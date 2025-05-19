IBM + Scuderia Ferrari, 팬 참여를 위한 새로운 공식 완성

시속 230마일로 주행하는 연료 분사식 데이터 처리 기계를 본 적이 있나요? 오늘날의 Scuderia Ferrari Formula 1 자동차는 열, 압력, 마찰 및 연료를 추적하는 센서 덕분에 초당 백만 개 이상의 데이터 포인트를 생성합니다. 밀리초 단위가 중요한 포뮬러 원의 세계에서 IBM과 Scuderia Ferrari HP는 파트너십을 통해 팬들의 디지털 경험이 포뮬러 원의 속도, 열정, 정확성에 부합하도록 보장합니다. “AI를 통해 우리는 레이스 주말이든 아니든 팬들이 더욱 가까이에서 경기를 관람할 수 있도록 디지털 팬 참여를 위한 새로운 청사진을 만들고 있다”고 IBM의 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 수석 부사장인 Jonathan Adashek은 말했습니다.
올해 마이애미 그랑프리에 맞춰 Scuderia Ferrari HP와 IBM은 부분적으로 IBM의 watsonx 플랫폼에 구축된 새로운 팬 앱을 출시했습니다. 이 플랫폼은 생성형 AI를 사용하여 트랙 데이터와 다양한 기타 소스의 데이터를 개인화된 대화형 모바일 앱 경험으로 변환하여 전 세계 3억 9,600만 명의 Scuderia Ferrari HP 팬들에게 365일 24시간 내내 제공합니다.
Scuderia Ferrari의 열렬한 팬인 'tifosi'는 특별한 부류입니다. Ferrari Scuderia HP의 팀장인 Frédéric Vasseur는 IBM Think의 IBM 회장 겸 CEO인 Arvind Krishna와의 기조 연설에서 "훨씬 더 많은 열정과 감정을 가지고 있다"고 설명했습니다. 이 팬 기반은 빠른 속도로 성장해 왔으며 지난 3년 동안에만 3배나 증가했으며 구성도 발전했습니다.
Vasseur는 "더 이상 역사적인 팬들만 있는 것이 아닙니다."라고 말합니다. 일부 새로운 팬들은 "랩 타임보다 드라이버의 여자 친구 이름에 더 집중"합니다. Ferrari 팬의 유형과 전체 수가 증가함에 따라 Ferrari의 확고한 tifosi 및 Ferrari 오너를 만족시킬 뿐만 아니라 새로운 팬이 원하는 것을 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
IBM 스포츠 책임자인 Fred Baker는 Ferrari의 SF25가 트랙을 질주하면서 생성된 데이터를 바탕으로 새로운 레이스 센터와 레이스 인사이트를 제공함으로써, Ferrari는 팬들을 위한 경험을 개인화할 수 있다고 말합니다. Scuderia Ferrari가 이렇게 많은 양의 중요한 데이터를 한 곳에 모은 것은 이번이 처음이며, 생성형 AI를 사용하여 팬들에게 레이스 요약, 기록 통계, 경기 후 인사이트, 대화형 투표, 팬 메시지, 상징적인 레이스 하이라이트 등 완전히 새로운 기능을 제공한 것은 이번이 처음입니다.
Watsonx의 LLM은 팀의 복잡한 레이스 데이터를 Scuderia Ferrari HP 드라이버와 팀 책임자의 의견을 포함하는 매력적인 이야기로 변환합니다. 또한 watsonx의 기술은 팬들이 원격 측정, 날씨, 트랙 상태, 세션 결과, 자동차 및 타이어 전략 등 레이스 후 운전자 및 자동차 데이터와 상호 작용하고 이를 확인할 수 있는 동적 시각화를 생성합니다.
Scuderia Ferrari HP 팀의 퍼포먼스에 대한 레이스 후 요약본을 이제 레이스가 끝난 후 몇 시간 이내에 팬들이 볼 수 있습니다.
IBM의 Baker는 "하이브리드 클라우드라는 새로운 아키텍처 덕분에 더욱 풍부하고 인터랙티브한 콘텐츠를 통해 Ferrari 팬들과 훨씬 더 의미 있는 소통을 할 수 있게 되었습니다."라고 말합니다. Scuderia Ferrari HP 앱은 확장가능한 클라우드 플랫폼을 기반으로 구축되어 여러 소스의 데이터를 중앙 집중화하고 AWS 및 Adobe와 같은 파트너의 서비스를 통합합니다.
