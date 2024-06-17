클라우드 스토리지를 통한 변경 불가능한 백업 전략

한때는 예측 가능한 위험으로 여겨졌던 사이버 위협이 이제는 만연해졌습니다. AI와 글로벌 연결의 발전에 힘입어 공격자들은 중요한 인프라와 고객 데이터에 액세스할 수 있도록 보안 방어의 취약점을 지속적으로 찾아내고 있습니다. 결국 공격은 관리 계정 또는 네트워크 구성 요소를 손상시키거나 소프트웨어 취약점을 악용하여 궁극적으로 프로덕션 인프라에 대한 액세스 권한을 얻습니다. 이러한 피할 수 없는 공격으로 인해 애플리케이션과 고객 데이터 모두에 대해 변경 불가능한 오프사이트 백업을 확보하는 것이 신속한 복구를 달성하고 다운타임을 최소화하며 데이터 손실을 제한하는 데 중요한 이유입니다.
디지털 상호 연결이 특징인 시대에 기업은 끊임없이 진화하는 다양한 사이버 위협에 직면해야 하며, 이는 공격을 방어하는 데 있어 엄청난 어려움을 안겨줍니다. 기업이 데이터를 보호할 때 직면하는 몇 가지 일반적인 문제는 다음과 같습니다.
백업은 모든 강력한 데이터 보호 전략의 기본 요소로, 사이버 공격부터 하드웨어 장애, 자연 재해에 이르기까지 다양한 위협에 대한 생명줄을 제공합니다. 필수 데이터의 복제본을 생성하여 별도의 위치에 저장함으로써 기업은 영구적인 손실 위험을 완화하고 침해 또는 예상치 못한 재해가 발생했을 때 운영의 연속성을 보장할 수 있습니다. 백업은 랜섬웨어 공격에 대한 안전망을 제공하므로 조직은 갈취 요구에 굴복하지 않고도 시스템과 데이터를 사고 이전의 상태로 복원할 수 있습니다.
또한 백업은 우발적인 삭제나 손상과 같은 인적 오류를 복구할 수 있는 수단을 제공하여 잠재적으로 비용이 많이 드는 운영 중단을 방지하고 귀중한 지적 재산과 고객 정보를 보존합니다. 본질적으로 백업은 점점 더 불안정해지는 디지털 환경에서 안심하고 복원력을 확보할 수 있는 기본적인 보험 정책의 역할을 합니다.
백업 전략을 갖는 것이 특히 유용한 몇 가지 일반적인 시나리오가 있습니다.
효과적인 재해 복구(DR) 관행을 위해서는 사용 가능한 비즈니스 크리티컬 백업을 오프사이트에 보관하고 변경 불가능하게 유지해야 합니다. 기존에는 오프사이트 위치에 있는 테이프 라이브러리에 백업을 전송하여 이러한 작업을 수행할 수 있었습니다. 그러나 재해 발생 시 복구를 위해 백업을 계속 사용할 수 있어야 하기 때문에 테이프 라이브러리 관리는 운영상 복잡해졌습니다. 테이프 라이브러리에서 복원하는 것도 느리고 번거로울 수 있으며, 중요한 애플리케이션 워크로드에 중요한 복구 일정을 맞추지 못할 수 있습니다.
클라우드 스토리지는 기존 테이프 백업에 대한 매력적인 오프사이트 대안을 제공합니다. IBM Cloud Object Storage는 내장된 중복성, 보안, 가용성 및 확장성을 갖춘 완전 관리 클라우드 스토리지 서비스로, 재해 상황에 매우 강하게 대응하여 필요할 때 데이터 가용성을 보장합니다. 인터넷을 통해 API를 통해 액세스할 수 있는 클라우드 스토리지는 운영 복구 절차를 간소화하여 사이버 공격 시나리오에서 복구 시간을 단축하고 데이터 손실 위험을 낮춥니다.
IBM Cloud Object Storage는 데이터 백업을 저장하고 보호하는 데 중요한 다용도의 확장가능한 솔루션입니다. 다양한 산업 및 워크로드의 고객이 수백 페타바이트의 백업 데이터를 저장하는 데 사용합니다. 미국 상위 5개 은행 중 4개가 IBM Cloud Object Storage를 사용하여 데이터를 보호합니다.
고객은 IBM Cloud Object Storage를 대상으로 네이티브 데이터 백업 솔루션을 개발하거나 Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik 등과 같은 업계 최고의 데이터 보호 도구를 선택하여 IBM Cloud Object Storage에 대한 백업을 기본적으로 지원할 수 있습니다.
변경 불가능한 데이터 보호: 기본 불변성 기능은 보존 기간 동안 백업이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 불변성은 암호화를 통해 백업 데이터를 덮어쓰는 기능을 약화시켜 랜섬웨어로부터 최고의 데이터 보호 기능을 제공합니다.
재해 복구 시간 단축: 백업 데이터가 안전하고 별도의 환경에 저장되므로 프로덕션 환경에 대한 사이버 공격의 영향을 받지 않고 백업이 유지된다는 확신을 가질 수 있습니다. 이러한 영향을 받지 않는 백업을 통해 데이터를 더 쉽게 복원하고 신속하게 복구할 수 있습니다.
백업 비용 절감: 오브젝트 스토리지는 매우 저렴한 비용으로 사용할 수 있는 완전 관리형 스토리지 서비스이므로 조직은 지속적인 보호를 보장하면서 백업 운영 비용을 낮게 유지할 수 있습니다.
복원력 및 가용성: IBM Cloud Object Storage는 중복 스토리지 영역과 네트워크 기술을 통해 전 세계적으로 액세스할 수 있는 서비스이므로 백업을 항상 사용할 수 있습니다.
IBM Cloud Object Storage의 강력한 아키텍처는 내구성, 확장성 및 비용 효율성을 보장하므로 모든 규모의 조직에 적합합니다. 또한 불변성 기능은 백업 데이터의 우발적 또는 악의적 변경을 방지하여 데이터 무결성과 규정 요구 사항 준수를 보장함으로써 보호 계층을 한층 더 강화합니다. 이 기능은 IBM의 엄격한 보안 조치 및 광범위한 데이터 보호 기능과 결합되어 백업 데이터를 안정적으로 보호하려는 기업에게 IBM Cloud Object Storage를 신뢰할 수 있는 선택입니다. IBM Cloud Object Storage를 사용하면 조직은 중요 데이터가 안전하게 저장되고 예기치 않은 이벤트로부터 보호되므로 위험을 완화하고 백업 프로세스를 간소화하며 안심할 수 있습니다.
