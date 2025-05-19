IBM + Scuderia Ferrari, 팬 참여를 위한 새로운 공식 완성

IBM은 Ferrari와 긴밀히 협력하여 모바일 경험의 한계를 뛰어넘는 것을 설계하는 동시에 Ferrari의 디자인 원칙, 독특한 목소리, 유서 깊은 역사 사이에서 균형을 유지했습니다.



IBM 수석 파트너인 Shannon Miller는 IBM CEO Arvind Krishna와의 Think 기조 연설에서 "앱의 아름다움은 브랜드의 럭셔리함과 일치해야 합니다."라고 설명했습니다. "두 번째로 중요한 것은 팬들에게 콘텐츠를 더 쉽고 빠르게 제공하는 것이었습니다."



실제로 이는 새로운 Scuderia Ferrari HP 앱을 구동하는 대규모 언어 모델을 "Ferrari가 레이스에 대해 이야기하는 방식"에 밀접하게 부합하도록 훈련해야 한다는 것을 의미한다고 IBM의 Baker는 말합니다. 여기에는 레이싱을 를 다룰 때의 주제 순서와 전략, 그리고 "포뮬러 1 에코시스템의 제약 조건 내에서 작업하고 드라이버 간, 다른 팀 및 데이터와 비교하지 않으며 중요한 전략 고려 사항을 비판하거나 공유하지 않는 데 초점을 맞추는 것"이 포함됩니다.



마지막으로, 어쩌면 당연하지만 매우 중요한 LLM은 할루시네이션을 만들어 내거나 잘못을 저지를 수 없습니다. IBM은 정확성, 보안 및 거버넌스 문제를 해결하는 데 있어 신생 기업이 아닙니다. IBM의 Adashek은 "이 앱은 업계 전반의 IBM 고객이 사용하는 것과 동일한 데이터 및 분석 기술로 구축되었습니다."라고 말합니다. 금융이나 의료와 같이 규제가 심한 산업에서는 허용 가능한 오차 범위가 없으며, 항상 수백만 달러 또는 목숨이 걸려 있습니다. 이 경우, 팀은 솔루션의 watsonx.governance 구성 요소 내에서 중요한 LLM-as-a-judge 스테이지 게이트를 사용하여 생성된 모든 콘텐츠를 Ferrari의 역사적 구조 톤 및 동의한 다른 가드레일과 비교하여 테스트했습니다.



Baker는 앞으로도 팬이 중심이 될 것이라고 말합니다. 성장하는 팬층에는 다양한 페르소나가 존재합니다. 예를 들어, watsonx의 Scuderia Ferrari HP 앱을 사용하면 "예를 들어 레이스 요약을 매우 쉽게 개인화하여 고도의 기술을 갖추거나 어린이를 위해 작성하거나 보다 사회적인 어조로 작성할 수 있습니다. 앱의 추가적인 상호 작용과 게임화 확장해야 할 또 다른 영역입니다."라고 Baker는 말합니다. "팬들이 흥미로운 데이터 포인트, 이정표 또는 예측에 투표할 수 있도록 정기적으로 새로운 투표를 실시할 예정입니다."



Lewis Hamilton과 같은 Scuderia Ferrari 드라이버들은 새로운 IBM Ferrari 팬 앱에 대해 어떻게 생각할까요? Hamilton은 Instagram 스토리에서 3,950만 명의 팔로워에게 "한 단계 더 발전했습니다."라고 말했습니다.



