습니다.

데이터 파이프라인 초기에 데이터 문제를 식별하여 플랫폼 및/또는 비즈니스의 다른 영역에 미치는 영향 차단





초기에 데이터 문제를 식별하여 플랫폼 및/또는 비즈니스의 다른 영역에 미치는 영향 차단 팝업 이후 데이터 문제를 더 빨리 찾아내어 더 빠르게 솔루션에 도달할 수 있도록 지원





더 빠르게 솔루션에 도달할 수 있도록 지원 존재하는 데이터 문제의 범위를 이해하여 비즈니스에 미치는 영향을 완전히 파악

이러한 가시성을 통해 기업은 잘못된 데이터를 완화하는 데 필요한 조치를 취함으로써 더 많은 수익을 더 빨리 회복할 수 있습니다. 최종적으로는 문제가 수백만 달러의 비용이 발생하기 전에 해결될 수 있기를 바랍니다. 이를 실현할 수 있는 유일한 방법은 최고 경영진부터 시작하여 모든 사람이 데이터 관측성을 우선시하는 것입니다.