이전 Scuderia Ferrari 팬 앱은 풍부하고 상징적인 Ferrari 콘텐츠로 가득 차 있었지만 일반적으로 정적이어서 팬들이 상호 작용할 수 없었습니다. 새롭게 재구성된 앱을 통해 팬들은 Scuderia Ferrari HP 팀에 직접 메시지를 보내 소셜 미디어 게시물 및 팀 블로그와 같은 주요 팀 커뮤니케이션에 소개될 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 팬들은 자주 열리는 투표에서 예선, 레이스 성능, 과거 및 가장 좋아하는 팀 순간을 포함한 다양한 Scuderia Ferrari HP 주제에 투표하여 다른 팬들과 교류할 수 있습니다. 2025년 후반에는 팀 라디오를 통해 드라이버와 레이스 디렉터 간의 대화를 거의 실시간으로 수백만 명의 팬들에게 전달하고, 드라이버와 피트 월 사이의 중요한 순간을 공유할 수 있게 됩니다.
"IBM의 최첨단 AI 기술과 혁신 및 우수성에 대한 공동의 노력을 통해 우리는 Ferrari라는 이름에 걸맞은 디지털 경험을 만들고 있습니다."라고 Ferrari의 최고 레이싱 수익 책임자인 Lorenzo Giorgetti는 말합니다.
IBM은 Ferrari와 긴밀히 협력하여 모바일 경험의 한계를 뛰어넘는 것을 설계하는 동시에 Ferrari의 디자인 원칙, 독특한 목소리, 유서 깊은 역사 사이에서 균형을 유지했습니다.
IBM 수석 파트너인 Shannon Miller는 IBM CEO Arvind Krishna와의 Think 기조 연설에서 "앱의 아름다움은 브랜드의 럭셔리함과 일치해야 합니다."라고 설명했습니다. "두 번째로 중요한 것은 팬들에게 콘텐츠를 더 쉽고 빠르게 제공하는 것이었습니다."
실제로 이는 새로운 Scuderia Ferrari HP 앱을 구동하는 대규모 언어 모델을 "Ferrari가 레이스에 대해 이야기하는 방식"에 밀접하게 부합하도록 훈련해야 한다는 것을 의미한다고 IBM의 Baker는 말합니다. 여기에는 레이싱을 를 다룰 때의 주제 순서와 전략, 그리고 "포뮬러 1 에코시스템의 제약 조건 내에서 작업하고 드라이버 간, 다른 팀 및 데이터와 비교하지 않으며 중요한 전략 고려 사항을 비판하거나 공유하지 않는 데 초점을 맞추는 것"이 포함됩니다.
마지막으로, 어쩌면 당연하지만 매우 중요한 LLM은 할루시네이션을 만들어 내거나 잘못을 저지를 수 없습니다. IBM은 정확성, 보안 및 거버넌스 문제를 해결하는 데 있어 신생 기업이 아닙니다. IBM의 Adashek은 "이 앱은 업계 전반의 IBM 고객이 사용하는 것과 동일한 데이터 및 분석 기술로 구축되었습니다."라고 말합니다. 금융이나 의료와 같이 규제가 심한 산업에서는 허용 가능한 오차 범위가 없으며, 항상 수백만 달러 또는 목숨이 걸려 있습니다. 이 경우, 팀은 솔루션의 watsonx.governance 구성 요소 내에서 중요한 LLM-as-a-judge 스테이지 게이트를 사용하여 생성된 모든 콘텐츠를 Ferrari의 역사적 구조 톤 및 동의한 다른 가드레일과 비교하여 테스트했습니다.
Baker는 앞으로도 팬이 중심이 될 것이라고 말합니다. 성장하는 팬층에는 다양한 페르소나가 존재합니다. 예를 들어, watsonx의 Scuderia Ferrari HP 앱을 사용하면 "예를 들어 레이스 요약을 매우 쉽게 개인화하여 고도의 기술을 갖추거나 어린이를 위해 작성하거나 보다 사회적인 어조로 작성할 수 있습니다. 앱의 추가적인 상호 작용과 게임화 확장해야 할 또 다른 영역입니다."라고 Baker는 말합니다. "팬들이 흥미로운 데이터 포인트, 이정표 또는 예측에 투표할 수 있도록 정기적으로 새로운 투표를 실시할 예정입니다."
Lewis Hamilton과 같은 Scuderia Ferrari 드라이버들은 새로운 IBM Ferrari 팬 앱에 대해 어떻게 생각할까요? Hamilton은 Instagram 스토리에서 3,950만 명의 팔로워에게 "한 단계 더 발전했습니다."라고 말했습니다.
