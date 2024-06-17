클라우드 스토리지를 통한 변경 불가능한 백업 전략

변경 불가능한 데이터 보호: 기본 불변성 기능은 보존 기간 동안 백업이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 불변성은 암호화를 통해 백업 데이터를 덮어쓰는 기능을 약화시켜 랜섬웨어로부터 최고의 데이터 보호 기능을 제공합니다.

재해 복구 시간 단축: 백업 데이터가 안전하고 별도의 환경에 저장되므로 프로덕션 환경에 대한 사이버 공격의 영향을 받지 않고 백업이 유지된다는 확신을 가질 수 있습니다. 이러한 영향을 받지 않는 백업을 통해 데이터를 더 쉽게 복원하고 신속하게 복구할 수 있습니다.

백업 비용 절감: 오브젝트 스토리지는 매우 저렴한 비용으로 사용할 수 있는 완전 관리형 스토리지 서비스이므로 조직은 지속적인 보호를 보장하면서 백업 운영 비용을 낮게 유지할 수 있습니다.

복원력 및 가용성: IBM Cloud Object Storage는 중복 스토리지 영역과 네트워크 기술을 통해 전 세계적으로 액세스할 수 있는 서비스이므로 백업을 항상 사용할 수 있습니다.

IBM Cloud Object Storage의 강력한 아키텍처는 내구성, 확장성 및 비용 효율성을 보장하므로 모든 규모의 조직에 적합합니다. 또한 불변성 기능은 백업 데이터의 우발적 또는 악의적 변경을 방지하여 데이터 무결성과 규정 요구 사항 준수를 보장함으로써 보호 계층을 한층 더 강화합니다. 이 기능은 IBM의 엄격한 보안 조치 및 광범위한 데이터 보호 기능과 결합되어 백업 데이터를 안정적으로 보호하려는 기업에게 IBM Cloud Object Storage를 신뢰할 수 있는 선택입니다. IBM Cloud Object Storage를 사용하면 조직은 중요 데이터가 안전하게 저장되고 예기치 않은 이벤트로부터 보호되므로 위험을 완화하고 백업 프로세스를 간소화하며 안심할 수 있습니다.